Число участников голодовки в поддержку Тофига Ягублу достигло 16

12 января 2023, 03:15

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Азербайджанский оппозиционер Тофиг Ягублу, госпитализированный после недели голодовки, отказался от введения питательных веществ через капельницу. Супруге Ягублу, которая проводит голодовку в его поддержку, потребовалась медицинская помощь, при этом к акции солидарности присоединились новые участники.

Как писал "Кавказский узел", после отказа апелляционного суда удовлетворить жалобу на административный арест Тофига Ягублу политик 5 января объявил голодовку. Ягублу протестует не только против ареста, он также требует обеспечить передачу ему еды из дома и свиданий с близкими. На седьмые сутки голодовки Ягублу в изоляторе семья добилась его госпитализации.

Тофиг Ягублу был задержан 23 декабря 2022 года на месте протестной акции в центре Баку и арестован на 30 суток по обвинению в мелком хулиганстве и неподчинении полиции. Права Ягублу в изоляторе МВД ограничиваются, также была нарушена конфиденциальность встречи с защитником, заявил его адвокат.

Состояние Ягублу после госпитализации остается критическим, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» адвокат Агиль Лаидж, посетивший политика в больнице.

Защитник отметил, что оппозиционер продолжает голодовку. К Ягублу допустили приглашенного семьей врача Адиля Гейбуллы, капельницу политику ставили после консультаций с ним, отметил Лаидж.

«Тофиг Ягублу отказался от ввода ему через капельницу питательных веществ, он согласился только на введение разжижающих кровь средств. Это было необходимо, поскольку у него есть серьезный риск тромбоза», - сказал адвокат.

Сотрудники больницы №6 отказались комментировать корреспонденту «Кавказского узла» состояние здоровья Ягублу. Дочь политика Нигяр Хази обеспокоена состоянием его здоровья. «Отца необходимо освободить из-под стражи и позволить нам самим решать в какой больнице его лечить. Его состояние критическое, сегодня днем у него в изоляторе резко упало кровяное давление, периодически кружится голова. Профессор Адиль Гейбулла рекомендовал срочную госпитализацию: мы хотели, что отца доставили в частную клинику City Hospital, где работает профессор, чтобы он был под наблюдением Гейбуллы, а его доставили в государственную клинику. Даже в таком состоянии отца держат под надзором полиции, меня не пустили к нему в больницу, хотя это лечебное учреждение, а не карательное», - заявила Хази корреспонденту «Кавказского узла».

7 января голодовку солидарности с оппозиционером начала его супруга Майя Ягублу, затем к ней присоединились и другие активисты. К 10 января число участников голодовки в поддержку Тофига Ягублу возросло до 15.

Майя Ягублу также отказывается прекратить голодовку, несмотря на ухудшение состояния, отметила дочь политика. «Состояние моей матери также ухудшается. Он пятые сутки проводит голодовку в знак солидарности с отцом и говорит, что остановит акция только после того, как это сделает отец», добавила Нигяр Хази.

Сама Майя Ягублу подтвердила, что ей потребовалась помощь врачей. "У меня повысилось кровяное давление, поэтому я вызвала «скорую помощь». Усилиями медработников стабилизировать давление, но сейчас у меня острые боли в почках. Тем не менее, я продолжу голодовку в поддержку мужа. Если, умирать так вместе», - сказала она корреспонденту «Кавказского узла» вечером 11 января.

Супруга Тофига Ягублу проводит голодовку у себя дома, там же находятся другие женщины, участвующие в голодовке солидарности. Активистка партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) Гюнель Бабаева, которая участвует в акции с 10 января, вынужденно прекратила голодовку 11 января, так заболела гриппом, но другая активистка ПНФА Гюльнара Рагимова продолжает голодовку, отметила Майя Ягублу.

Также голодовка солидарности с Ягублу проводится в штаб-квартире партии «Мусават», 11 января к ней присоединились член организации Натиг Исраилли и активист ПНФА Ширван Солтанов, сообщил координатор и участник голодовки Бабек Гасанов корреспонденту «Кавказского узла».

Гасанов отметил, что с 8 января в голодовке участвуют члены ПНФА Сеймур Ахмедсой и Эльнур Гулиев, с 9 января - еще семь активистов, включая его самого, а с 10 января - члены ПНФА Таваккюль Гасанов, Исмаилиддин Гасымов и Зякрулла Нагиев.

«Пока власти не отреагировали на наши требования об освобождении Тофига Ягублу, Бахтияра Гаджиева и других политзаключенных», - сказал Гасанов. Он добавил, что участников акции посещают представители гражданского общества и правозащитники.

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