Астраханское УФСИН объявило награду за помощь в поисках Алханова

01 ноября 2021, 12:30

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Управление ФСИН пообещало 100 тысяч рублей за помощь в поисках уроженца Чечни Магомеда Алханова, сбежавшего из-под стражи в психиатрической больнице Астрахани.

Как писал "Кавказский узел", Магомед Алханов сбежал из-под стражи 26 октября, когда проходил медэкспертизу в отделении психиатрической больницы в Астрахани. После побега он был объявлен в федеральный розыск. Полиция попросила жителей Астраханской области сообщать обо всех подозрительных людях и машинах.

Магомед Алханов, которого следствие считает членом банды Шамиля Басаева и подозревает в причастности к нападению на псковских десантников, был задержан 16 июня. Его адвокат заявил, что Алханов невиновен. На его теле нет шрамов, которые указывали бы на участие в боях, а следствие не представило доказательств вины Алханова, сказал защитник.

За помощь в поисках Магомеда Алханова УФСИН по Астраханской области объявило вознаграждение, сообщил сегодня сотрудник пресс-службы ведомства.

"УФСИН объявило денежное вознаграждение за поимку беглого преступника. Разыскивается совершивший 26 октября побег из-под стражи из отделения психиатрической больницы Алханов Магомед Хасанович, 1982 года рождения. За оказание помощи в розыске и поимке преступника объявлено вознаграждение 100 тысяч рублей", - приводит его слова "Интерфакс".

Напомним, ранее Магомед Алханов был осужден на 10 лет за участие в незаконном вооруженном формировании, приготовление к теракту и незаконный оборот оружия и боеприпасов. После освобождения из колонии он уехал в Санкт-Петербург, где три года был под надзором, а после этого "спокойно перемещался по стране, ездил на автомобиле, и претензий со стороны правоохранителей не было", сообщила "Кавказскому узлу" супруга Алханова.

Дело о нападении на псковских десантников в 2000 году расследуется по статье о посягательстве на жизнь военнослужащих, предусматривающей наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. 1 марта 2021 года, в 21-ю годовщину тех событий, Следственный комитет сообщил, что установлены 29 участников атаки, пять из них находятся в розыске, а еще более 45 человек подозреваются в причастности к нападению.

Нападение на бойцов шестой роты 104-го полка 76-й гвардейской дивизии ВДВ произошло в ночь на 1 марта 2000 года в Чечне. Десантники вступили в бой с крупным отрядом Шамиля Басаева и Хаттаба и около суток сдерживали натиск примерно 2000 боевиков, которые пытались вырваться из окружения. Тогда 84 из 90 военнослужащих погибли, были убиты 370 боевиков. В числе причин трагедии аналитики называют коррупцию и некомпетентность командования и офицеров, говорится в справке "Кавказского узла" "Бой за высоту 776: как погибли псковские десантники".