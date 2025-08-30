Локализован пожар под Геленджиком

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Спасателям удалось локализовать лесной пожар под Геленджиком, возникший после атаки беспилотника.

Как писал "Кавказский узел", в Геленджике в районе села Криница после падения обломков беспилотника в ночь на 28 августа произошло возгорание в лесном массиве. Пожар, возникший в Пшадском лесничестве, охватил 3,2 гектара. 23 туриста эвакуированы на катере.

Пресс-служба МЧС Российской Федерации сообщила 29 августа, что спасателям удалось локализовать природный пожар под Геленджиком. По данным ведомства, за один день авиация совершила 118 сбросов воды на участок возгорания, всего было вылито 370 тонн воды, пишет "Интерфакс".

Один из очагов возгорания был локализован. В тушении пожара участвует порядка 550 человек, задействовано 89 единиц техники, в том числе два вертолета и самолет.

Для борьбы с лесным пожаром администрация Геленджика попросила откликнуться добровольцев, приглашались волонтеры как с личным транспортом, так и для организованного выезда автобусом. На призыв откликнулись 80 волонтеров.