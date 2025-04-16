Тофиг Ягублу на 16-й день голодовки не смог самостоятельно ходить

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Оппозиционный азербайджанский политик Тофиг Ягублу на 16-й день голодовки в следственном изоляторе не смог самостоятельно передвигаться и на встречу с адвокатом был доставлен на электрокаре. За время голодовки вес политика снизился на 10 килограммов.

Как писал "Кавказский узел", Тофиг Ягублу 1 апреля объявил бессрочную голодовку в знак протеста против обвинительного приговора. На фоне отказа от пищи его состояние ухудшилось.

Тофиг Ягублу - член координационного центра Национального совета демократических сил и партии "Мусават". 10 марта суд приговорил его к 9 годам лишения свободы по делу о мошенничестве и подделке документов. Ягублу отверг обвинения и заявил о политических мотивах своего преследования. Доказательств вины Ягублу в деле нет, настаивала защита.

Адвокат Фахраддин Мехтиев 16 апреля встретился с Ягублу в СИЗО Пенитенциарного комплекса Умбакы.

От ослабления организма он уже не может без посторонней помощи передвигаться

"К сожалению, в результате длительной голодовки, а сегодня прошло уже 16 суток с начала акции, состояние Тофига Ягублу все более ухудшается. От слабости он уже не может без посторонней помощи передвигаться. На встречу в адвокатскую комнату его привезли на электрокаре. Он все больше теряет в весе. Сегодня его вес составил 84 килограмма 900 граммов, в то время как перед началом акции он весил 94 килограмма 800 граммов. Пульс сердца у Тофига Ягублу участился до 98 ударов в минуту, а вот сатурация понизилась до 94. Температура тела стабильно низкая – 36 градусов. Кровяное давление сегодня в момент измерения было 120/80", - рассказал Мехтиев корреспонденту "Кавказского узла".

Адвокат отметил, что 15 апреля у Ягублу взяли образцы крови для анализов, однако результатов пока не предоставили.

Вместе с тем, продолжил адвокат, несмотря на плохое самочувствие, Ягублу сохраняет бодрость духа и передавал привет всем, кто его поддерживает в этот период.

Если с отцом что-то случится, ответственность за это будет нести азербайджанская власть

Дочь политика Нигяр Хази выразила тревогу за здоровье отца. "Пульс у отца участился до 98, что, по словам медиков, с которыми мы консультируемся, свидетельствует о начавшейся тахикардии. А сатурация упала до 94, и это признак уже дыхательной недостаточности. Нашего семейного врача Адиля Гейбуллу руководство Пенитенциарной службы все еще не пропускает для осмотра отца. Если с отцом что-то случится, то ответственность за это будет нести вся азербайджанская власть", - сказала Хази корреспонденту "Кавказского узла".

Доктор Адиль Гейбулла сказал корреспонденту "Кавказского узла", что готов обследовать Ягублу, если ему будет предоставлена такая возможность. По его словам, помимо серьезных проблем со здоровьем, для 65-летнего Ягублу есть потенциальные риски от голодовки для жизни. "После 60 лет у людей возникает явление, называемое саркопенией. Этот процесс представляет собой физическую слабость, возникающую на фоне постепенной утраты мышечной массы. Следует отметить, что мышечная масса тела также является серьезной опорой сердечной деятельности. Мышцы играют исключительную роль в кровотоке, микроциркуляции и транспорте венозной крови к сердцу. Потеря мышечной массы ускоряется, когда в организм перестают поступать органические и неорганические питательные вещества", - сказал Гейбулла.

Отметим, что ранее Тофиг Ягублу уже проводил голодовки в заключении.

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