Число участников голодовки в поддержку Тофига Ягублу возросло до 10

09 января 2023, 22:50

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Семь оппозиционеров присоединились к голодовке в поддержку Тофига Ягублу вслед за его супругой и еще двумя активистами. Сам Тофиг Ягублу продолжает голодовку в изоляторе пятые сутки.

Как писал "Кавказский узел", 5 января Бакинский апелляционный суд оставил без удовлетворения жалобу на административный арест Тофига Ягублу. В знак протеста политик в тот же день объявил голодовку. Ягублу протестует не только против ареста, он также требует обеспечить передачу ему еды из дома и свиданий с близкими, сообщила защита. 7 января к голодовке присоединилась его супруга Майя Ягублу, а 8 января активисты Партии народного фронта Азербайджана Сеймур Ахмедсой и Эльнур Гулиев также объявили голодовку в знак солидарности с оппозиционным политиком.

Ягублу был задержан 23 декабря 2022 года на месте протестной акции в центре Баку и арестован на 30 суток по обвинению в мелком хулиганстве и неподчинении полиции. Права Ягублу в изоляторе МВД ограничиваются - в частности, право на звонки, встречи с близкими и получение передач, также была нарушена конфиденциальность встречи с защитником, заявил его адвокат.

Сегодня в штаб-квартире партии "Мусават" началась голодовка в знак солидарности с Ягублу. В ней принимают участие активисты партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) Бабек Гасанов, Ализамин Салаев, Джейхун Новрузов, Ализамин Казымов, Сакит Мамедли, Тофиг Мамедов и член партии "Мусават" Азиз Мамиев.

"Желающих участвовать в голодовке много. Просто места ограничены, поэтому мы решили поочередно проводить голодовку. В первую очередь, мы требуем освобождения Тофига Ягублу. С учетом серьезных проблем у них со здоровьем, голодовка обрекает его на смерть. Мы конечно требуем также свободы для Бахтияра Гаджиева и остальных политзаключенных", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" участник голодовки в штаб-квартире "Мусават" Бабек Гасанов.

Он отметил, что в голодовке продолжают участвовать также супруга Ягублу Майя и двое активистов ПНФА Сеймур Ахмедсой и Эльнур Гулиев, которые проводят акцию в доме самого политика.

15 декабря 2022 года суд не удовлетворил жалобу на арест главы "Института общественной политики" Бахтияра Гаджиева, обвиненного в хулиганстве и неуважении к суду, в ответ Гаджиев объявил голодовку. Вечером 28 декабря, на 14-е сутки голодовки, по настоянию пожилых родителей и с учетом призывов представителей общественности Гаджиев прекратил голодовку. 29 декабря суд не удовлетворил ходатайство о переводе Гаджиева под домашний арест, и 6 января защита обжаловала это решение. 9 января жалоба не была удовлетворена и Гаджиев возобновил голодовку.

Целью нашей акции является демонстрация общественной поддержки Тофигу Ягублу, сказал корреспонденту "Кавказского узла" другой участник голодовки Азиз Мамиев. "Изначально мы планировали акцию в защиту Ягублу. Но сегодня Бахтияр Гаджиев также возобновил в СИЗО голодовку. Мы требуем свободы и для него и всех остальных политзаключенных. Власти должны знать, что эти люди в тюрьмах не одиноки и в ответ на репрессии правительство получит мирное общественное сопротивление", - указал он.

Поддержку требованиям участников голодовки выразил и лидер ПНФА Али Керимли.

"Это акция солидарности с Тофигом Ягублу. Есть много желающих присоединиться к голодовке. Однако существует проблема с публичным местом проведения акции. Мы считаем требования Тофига Ягублу законными и справедливыми. Ведь он требует не только личной свободы для себя, он привлек внимание к плохим условия содержания лиц, арестованных в административном порядке. Все прошедшие через этот изолятор (Бинагадинский пункт содержания лиц, арестованных в административном порядке) отмечают, что месяц содержания в этом месте из-за суровости режима приравнивается к 5-6 месяцам пребывания в колонии. Арестантам не дают нормальную еду, и при этом не разрешают доставлять им пищу из дома. Даже сменную одежду принимают только в одном экземпляре. Тофигу Ягублу, пока он не начал голодовку, не давали свидания с близкими. Он голодает пять дней , но если учесть, что с момента ареста Ягублу из-за плохого качества еды в изоляторе питался только печеньем, то его голодовка уже продолжается 17-18 дней", - сказал Керимли.

Тофиг Ягублу – бывший заместитель председателя партии "Мусават", член координационного центра Национального совета демократических сил, неоднократно задерживался и пребывал в заключении. Amnesty International признала его узником совести, говорится в биографии политика, подготовленной "Кавказским узлом".

Он сообщил, что ПНФА и Национальный совет демократических сил обратились к международным организациям с призывом, обратить внимание на положение Тофига Ягублу, который "навлек на себя гнев режима из-за своей принципиальности и последовательной борьбы против авторитаризма". "Сегодня стало известно, что Бахтияр Гаджиев также возобновил голодовку. Мы требуем освобождения Тофига Ягублу, Бахтияра Гаджиева и всех политзаключенных", - сказал Керимли.

Сокоординатор Союза За свободу политзаключенных Азербайджана Эльшан Гасанов сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что в стране вновь стало расти число политзаключенных.

"В декабре 2022 года на свободу вышли 19 фигурантов "Тертерского дела" и число политзаключенных сократилось до 80. Однако последовали новые аресты по уголовным делам – Бахтияра Гаджиева, нескольких членов "Мусульманского единства" и число политзаключенных стало вновь возрастать. Тофиг Ягублу, хоть арестован по административному делу, но политические мотивы его преследования также очевидны", - сказал Гасанов.

В пресс-службе МВД Азербайджана отвергли критику относительно условий содержания и питания.

Претензии к качеству питания являются "субъективными мнениями" отдельных лиц, сказал представитель ведомства. По его словам, "начальник отдела СМИ и по связям с общественностью пресс-службы МВД Эльшад Гаджиев заявил, что претензии к качеству питания в станции являются "личным мнением"".

"Арестованным в административном порядке, предоставляется питание в установленной законодательством форме с учетом санитарно-эпидемиолого-гигиенических правил и требований. Совершенно безосновательны утверждения о качестве питания, выдаче некачественных продуктов питания задержанным. До сих пор никаких неблагоприятных последствий для здоровья у содержащихся там лиц не наблюдалось", — сказал представитель МВД корреспонденту "Кавказского узла".

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