Силовики освободили Джавида Агу после допроса

27 августа 2024, 20:51

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Азербайджанский журналист и исследователь Джавид Ага отпущен после того, как его допросили в качестве свидетеля по делу молодого ученого Бахруза Самедова. Допрос сорвал для него поездку с образовательной целью в Литву.

Как писал "Кавказский узел", журналист и исследователь Джавид Ага утром 27 августа должен был вылететь из аэропорта Баку, но не сел в самолет и не выходит на связь, сообщили активисты.

Молодой ученый Бахруз Самедов, известный публикациями в OC Media и на издающемся за рубежом ресурсе Бакинского исследовательского института, был задержан 21 августа. По словам родных, сотрудники Службы государственной безопасности провели обыск дома, забрали компьютер Самедова, его паспорт, два его диплома об окончании зарубежных вузов и книгу на английском языке, в которой была его статья. Им сообщили, что Бахруз подозревается в госизмене, а именно в том, что по заказу армян писал и переводил статьи. 23 августа Самедов был арестован на четыре месяца. Вечером 23 августа в аэропорту Баку при вылете в Тбилиси был задержан активист Самед Шихы, корреспондент OC Media. Силовики спустя сутки после задержания отпустили Шихы. Активист был допрошен по делу арестованного исследователя Бахруза Самедова, следует из публикации на странице Шихы в соцсети.

Сегодня вечером Ага вышел на связь через Facebook*. Он сообщил, что был допрошен в качестве свидетеля по делу молодого учения Бахруза Самедова.

"Здравствуйте, друзья! Сегодня утром в связи с продолжением образования я должен был вылететь в Литву, но не получилось. Я был приглашен на следствие для дачи показаний в качестве свидетеля по делу Бахруза Самедова. Из-за продолжения следствия не могу предоставить больше информации. В связи с тем, что с трех часов ночи я бодрствовал, сейчас еду домой. Могу еще отметить, что против меня не было насилия и сейчас я вне опасности", - написал Джавид Ага

В комментариях было опубликовано фото Аги в ответ на вопрос усомнившегося пользователя в том, что пост написан самим исследователем. Фото было подписано "Селфи суточного бодрствования"

Сам Ага оказался недоступен для комментариев.

Привлеченный родственниками исследователя адвокат Заур Нифталиев подтвердил, что Ага освобожден. "Я говорил по телефону с отцом Джавида, который в Турции и дядей, находящимся в Баку. Они подтвердили, что Джавид на свободе. Дядя лично говорил с ним по телефону. Джавид сказал, что уже подъезжает скоро домой", - сказал адвокат корреспонденту "Кавказского узла" в 19.50 (18.50 по мск).

Представители службы государственной безопасности, где ведется следствие по делу Самедова, оказались недоступны для комментариев.

Ага является основателем сайта rasional.org, который продвигает идеи либерализма, "то есть поддерживают минимизацию государства, как можно меньшее его вмешательство в социальную и экономическую жизнь". "В связи с этим основными темами, которые мы обсуждаем, являются свобода личности, минимальное государство и правосудие, основанное на свободе", - отмечается в информации о сайте.

На сайте функционирующего за рубежом "Бакинского центра исследований", где публикуется Ага, он представлен как «независимый исследователь, журналист, писатель, первый переводчик на азербайджанский язык книги Артура Шопенгауэра "Эристическая диалектика".

Он сотрудничал с Eurasianet, BNE Intellinews, OC Media, France24 и другими изданиями, говорится в сообщении.

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