Полиция Астрахани сообщила о задержании Магомеда Алханова

02 ноября 2021, 21:36

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Силовики задержали мужчину, предположительно, являющегося Магомедом Алхановым, который 26 октября сбежал из психбольницы в Астрахани. В задержании принимали участие не менее восьми человек, следует из фотографий и видео в сети.

Как писал "Кавказский узел", Магомед Алханов сбежал из-под стражи 26 октября, когда проходил медэкспертизу в отделении психиатрической больницы в Астрахани. После побега он был объявлен в федеральный розыск. Полиция попросила жителей Астраханской области сообщать обо всех подозрительных людях и машинах, а управление ФСИН пообещало награду в 100 тысяч рублей за помощь в его поисках.

Магомед Алханов, которого следствие считает членом банды Шамиля Басаева и подозревает в причастности к нападению на псковских десантников, был задержан 16 июня. Его адвокат заявил, что Алханов невиновен. На его теле нет шрамов, которые указывали бы на участие в боях, а следствие не представило доказательств вины Алханова, сказал защитник.

Сотрудники полиции задержали мужчину, который, предположительно, является сбежавшим из-под стражи из психиатрической больницы Магомедом Алхановым, сообщили в пресс-службе УМВД России по Астраханской области. "В Астрахани полицейскими совместно с сотрудниками УФСБ задержано лицо, подозреваемое в совершении побега из-под стражи. Проводятся мероприятия по отождествлению его личности ", - привело ТАСС слова представителя ведомства.

Фотографии момента задержания опубликовал Telegram-канал "Опер слил". На одной из них мужчина с бородой лежит на полу, силовик фиксирует задержанному руки за спиной, еще один силовик в джинсах наступил ему на спину ногой.

На видео, опубликованном Telegram-каналом 112, мужчина, похожий на Алханова стоит в окружении не менее восьми силовиков, судя по видео, наклонившись вперед или на коленях, один из силовиков держит его за волосы. В коротком видео задержанный что-то неразборчиво говорит. "Ладно, сейчас поедем, расскажешь", - отвечает ему голос за кадром.

Напомним, ранее Магомед Алханов был осужден на 10 лет за участие в незаконном вооруженном формировании, приготовление к теракту и незаконный оборот оружия и боеприпасов. После освобождения из колонии он уехал в Санкт-Петербург, где три года был под надзором, а после этого "спокойно перемещался по стране, ездил на автомобиле, и претензий со стороны правоохранителей не было", сообщила "Кавказскому узлу" супруга Алханова.

Дело о нападении на псковских десантников в 2000 году расследуется по статье о посягательстве на жизнь военнослужащих, предусматривающей наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. 1 марта 2021 года, в 21-ю годовщину тех событий, Следственный комитет сообщил, что установлены 29 участников атаки, пять из них находятся в розыске, а еще более 45 человек подозреваются в причастности к нападению.

Нападение на бойцов шестой роты 104-го полка 76-й гвардейской дивизии ВДВ произошло в ночь на 1 марта 2000 года в Чечне. Десантники вступили в бой с крупным отрядом Шамиля Басаева и Хаттаба и около суток сдерживали натиск примерно 2000 боевиков, которые пытались вырваться из окружения. Тогда 84 из 90 военнослужащих погибли, были убиты 370 боевиков. В числе причин трагедии аналитики называют коррупцию и некомпетентность командования и офицеров, говорится в справке "Кавказского узла" "Бой за высоту 776: как погибли псковские десантники".