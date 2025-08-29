Власти призвали волонтеров присоединиться к тушению пожара под Геленджиком

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Площадь лесного пожара под Геленджиком, возникшего после атаки БПЛА, достигла 41,5 гектара. Власти призвали добровольцев помочь в тушении огня.

Как писал "Кавказский узел", в Геленджике в районе села Криница после падения обломков беспилотника в ночь на 28 августа произошло возгорание в лесном массиве. Пожар, возникший в Пшадском лесничестве охватил 3,2 гектара. 23 туриста эвакуированы на катере.

Площадь лесного пожара в Геленджике увеличилась до 41,5 га, сообщило Тасс со ссылкой на МЧС РОссии.

За последние сутки авиация Южного авиационно-спасательного центра МЧС России совершила 14 сбросов воды три раза с самолета Бе-200ЧС, на борту которого было 36 тонн воды; 11 раз с вертолета Ми-8, который сбросил 33 тонны воды. Для тушения привлечены 273 специалиста и 46 единиц техники, сообщило МЧС России в своем Telegram-канале.

Для борьбы с лесным пожаром администрация Геленджика попросила откликнуться добровольцев, приглашались волонтеры как с личным транспортом, так и для организованного выезда автобусом. Для участия необходимо оставить заявку в чат-боте, подавшим заявку будет направляться геоточка. Власти объяснили, что у добровольцев должна быть закрытая обувь, одежда, закрывающая тело от огня, головной убор, при наличии — ранцевый огнетушитель и обязательно питьевая вода.

Мы обновили приложения на Android и IOS – теперь они работают без VPN! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN) либо использовать браузер Ceno для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.