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18:30, 22 июня 2026

Житель Дагестана осужден за пропаганду экстремистской символики

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Житель Буйнакского района Курбан Арабханов приговорен к одому году и шести месяцам колонии строгого режима за публикации в сети запрещенной в России символики.

Как писал "Кавказский узел", Буйнакский городской суд рассмотрит дело Курбана Арабханова, обвиненного по статье о многократной публичной демонстрации нацистской символики

По версии следствия, житель Дагестана Арабханов на своей странице в социальной сети "Одноклассники" неоднократно размещал символику организации, запрещенной на территории Российской Федерации, сообщает РИА "Дагестан" со ссылкой на ФСБ России по региону.

Отмечается, что ранее Арабханов решением суда уже привлекался к административной ответственности за аналогичное правонарушение, а также предупреждался об уголовной ответственности в случае повторного правонарушения.

Буйнакский городской суд признал его виновным в неоднократной пропаганде либо публичном демонстрировании атрибутики или символики, пропаганда которых запрещена в России и назначил наказание в виде лишения свободы на срок один год и шесть месяцев в исправительной колонии строгого режима. 

Согласно карточке уголовного дела на сайте суда, дело Курбана Арабханова было принято судом 3 февраля, а 6 мая был вынесен обвинительный приговор.

Имя Арабханова 11 февраля было внесено в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга, указывает Telegram-бот, отслеживающий обновления в реестре. Согласно записям в перечне, 30-летний Курбан Арабханов родился в селе Могох Гергебильского района Дагестана. 

В сообщении не уточняется какого рода символику размещал в сети осужденный. Комментариями от подсудимых или их адвокатов относительно обвинения "Кавказский узел" пока не располагает. 

"Кавказский узел" также писал, что публикации в соцсетях, сделанные более восьми лет назад, стали поводом для уголовного преследования жителя Лакского района Дагестана. 

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Автор: Кавказский узел

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