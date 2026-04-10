Восьми арестованным россиянам предъявлено обвинение в Баку

Граждане России, задержанные в результате операции, связанной с транзитом наркотиков из Ирана, планировали продавать приобретенные вещества в Баку, следует из обвинительного акта.

Как писал "Кавказский узел", 1 июля суд в Баку арестовал восьмерых граждан России, задержанных по обвинению в транзите наркотиков и киберпреступлениях. Москва рассчитывает на отказ Баку от избыточной и несправедливой жесткости в отношении задержанных россиян, заявила уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова. 16 июля стало известно, что родственницы некоторых арестованных в Баку россиян смогли увидеться с ними, а российский консул назвал условия их содержания хорошими. В октябре срок ареста восьми россиян был снова продлен, при этом один из них пожаловался на отсутствие медицинской помощи.

В число восьми арестованных входят 30-летний разработчик Дмитрий Безуглый из Петербурга и 26-летний Илья Безуглый из Калининграда (однофамильцы, не родственники), 41-летний Антон Драчев, 23-летний Сергей Софронов, 40-летний Игорь Заболотских, 22-летний студент из Петербурга Дмитрий Федоров, 25-летний психолог Алексей Васильченко и 38-летний разработчик Валерий Дулов. Еще один арестованный в Азербайджане россиянин - 35-летний Александр Вайсеро из Екатеринбурга, он присутствовал вместе с перечисленными на видео, которое распространили азербайджанские силовики после их задержания.

Согласно обвинению, Сергей Сафронов (в российских медиа упоминался как Софронов, - прим. "Кавказского узла") из корыстных побуждений вступил в сговор с Дмитрием Безуглым, Алексеем Васильченко, Валерием Дуловым, Антоном Драчевым, Дмитрием Федоровым, Борисом Тимашовым, Ильей Безуглым и другими людьми, личности которых устанавливаются следствием, с целью незаконного приобретения, хранения, перевозки наркотических средств и психотропных веществ в крупном объеме для сбыта и последующей их незаконной продажи в городе Баку, сообщило издание Report.

В обвинении отмечено, что для совершения указанных преступлений они заранее распределили между собой обязанности, а также создали преступную группу и объединились в организованную банду.

Также в обвинении подчеркивается, что по договоренности с другими подозреваемыми Сергей Сафронов в неизвестном следствию месте, в неустановленное время незаконно приобрел у неизвестного наркотики и психотропные вещества в крупном размере (героин весом 4,153 грамма, 50 таблеток метадона, метамфетамин весом 36,814 грамма). Вещества он разделил на части и распределил между участниками для последующего совместного сбыта.

Всем восьмерым предъявлено обвинение по статьям 234.4.1 и 234.4.3 (незаконный оборот психотропных веществ в крупном размере в составе организованной банды) Уголовного кодекса Азербайджана.

Отношения Москвы и Баку заметно ухудшились после того, как 25 декабря 2024 года в Казахстане упал самолет компании Azerbaijan Airlines с 67 людьми на борту, летевший из Баку в Грозный. Подробнее об этом можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Авиакатастрофа рейса Баку-Грозный" и в материале "Геополитическое противостояние: к чему привело крушение самолета АZAL". Новым витком ухудшения отношений двух стран стали этнические облавы в России и ответные задержания россиян в Азербайджане. Баку обвиняет власти РФ во внесудебных расправах над азербайджанцами, а кадры с жестким задержанием россиян в Баку выглядят как демонстративный ответ на действия Москвы, говорится в справке "Кавказского узла" "Кризис в отношениях Азербайджана и России".

Признаки разрядки напряженности в отношениях двух стран появились лишь в октябре 2025 года: первая за долгое время встреча Владимира Путина и Ильхама Алиева состоялась 9 октября в Душанбе, а 10 октября, после встречи, стало известно, что исполнительный директор "Sputnik Азербайджана" Игорь Картавых и один из арестованных в России азербайджанцев освобождены. 19 октября Картавых вылетел в Россию. 25 октября в Москву прибыл и шеф-редактор агентства Евгений Белоусов, а в Баку в тот же день прилетел предприниматель из Воронежа, один из лидеров местной диаспоры Юсиф Халилов, который был арестован в РФ по делу о взятке.