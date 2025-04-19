На 19-й день голодовки к Тофигу Ягублу допустили семейного врача

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На 19-й день голодовки к оппозиционному политику Тофигу Ягублу в СИЗО допустили его семейного врача Адиля Гейбуллу. Доктор охарактеризовал его состояние как средней тяжести.

Как писал "Кавказский узел", азербайджанский оппозиционер Тофиг Ягублу 1 апреля объявил бессрочную голодовку в знак протеста против приговора. На 17-й день голодовки у него ухудшилось зрение, усилились боли внутренних органов и суставов. Семья 65-летнего политика заявила, что к нему не пускают семейного врача Адиля Гейбуллу, и потребовала перевести Ягублу в гражданскую клинику.

Тофиг Ягублу - член координационного центра Национального совета демократических сил и партии "Мусават". 10 марта суд приговорил его к 9 годам лишения свободы по делу о мошенничестве и подделке документов. Ягублу отверг обвинения и заявил о политических мотивах своего преследования. Доказательств вины Ягублу в деле нет, настаивала защита.

Доктору Адилю Гейбулле 19 апреля была предоставлена возможность обследовать Ягублу и оказать ему медицинскую помощь. Как рассказал сам доктор корреспонденту «Кавказского узла», он осмотрел политика вместе с врачами Главного медицинского управления минюста.

По словам Гейбуллы, состояние Ягублу «адекватно» 19 дням голодовки. В частности, у него существенно уменьшился вес.

«Сегодня он весил 83 кг. 350 гр. (перед голодовкой Ягублу весил 94 кг. 800 гр., - Прим. «Кавказского узла»), кровяное давление составило 126/84, температура тела, сатурация, пульс сердца были в пределах нормы. Однако мы указали Тофигу Ягублу, что есть международные протоколы относительно голодовок в местах заключения, и они предусматривают инъекции для частичной компенсации веществ, не поступающих в организм в связи с отказом от приема пищи», - сказал Гейбулла.

Я настоятельно просил Тофига Ягублу остановить голодовку

Наряду с отказом от приема пищи Ягублу мало пьет и воды, добавил он. «Из-за недостаточного поступления жидкости в организм у него нарушен водно-солевой баланс. Для восполнения электролитов мы сделали ему внутривенную инфузию физрастворов калия, натрия и магния, чтобы стабилизировать баланс», - отметил доктор.

Он охарактеризовал состояние Ягублу как «средней тяжести» и подчеркнул, что физрастворами только временно можно будет поддерживать организм. «Я настоятельно просил Тофига Ягублу остановить голодовку, потому что это может привести к необратимым последствиям для его здоровья. Однако он намерен продолжать голодовку, и это его право», - отметил врач.

Представители Пенитенциарной службы оказались не доступны для комментариев относительно голодовки Тофига Ягублу.

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