Житель Дагестана осужден за пропаганду экстремистской символики

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Житель Буйнакского района Курбан Арабханов приговорен к одому году и шести месяцам колонии строгого режима за публикации в сети запрещенной в России символики.

Как писал "Кавказский узел", Буйнакский городской суд рассмотрит дело Курбана Арабханова, обвиненного по статье о многократной публичной демонстрации нацистской символики.

По версии следствия, житель Дагестана Арабханов на своей странице в социальной сети "Одноклассники" неоднократно размещал символику организации, запрещенной на территории Российской Федерации, сообщает РИА "Дагестан" со ссылкой на ФСБ России по региону.

Отмечается, что ранее Арабханов решением суда уже привлекался к административной ответственности за аналогичное правонарушение, а также предупреждался об уголовной ответственности в случае повторного правонарушения.

Буйнакский городской суд признал его виновным в неоднократной пропаганде либо публичном демонстрировании атрибутики или символики, пропаганда которых запрещена в России 1 и назначил наказание в виде лишения свободы на срок один год и шесть месяцев в исправительной колонии строгого режима.

Согласно карточке уголовного дела на сайте суда, дело Курбана Арабханова было принято судом 3 февраля, а 6 мая был вынесен обвинительный приговор.

Имя Арабханова 11 февраля было внесено в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга, указывает Telegram-бот, отслеживающий обновления в реестре. Согласно записям в перечне, 30-летний Курбан Арабханов родился в селе Могох Гергебильского района Дагестана.

В сообщении не уточняется какого рода символику размещал в сети осужденный. Комментариями от подсудимых или их адвокатов относительно обвинения "Кавказский узел" пока не располагает.

"Кавказский узел" также писал, что публикации в соцсетях, сделанные более восьми лет назад, стали поводом для уголовного преследования жителя Лакского района Дагестана.