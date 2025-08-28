×

Кавказский узел

10:46, 28 августа 2025

Спасатели и власти проводят эвакуацию из-за пожара близ Геленджика

Пожар в лесничестве под Геленджиком. 28 августа 2025 г. Фото: t.me/mpr_kk

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Пшадском лесничестве пожар, возникший из-за падения обломков беспилотника, охватил 3,2 гектара. Часть туристов отрезана от путей эвакуации, за ними направлен катер. Пожар на Афипском НПЗ потушен.

Как писал "Кавказский узел",  в Геленджике в районе села Криница после падения обломков беспилотника произошло возгорание в лесном массиве. Также одна из установок нефтеперерабатывающего завода загорелась из-за падения обломков беспилотника в поселке Афипский Краснодарского края. 

В Геленджике, в Пшадском лесничестве, горят 3,2 гектара в районе населенного пункта Криница, сообщило сегодня МЧС по Краснодарскому краю. 

"Из-за сильного задымления 23 отдыхающих на берегу Черного моря в районе лесного пожара оказались отрезаны от путей эвакуации. Их перевозят в безопасное место на катере ГИМС МЧС России", - сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

В связи с задымлением и возможностью распространения огня было принято решение об эвакуации ближайшей базы отдыха. На базе сельской школы развернут пункт временного пребывания, проинформировал мэр Геленджика Алексей  Богодистов. "Разрушений и пострадавших нет", - сообщил он.

Глава города отметил, что в тушении задействованы 20 единиц техники и порядка 100 человек личного состава, также привлечен вертолет  МЧС, но боковой ветер мешает его работе. 

Возгорание после ночной атаки БПЛА на Афипском нефтеперерабатывающем заводе полностью ликвидировано в 8:20 мск. В работах по тушению было задействовано 63 человека, 26 ед. техники, отчитался оперштаб Краснодарского края в своем Telegram-канале.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

