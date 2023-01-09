Состояние Ягублу ухудшилось на пятые сутки голодовки

09 января 2023, 14:50

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Состояние оппозиционного политика Тофига Ягублу, который пятые сутки проводит голодовку в бакинском изоляторе, ухудшилось, сообщил адвокат после посещения подзащитного.

Как писал "Кавказский узел", 5 января Бакинский апелляционный суд оставил без удовлетворения жалобу на административный арест Тофига Ягублу. В знак протеста политик в тот же день объявил голодовку. Ягублу протестует не только против ареста, он также требует обеспечить передачу ему еды из дома и свиданий с близкими, сообщила защита.

Ягублу был задержан 23 декабря 2022 года на месте протестной акции в центре Баку и арестован на 30 суток по обвинению в мелком хулиганстве и неподчинении полиции. Права Ягублу в изоляторе МВД ограничиваются - в частности, право на звонки, встречи с близкими и получение передач, также была нарушена конфиденциальность встречи с защитником, заявил его адвокат.

Состояние Тофига Ягублу ухудшается, сообщил адвокат Немат Керимли, посетивший сегодня подзащитного в Бинагадинском пункте содержания людей, арестованных в административном порядке. "Он сильно похудел, очень вял, у него периодически происходят головокружения", - сказал адвокат корреспонденту «Кавказского узла».

Тем не менее, по словам Керимли, оппозиционер намерен продолжать голодовку, пока не будут выполнены его требования – условия для очных встреч в изоляторе с близкими, передачи ему продуктов питания из дома и отмена решения об аресте.

Конфиденциальность общения с подзащитным вновь была нарушена, отметил Керимли. "На протяжении всей встречи рядом с нами присутствовал сотрудник полиции. В нарушение закона и международных норм конфиденциальность общения арестованного с адвокатом была нарушена", - сообщил он.

Ягублу по-прежнему не изолировали от других арестованных, а кроме того, на него оказывают давление, рассказал защитник. "Несмотря на то, что Ягублу проводит голодовку, он по-прежнему содержится в камере вместе с другими пятью арестантами. На Тофига Ягублу также оказывается давление. От него требуют побриться. Но дело в том, что в изоляторе нет гигиенических условий для этого. Там всего одна машинка для бритья, и все арестанты должны бриться ею. При этом личные бритвенные принадлежности ему не передают", - сказал Керимли.

7 января к голодовке Ягублу присоединилась его супруга Майя Ягублу, а 8 января активисты Партии народного фронта Азербайджана Сеймур Ахмедсой и Эльнур Гулиев также объявили голодовку в знак солидарности с оппозиционным политиком.

Майя Ягублу сообщила сегодня, что третьи сутки проводит голодовку у себя дома. "Я продолжаю голодовку. Конечно, возникли проблемы со здоровьем. У меня кровяное давление повысилось до 160/110. Но я намерена продолжать голодовку", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла". Сеймур Ахмедсой и Эльнур Гулиев, по ее словам, также второй день продолжают голодовку у себя дома.

Получить комментарии МВД относительно заявления адвоката Ягублу сегодня не удалось, передал корреспондент "Кавказского узла". Ранее корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе МВД Азербайджана заявили, что "объективных причин для объявления Тофигом Ягублу голодовки нет". "У Тофига Ягублу такие же условия и режим содержания, как у других арестантов", – сказали в пресс-службе.

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