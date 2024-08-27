Азербайджанские активисты сообщили об исчезновении Джавида Аги

27 августа 2024, 17:15

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Журналист и исследователь Джавид Ага сегодня утром должен был вылететь из аэропорта Баку, но не сел в самолет и не выходит на связь, сообщили активисты.

Об исчезновении Аги сообщила журналистка и правозащитная активистка Ульвия Али. "Исследователь и журналист, выступавший во время войны (44-дневная война 2020 года в Карабахе, - прим. «Кавказского узла») с мирных позиций, Джавид Ага с целью продолжения образования сегодня должен был покинуть страну. Он мне написал, что его самолет вылетит в 6.50. Но уже более 8 часов, мы не можем получить информацию о нем. Ничего не сообщил он своей семье и друзьям о прохождении им паспортного контроля (в аэропорту). Мы беспокоимся о Джавиде. Я звонила в авиакомпанию, рейсом которой Джавид должен был вылететь, но мне сказали, что он не садился на самолет", - написала Али на своей странице в Facebook*.

Она подтвердила корреспонденту "Кавказского узла", что информации о местонахождении Аги на 16.10 мск нет.

Еще один активист на условиях анонимности предположил, что Джавид Ага мог быть задержан.

"На прошлой неделе был арестован исследователь Бахруз Самедов, кратковременному задержанию подвергся Самед Шихы. Сегодня исчез Джавид Ага, и вероятно он также подвергнут задержанию. Всех их объединяют пацифистские взгляды, критическое отношение к политике правительства Азербайджана, оппозиционность в творчестве, сотрудничество с Западными медиа и исследовательскими структурами. Последнее по крайней мере относится в большой степени Самедову и Аге», - сказал активист.

Молодой ученый Бахруз Самедов, известный публикациями в OC Media и на издающемся за рубежом ресурсе Бакинского исследовательского института, был задержан 21 августа. По словам родных, сотрудники Службы государственной безопасности провели обыск дома, забрали компьютер Самедова, его паспорт, два его диплома об окончании зарубежных вузов и книгу на английском языке, в которой была его статья. Им сообщили, что Бахруз подозревается в госизмене, а именно в том, что по заказу армян писал и переводил статьи. 23 августа Самедов был арестован на четыре месяца. Вечером 23 августа в аэропорту Баку при вылете в Тбилиси был задержан активист Самед Шихы, корреспондент OC Media. Силовики спустя сутки после задержания отпустили Шихы. Активист был допрошен по делу арестованного исследователя Бахруза Самедова, следует из публикации на странице Шихы в соцсети.

Привлеченный для прояснения судьбы Аги адвокат Заур Нифталиев сообщил корреспонденту «Кавказского узла», что обращался "с запросом в органы полиции". По словам адвоката, ему было заявлено, что "полиция не задерживала" Агу.

Нифталиев сказал, что ему рекомендовали обратиться в государственную пограничную службу, если речь идет о возможном задержании Аги в аэропорту, после пересечения пограничного контроля. Однако так как рабочий день в погранслужбе завершился, адвокат сможет обратиться в ГПС только завтра утром.

Получить комментарии в МВД и Службе госбезопасности Азербайджана в связи с информацией об исчезновении Джавида Аги корреспонденту "Кавказского узла" не удалось. Связаться также с близкими Аги к 17.15 мск также не удалось.

Ага является основателем сайта rasional.org, который продвигает идеи либерализма, "то есть поддерживают минимизацию государства, как можно меньшее его вмешательство в социальную и экономическую жизнь". "В связи с этим основными темами, которые мы обсуждаем, являются свобода личности, минимальное государство и правосудие, основанное на свободе", - отмечается в информации о сайте.

На сайте функционирующего за рубежом "Бакинского центра исследований", где публикуется Ага, он представлен как «независимый исследователь, журналист, писатель, первый переводчик на азербайджанский язык книги Артура Шопенгауэра "Эристическая диалектика".

Он сотрудничал с Eurasianet, BNE Intellinews, OC Media, France24 и другими изданиями, говорится в сообщении.

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