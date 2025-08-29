80 волонтеров откликнулись на призыв помочь тушению пожару близ Геленджика
Волонтеры помогают доставлять воду для тушения пожара на наиболее сложных участках.
Как писал "Кавказский узел", для борьбы с лесным пожаром администрация Геленджика попросила откликнуться добровольцев, приглашались волонтеры как с личным транспортом, так и для организованного выезда автобусом. Власти объяснили, что у добровольцев должна быть закрытая обувь, одежда, закрывающая тело от огня, головной убор, при наличии — ранцевый огнетушитель и обязательно питьевая вода.
Для тушения пожара на сложных участках организована передача воды вручную с привлечением волонтеров. Всего к тушению привлечено 539 человек, среди них 80 волонтеров, которые пришли помочь в борьбе с огнем. Сформированные сегодня утром группы волонтеров были обеспечены питанием, водой и направлены в зону тушения пожаров в районе села Криница, сообщил мэр Геленджика Алексей Богодистов в своем Telegram-канале.
По информации чиновника, более 42 гектаров леса прошел огонь в Пшадском округе Геленджика, "Площадь активного горения, по данным краевого министерства ГО и ЧС, не превышает 500 м2", - говорится в телеграм-канале.
Публикация сопровождается видео, на которой оснащенные ручными огнетушителями волонтеры, одетые в основном в футболки, шорты и легкую обувь, направляются к зоне тушения.
Напомним, что в Геленджике в районе села Криница после падения обломков беспилотника в ночь на 28 августа произошло возгорание в лесном массиве. Пожар, возникший в Пшадском лесничестве, охватил 3,2 гектара. 23 туриста эвакуированы на катере.
