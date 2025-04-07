Партия "Мусават" призвала власти Азербайджана к диалогу о судьбе Тофига Ягублу

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Партия "Мусават" призвала власти Азербайджана к диалогу для освобождения из тюремного заключения оппозиционного политика Тофига Ягублу, заявившего о намерении продолжать голодовку до освобождения из тюрьмы либо до смерти.

Как писал "Кавказский узел", азербайджанский оппозиционер Тофиг Ягублу с 1 апреля объявил бессрочную голодовку в пенитенциарном учреждении в знак протеста против лишения свободы. Он требует отмены приговора и прекращения уголовного преследования.

10 марта суд приговорил Тофига Ягублу к девяти годам лишения свободы по делу о мошенничестве и подделке документов. Он отверг обвинения и заявил о политических мотивах своего преследования. Доказательств вины Ягублу в деле нет, настаивала защита. Ягублу осужден за критику коррупции и нарушений прав человека в Азербайджане и должен быть освобожден, заявили представители Европейского союза.

"Мусават" инициирует диалог с властями о судьбе Тофига Ягублу

Ситуация вокруг голодовки Ягублу была обсуждена 7 апреля на заседании правления партии "Мусават".

"На заседании была предоставлена информация о голодовке необоснованно арестованного и осужденного к лишению свободы члена партии "Мусават" Тофига Ягублу. Было выражено глубокое беспокойство по поводу объявления голодовки Тофигом Ягублу, в состоянии здоровья которого и без того есть серьезные проблемы. Было предложено провести обсуждение с властями по делу Тофига Ягублу и других арестованных активистов для их освобождения. Партия "Мусават" ожидает ответа от властей", - говорится в поступившем корреспонденту "Кавказского узла" пресс-релизе "Мусават".

Во избежание трагических сценариев и во имя гражданского согласия мы призываем власти к диалогу для освобождения Тофига Ягублу

В партии также считают, что "наряду с адвокатами представители общественности должны использовать все возможности для освобождения Тофига Ягублу".

"Мы через медиа направили власти публичный месседж о готовности вести диалог в связи со смертельной голодовкой Тофига Ягублу. Он волевой человек и готов до конца вести голодовку. И это может привести к непоправимым последствиям, что неминуемо повредит международному имиджу страны, усилит внутреннюю напряженность. Во избежание трагических сценариев и во имя гражданского согласия мы призываем власти к диалогу для освобождения Тофига Ягублу. При этом мы просим принять во внимание его заслуги в защите территориальной целостности Азербайджана в первой Карабахской войне, авторитет политика среди значительной части общества, состояние его здоровья", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" зампред "Мусават" Мустафа Гаджибейли.

Тофиг Ягублу – азербайджанский политик, бывший заместитель председателя партии "Мусават", член координационного центра Национального совета демократических сил, неоднократно задерживался и пребывал в заключении. Amnesty International признала его узником совести, говорится в биографии политика, подготовленной "Кавказским узлом".

Отвечая на вопрос о возможных юридических механизмах для освобождения Ягублу, Гаджибейли сказал, что одним из вариантов является "пересмотр приговора путем скорейшего проведения апелляционного суда".

"Правоохранительные органы, и в частности, прокуратура, сами также могут инициировать прекращение уголовного преследования политика. Нет никакой разницы, как это будет сделано, главное, чтобы Тофиг Ягублу обрел свободу и прекратил голодовку. В рамках предполагаемого диалога могут быть обсуждены вопросы освобождения и других активистов. Эти шаги, конечно, способствовали бы смягчению напряженности в обществе", - отметил Гаджибейли.

Власти Азербайджана пока не отреагировали на инициативу "Мусават".

Состояние Ягублу продолжает ухудшаться

Посетивший Тофига Ягублу 7 апреля в Пенитенциарном комплексе Умбакы адвокат Фахраддин Мехтиев сообщил о "все более ухудшающемся состоянии здоровья" политика.

За неделю голодовки Ягублу похудел на 6 килограммов

"Тофиг Ягублу был очень вял. Цвет его лица был бледным. Когда он шел на встречу со мной, он шатался, видно, от слабости держать ему равновесие сложно. Тофиг Ягублу содержится в связи с голодовкой в санчасти. За неделю голодовки он похудел на 6 килограммов. У него уже стабильно пониженное давление. Тем не менее, Ягублу сохраняет бодрость духа. Он настроен до конца держать голодовку, пока его не освободят. В противном случае, он намерен продолжать акцию и борьбу за свои права, если даже это будет стоить ему жизни", - сказал адвокат корреспонденту "Кавказского узла".

В защиту Ягублу выступила американская конгрессвумен Элеанор Холмс Нортон.

"Тофиг Ягублу - азербайджанский активист, который находится в политзаключении за свою политическую деятельность и критику правительства без опаски за последствия… Я призываю государственного секретаря США Марко Рубио обеспечить его освобождение", - написала она в социальной сети Facebook*.

Представители Пенитенциарной службы оказались не доступны для комментариев относительно голодовки Тофига Ягублу.

Тофиг Ягублу ранее уже проводил голодовки в заключении. Так, он объявил голодовку в изоляторе 5 января 2023 года после отказа суда удовлетворить его жалобу на административный арест. На седьмые сутки голодовки семья добилась его госпитализации, но Ягублу и в клинике продолжил свою акцию. Он прекратил голодовку 22 января, после того как вышел на свободу. 2 сентября 2020 года Ягублу объявил голодовку за день до того, как суд приговорил его к четырем годам и трем месяцам заключения. 12 сентября Ягублу был переведен в частную клинику на фоне угрозы комы.

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