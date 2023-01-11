Тофиг Ягублу госпитализирован на седьмые сутки голодовки

11 января 2023, 21:05

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Семья азербайджанского оппозиционера Тофига Ягублу на седьмые сутки его голодовки в изоляторе добилась его госпитализации. Политик продолжил голодовку и в клинике, сообщила его дочь.

Как писал "Кавказский узел", после отказа апелляционного суда удовлетворить жалобу на административный арест Тофига Ягублу политик 5 января объявил голодовку. Ягублу протестует не только против ареста, он также требует обеспечить передачу ему еды из дома и свиданий с близкими. 7 января к голодовке присоединилась его супруга Майя Ягублу, затем к ней присоединились и другие активисты. К 10 января число участников голодовки в поддержку Тофига Ягублу возросло до 15.

Тофиг Ягублу был задержан 23 декабря 2022 года на месте протестной акции в центре Баку и арестован на 30 суток по обвинению в мелком хулиганстве и неподчинении полиции. Права Ягублу в изоляторе МВД ограничиваются, также была нарушена конфиденциальность встречи с защитником, заявил его адвокат.

Сегодня вечером Тофиг Ягублу был госпитализирован в больницу №6, расположенную в Бинагадинском районе Баку, сообщила корреспонденту «Кавказского узла» дочь оппозиционера Нигяр Ягублу. По ее словам, состояния отца "уже критическое", но он, несмотря на госпитализацию, продолжает голодовку.

Адвокаты Агиль Лаидж и Фахраддин Мехтиев прибыли в клинику для встречи с Ягублу. Лаиджу позволили пройти в клинику, рассказала Нигяр Ягублу.

Тофиг Ягублу, несмотря на госпитализацию в гражданскую клинику, находится под надзором полиции, поскольку решение о его аресте не отменено, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» адвокат Немат Керимли.

В пресс-службе МВД Азербайджана корреспонденту «Кавказского узла» подтвердили информацию о госпитализации Тофига Ягублу для обследования. «Сегодня врач Адиль Гейбулла встретился с Тофигом Ягублу. По его совету Ягублу для обстоятельного обследования был переведен в больницу. По итогам обследования будет принято соответствующее решение», - сказал представитель ведомства, отвечая на вопрос, вернут ли Ягублу в изолятор или оставят в клинике.

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