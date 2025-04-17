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21:20, 17 апреля 2025

Семья Тофига Ягублу потребовала перевести его в гражданскую клинику

Тофиг Ягублу. Фото Азиза Каримова для "Кавказского узла"

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

На 17-й день голодовки у азербайджанского оппозиционного политика Тофига Ягублу в СИЗО ухудшилось зрение, усилились боли внутренних органов и суставов, но к нему по-прежнему не пускают семейного врача. Семья политика требует перевести его в частную клинику.

Как писал "Кавказский узел", Тофиг Ягублу 1 апреля объявил бессрочную голодовку в знак протеста против обвинительного приговора. На фоне отказа от пищи его состояние ухудшилось.

Тофиг Ягублу - член координационного центра Национального совета демократических сил и партии "Мусават". 10 марта суд приговорил его к 9 годам лишения свободы по делу о мошенничестве и подделке документов. Ягублу отверг обвинения и заявил о политических мотивах своего преследования. Доказательств вины Ягублу в деле нет, настаивала защита.

Сегодня адвокат Агиль Лаидж встретился с Ягублу в СИЗО Пенитенциарного комплекса Умбакы. 

«Тофигу Ягублу становится все хуже и хуже. Сегодня у него ухудшилось зрение, он сказал, что глаза у него словно окутаны туманом. Со вчерашнего дня он уже перестал самостоятельно двигаться. И сегодня тоже его привезли в адвокатскую комнату на электрокаре. У Тофига Ягублу усилились боли внутренних органов и суставов», - сказал адвокат корреспонденту «Кавказского узла».

По его словам, хотя Ягублу находится после начала голодовки в санчасти, ему только измеряют медицинские показатели, но никакой помощи не оказывают.

Ягублу намерен держать голодовку до конца, если это даже будет стоить ему жизни

За сутки Ягублу похудел еще на 0,5 кг. «Сегодня он весил 84 кг. 400 гр. За 17 дней голодовки он похудел уже почти на 11 кг. Пульс сердца все более учащается, а кровяное давление - понижается», - сказал адвокат.

Лаидж отметил, что у Ягублу возникли проблемы с речью. «Тофиг Ягублу выглядел очень вялым. Из-за ослабления организма и возникших проблем с речью он говорил тяжело, прерывисто, наша встреча была короткой. Тофиг Ягублу просил передать его родным, чтобы они были готовы ко всему, поскольку намерен держать голодовку до конца, если это даже будет стоить ему жизни», - отметил адвокат.

Мы требуем перевода отца в гражданскую клинику и допуска к нему семейного доктора

Дочь политика Нигяр Хази считает, что неоказанием медпомощи Тофига Ягублу в СИЗО обрекают на смерть.

«В санчасти просто наблюдают за отцом, никакой помощи ему не оказывают. Несмотря на настойчивые просьбы, к отцу не пропускают нашего семейного врача, доктора Адиля Гейбуллу. То, что отец объявил голодовку, не означает, что его надо медленно убивать. Необходимы все усилия, чтобы он мог держаться. Мы требуем перевода отца в гражданскую клинику и допуска к нему доктора Адиля Гейбуллы. В ходе предыдущих голодовок в 2020 и 2023 гг. это было сделано уже на 12 и 13 сутки акций. Но сейчас в отношении отца демонстрируют не поддающуюся разумному объяснению беспощадность», - сказала Хази корреспонденту «Кавказского узла». 

Доктор Адиль Гейбулла также выразил тревогу за здоровье 65-летнего Ягублу. «Голодовка, сопровождающаяся полным прекращением приема пищи, очень опасна для людей старше 60 лет. Ибо человек перестает получать необходимые для жизнедеятельности питательные вещества, в том числе аминокислоты, жирные кислоты, витамины и минералы. Организм уже не в состоянии синтезировать эти вещества, используя собственные внутренние ресурсы. Их недостаток приводит к ослаблению мышц, в том числе сердечной. На дефицит питательных веществ реагирует и мозговая ткань, что приводит к головокружению, нечеткости зрения, перепадам настроения и все более серьезным отклонениям в координации и когнитивных функциях, что в конечном итоге чревато впадением в кому и смертью», - написал медик на своем аккаунте в Facebook*.

"Ресурсы постепенно истощаются, человек стремительно теряет вес, начинается аутофагия — процесс внутреннего поедания организмом собственных тканей для получения энергии. В результате жизненно важные органы, такие как мышцы, сердце, печень и почки, начинают разрушаться, а иммунная защита ослабевает. При потере 1/3 имеющейся мышечной массы в организме начинается анорексическая кахексия (истощение, вызванное голоданием) и необратимые процессы. Это прямой путь к смерти», - продолжил Гейбулла.

Обеспечение строгого контроля за организмом Ягублу - прямая обязанность Минюста

По его словам, во всех государствах, подписавших международные конвенции об основных правах и свободах человека, включая Азербайджан, должен осуществляться строгий контроль за состоянием здоровья лиц, объявляющих голодовки в знак протеста, на основе существующих протоколов. «Поэтому обеспечение строгого контроля за организмом Ягублу - это прямая обязанность Главного медицинского управления Министерства юстиции. Состояние здоровья 65-летнего Тофига Ягублу следует немедленно контролировать, не дожидаясь нежелательных последствий. Это вопрос также морали и гуманности», - резюмирует Гейбулла.

Представители Пенитенциарной службы оказались не доступны для комментариев относительно голодовки Тофига Ягублу. В Главном медуправлении минюста также отказываются от комментариев журналистам, ссылаясь на то, что информация о здоровье заключенных предоставляется членам их семей.

Отметим, что ранее Тофиг Ягублу уже проводил голодовки в заключении.

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Автор: Фаик Меджид

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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