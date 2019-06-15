Суд арестовал азербайджанского журналиста на четыре месяца

15 июня 2019, 06:13

Суд в Баку 14 июня решил заключить под стражу журналиста Полада Асланова. Сам Асланов отверг обвинение в государственной измене.

Как писал "Кавказский узел", главред двух азербайджанских интернет-изданий xeberman.com и press-az.com Полад Асланов был задержан по подозрению в шпионаже. По данным Службы госбезопасности, Асланов "проводил за пределами Азербайджана тайные встречи с сотрудниками иностранных спецслужб, подписывал чеки о получении денежных средств и на условиях регулярных денежных выплат был привлечен к тайному сотрудничеству". Супруга журналиста связала задержание с профессиональной деятельностью Асланова.

14 марта Сабаильский райсуд Баку на закрытом заседании избрал в отношении для Полада Асланова меру пресечения в виде ареста на 4 месяца, сообщила супруга журналиста Гюльмира Асланова. По ее словам, журналист отверг обвинение в государственной измене, и на решение об аресте будет подана апелляционная жалоба.

«Следствие утверждает, что мой муж проводил встречи за рубежом с представителями иностранных спецслужб. Алан всего дважды выезжал в Иран и еще один раз в Грузию. В Иран он ездил на паломничество к святым местам, откуда отправился в Кербелу (город в Ираке, где находится гробница почитаемого у шиитов Азербайджана внука имама Хусейна, пророка Мухаммеда – примечание «Кавказского узла»). Руководители паломнических групп могут подтвердить цели визита моего мужа», - сказала Гюльмира Рагимова корреспонденту «Кавказского узла».

По ее словам, с апреля 2018 года по апрель 2019 года Асланов находился на армейской службе и не мог выезжать за рубеж, а после возвращения из армии он не покидал пределы Азербайджана.

«Моего мужа задержали 12 июня, когда мы всей семьей намеревались через территорию Ирана поехать в Нахичевань на свадьбу дочери наших знакомых», - рассказала Асланова.

Пользователь Facebook Севиндж Зейналова подтвердила, что пригласила журналиста в Нахичевань. «Полад Асланов - наш семейный друг. Мы пригласили его вместе со своей семьей в Нахичевань на свадьбу нашей дочери. Они ехали через Иран, но (Полада) задержали», - написала Зейналова.

Адвокат Садыгов подтвердил корреспонденту «Кавказского узла» информацию о непризнании вины Аслановым, но от других комментариев воздержался.

Ранее юрист Института права медиа Халид Агалиев рассказал о содержании интернет-ресурсов, главным редактором которых является Полад Асланов. "Это новостные ресурсы, содержащие критику власти, но критика она касается отдельных чиновников. Есть также материалы правозащитного характера - информация о пытках в местах заключения, в том числе (о пытках) осужденных верующих. Но такие материалы публикуют многие сайты в Азербайджане", - ранее сказал Агалиев корреспонденту "Кавказского узла".

Напомним, что 12 июня суд в Баку признал главного редактора сайта Realliq.info Икрама Рагимова виновным в вымогательстве и приговорил к 5,5 годам заключения. Журналист настаивает, что его преследуют за критические публикации в адрес высокопоставленных чиновников.

Материалы о случаях преследования активистов в регионах Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Преследование активистов". Кроме того, "Кавказским узлом" подготовлена справка "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".