Пять новых участников присоединились к голодовке в поддержку Тофига Ягублу

10 января 2023, 20:40

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Состояние арестованного азербайджанского оппозиционера Тофига Ягублу на шестые сутки голодовки серьезно ухудшилось, но он отказывается прекращать акцию протеста, сообщила его супруга. На свободе голодовку в поддержку Ягублу проводят уже 15 человек.

Как писал "Кавказский узел", 5 января Бакинский апелляционный суд отказался удовлетворить жалобу на административный арест Тофига Ягублу. В знак протеста политик в тот же день объявил голодовку. Ягублу протестует не только против ареста, он также требует обеспечить передачу ему еды из дома и свиданий с близкими, сообщила защита. 7 января к голодовке присоединилась его супруга Майя Ягублу, к ней присоединились другие активисты. К 9 января число участников голодовки в поддержку Тофига Ягублу возросло до 10.

Ягублу был задержан 23 декабря 2022 года на месте протестной акции в центре Баку и арестован на 30 суток по обвинению в мелком хулиганстве и неподчинении полиции. Права Ягублу в изоляторе МВД ограничиваются - в частности, право на звонки, встречи с близкими и получение передач, также была нарушена конфиденциальность встречи с защитником, заявил его адвокат.

Оппозиционер Тофиг Ягублу шестые сутки продолжает голодовку в Бинагадинском пункте содержания административно арестованных, сообщила «Кавказскому узлу» супруга политика Майя Ягублу, которая сегодня встретилась с ним в изоляторе.

«Нам стали давать встречи, только после того, как Тофиг объявил голодовку. В первый раз мы встретились 7 января, тогда мы общались с ним через стеклянную перегородку. В этот раз нам позволили встретиться лицом к лицу. Состояние Тофига очень тяжелое: он был вялым, еле стоял на ногах. Когда Тофиг шел, он шатался от слабости и едва сохранял равновесие, чтобы не упасть. Веки у него были пожелтевшими, а лицо потемнело», - сказала Майя Ягублу корреспонденту «Кавказского узла».

Она отметила, что арестованному политику «только раз в день измеряют кровяное давление и температуру», при этом оба показателя у него ухудшились. Несмотря на голодовку, Ягублу не изолировали в отдельном помещении, добавила супруга активиста.

«В шестиместной камере Тофига изначально разместили с пятью лицами, арестованными за употребление наркотиков, а вчера в камеру привели еще одного наркопотребителя. Все это создает дополнительную психологическую напряженность для человека, проводящего голодовку, а несоблюдение сокамерниками гигиенических норм повышает риски для Тофига с учетом ослабления его здоровья», - подчеркнула она.

По словам супруги, Тофиг Ягублу, намерен продолжать голодовку, пока его требования не будут выполнены. «Он требует своего освобождения из-под ареста, а его требования о предоставлении свиданий заключенным и передачи им продуктов питания касаются всех содержащихся в изоляторе. Тофиг сказал, что не хочет «одолжений» и «поблажек» лично для себя - он хочет, чтобы в целом изменились правила содержания в изоляторе для административно арестованных. Если даже ему личнопозволят получать еду из дома, он не остановит голодовку», - сказала Майя Ягублу.

Сама Майя Ягублу уже четвертые сутки проводит голодовку в знак солидарности с мужем и отмечает ухудшение своего состояния. «У меня уже возникли проблемы с почками, но я пока не обращалась к врачам. Сегодня к нам домой пришли две активистки партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) Гюльнара Рагимова и Гюнель Бабаева, они присоединились к голодовке. А Сеймур Ахмедсой и Эльнур Гулиев из ПНФА, которые проводили у нас голодовку с 8 января, пошли продолжать акцию в штаб-квартире партии «Мусават», - добавила она.

К голодовке в штаб-квартире «Мусават» сегодня присоединились еще три участника из числа активистов ПНФА, сообщил «Кавказскому узлу» координатор и участник акции Бабек Гасанов. Таким образом, общее число участников голодовки в поддержку Ягублу выросло до 15 человек.

«Сегодня к нам присоединились Сеймур Ахмедсой и Эльнур Гулиев, которые проводили голодовку с 8 января в доме Тофига Ягублу. Сегодня начали вместе с нами голодовку также члены ПНФА Таваккюль Гасанов, Исмаилиддин Гасымов и Зякрулла Нагиев, теперь в офисе «Мусават» проводят голодовку 12 человек. Вчера (9 января) здесь голодовку начали я, члены ПНФА Ализамин Салаев, Джейхун Новрузов, Ализамин Казымов, Сакит Мамедли, Тофиг Мамедов и активист партии "Мусават" Азиз Мамиев. Мы требуем освобождения Тофига Ягублу, Бахтияра Гаджиева и других политзаключенных, а их в стране более 80 человек. Пока на наши требования от правительства никакой реакции не поступало. Правда, мы к конкретным адресатам не обращались, но о нашей акции сообщают местные и зарубежные СМИ, власти хорошо информированы о голодовке. Нас только посетили правозащитники и гражданские активисты, они выразили поддержку нам», - рассказал Гасанов.

По словам активиста, участники акции в офисе партии «Мусават» пока чувствуют себя удовлетворительно. «Мы вызывали «скорую помощь», чтобы они зафиксировали проведение голодовки. Медработники померили нам кровяное давление, спросили о самочувствии. Пока серьезных проблем ни у кого нет», - добавил он.

Врач Бакинской станции скорой и неотложной медицинской помощи Ляман Абдурахманова, осмотревшая участников акции, оценила их состояние как «нормальное». «Кровяное давление в норме, каких-либо проблем со здоровьем не было выявлено», - сказала она корреспонденту «Кавказского узла».

Комментариями представителя МВД Азербайджана, в чьем подчинении находится изолятор для административно задержанных, «Кавказский узел» пока не располагает. Днем ранее сотрудник пресс-службы МВД Эльшад Гаджиев отверг критику относительно условий содержания и питания в изоляторе, назвав претензии к качеству пищи для арестованных «субъективными мнениями отдельных лиц».

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