Защита Алханова назвала неправдоподобной версию силовиков о побеге

06 ноября 2021, 16:17

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Ни у Магомеда Алханова, ни у его родных не было миллиона рублей для взятки за побег в Астрахани, о которой говорит следствие, заявил адвокат. Сумма взятки неправдоподобно велика, но без помощи извне Алханов не смог бы сбежать, указали опрошенные "Кавказским узлом" эксперты из числа силовиков.

Как писал "Кавказский узел", уроженец Чечни Магомед Алханов 26 октября сбежал из психбольницы в Астрахани, а 2 ноября был задержан в одном из городских кафе. Задержан и сотрудник ФСИН, который, по версии следствия, помог Алханову совершить побег за миллион рублей, рассказав о неработающих камерах видеонаблюдения и снабдив Алханова мобильным телефоном. Пользователи соцсетей сочли эту версию неправдоподобной, поскольку у Алханова не могло быть денег под арестом. Также выглядит странным, что Алханова обнаружили в местном кафе, хотя логичнее было бы уехать из города, отметили комментаторы.

Супруга Алханова назвала его побег из психбольницы попыткой заявить о невиновности. Заключенные иногда прибегают к побегу для привлечения внимания к своему делу и от безысходности, сказала корреспонденту "Кавказского узла" правозащитница Светлана Ганнушкина.

Адвокат Алханова Евгений Зеленин заявил, не верит в версию силовиков. "Я, конечно, не верю в эту версию. Смешно, мне кажется. У Алханова не могло быть такой суммы, чтобы заплатить и сбежать. Откуда у заключенного миллион рублей?" - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Он подчеркнул, что родственники не могли помочь Алханову с выплатой такой суммы. "Состояние его семьи в финансовом плане в целом не очень. Они также не могли это сделать, таких денег нет", - отметил адвокат.

По его словам, в настоящее время проводятся следственные действия с участием Алханова, и у адвоката пока нет возможности встретиться со своим клиентом.

Магомеду Алханову, в частности, вменяется причастность к нападению на псковских десантников в Чечне. В ночь на 1 марта 2000 года бойцы шестой роты 104-го полка 76-й гвардейской дивизии ВДВ вступили в Чечне в бой с крупным отрядом Шамиля Басаева и Хаттаба. Рота около суток сдерживала натиск примерно 2000 боевиков, которые пытались вырваться из окружения. Тогда 84 из 90 военнослужащих погибли, были убиты 370 боевиков. В числе причин трагедии аналитики называют коррупцию и некомпетентность командования и офицеров, говорится в справочном материале "Бой за высоту 776: как погибли псковские десантники", опубликованном на "Кавказском узле".

Полковник полиции Амир Колов счел озвученную следствием сумму взятки чрезмерной. "Миллион рублей за побег - это слишком большая сумма для побега из психушки человека, которого просто держат с целью замены наказания в качестве лишения свободы за вменяемые ему преступления, которые выглядят как двойное наказание. Надо узнать об имущественном положении Алханова или его семьи и близких - кто бы мог дать такую большую сумму за то, чтобы Алханов просто вышел подышать воздухом, зная, что побег не решит проблему с преследованием Алханова. Кроме этого, человек уже отбыл наказание за участие в НВФ (незаконном вооруженном формировании. - Прим. "Кавказского узла"). Была амнистия, и таких, как Алханов, в Чечне десятки тысяч - которые вернулись, как и Алханов, к нормальной жизни без вопросов со стороны правоохранительных органов", - указал Колов корреспонденту "Кавказского узла".

Юрист, бывший начальник Главного следственного управления Следственного комитета при прокуратуре России Дмитрий Довгий объяснил решение Алханова остаться в городе после побега неустойчивым психическим состоянием. "Мы не знаем, в каком он был состоянии после побега. Раз его привезли в психбольницу, значит, у него были какие-то проблемы. После побега он, вероятно, не мог трезво оценивать ситуацию и принимать иные решения. Поэтому решил остаться там и никуда не уезжать, думая, что во время поездок его легче найдут", - предположил Довгий.

Он уверен, что без помощи изнутри Алханов не смог бы устроить побег. "Психбольница – учреждение с постоянным и строгим наблюдением, поэтому сбежать оттуда без помощи практически невозможно. Говорят, он якобы с прогулки бежал, но прогулка происходит во внутренних двориках с колючей проволокой. Совершенно невозможно сбежать, если тебе кто-то изнутри не оказывает помощь. Это кто-то из персонала или сотрудников ФСИН", - сказал эксперт корреспонденту "Кавказского узла".

Сомнения Дмитрия Довгого вызвала версия о подкупе. "Откуда у заключенного могут быть такие деньги? Здесь, мне кажется, причастен кто-то другой, который дал деньги, находясь на свободе. Следствие должно выяснить, кто дал деньги сотруднику ФСИН. Если, конечно, он получал взятку", - отметил Довгий.

По его словам, обычно за такими побегами следуют увольнения и уголовные дела против должностных лиц. "Но, как показывает практика, это не работает. Нужны профилактические беседы, нужна реальная борьба против коррупции. Каждый сотрудник должен понимать, что его действия могут привести к еще большим опасностям для общества. Извините, но каким моральным уродом должен быть человек, чтоб помочь сбежать условному преступнику с психзаболеваниями? Конечно, без увольнений и наказаний тут не обойтись", - подчеркнул Довгий.

За побег Алханова должны понести ответственность сотрудники ФСИН, считает адвокат, полковник МВД в отставке Евгений Черноусов. "В рамках возбужденного уголовного дела по факту побега должен быть дан ответ на вопрос, каким именно образом Алханову удалось сбежать из учреждения закрытого типа. Все ответственные лица должны быть наказаны. Наказание может быть вплоть до уголовной ответственности. Например, если будет доказан факт подкупа, то здесь без вариантов. А остальные виновные могут быть просто уволены со службы", - сказал Черноусов корреспонденту "Кавказского узла".

Однако и у него вызвала сомнения версия о подкупе и, в частности, сумма взятки. "Конечно, маловероятно, чтобы у Алханова или у его родных была такая сумма. Но все возможно. Пока все на уровне слухов, но следствие может доказать эти слухи. А пока больше сомнений, чем правды", - отметил эксперт.

Черноусов назвал странным то, что Алханов остался в городе и посещал кафе. "Это тоже вызывает сомнения в отношении озвученной версии. В целом в этой истории все как-то подозрительно", - заключил он.

Главный редактор астраханского издания "Арбуз" Рамиля Салихова считает официальную версию побега в целом правдоподобной. "Когда мы приехали за комментариями, я не могу сказать, что охрана себя серьезно вела - они смеялись, говорили, что не будет никаких комментариев, и все. Даже не вытащили Службу безопасности, хотя мы приехали с камерами, и какое-то должностное лицо должно было все это прокомментировать. Там была какая-то халатность, потому что человек так спокойно сбежал из больницы. Но брал ли он взятку или нет, этого я не знаю", - сказала Салихова корреспонденту "Кавказского узла".

Алханов вполне мог воспользоваться гостеприимством местных жителей и после побега мог несколько дней провести в Астрахани, полагает журналистка. "На нем же не написано, что он боевик или психбольной. Обычный бородатый мужчина. Ходил по городу, посещал какие-то места. Может, у кого-то просил покушать. Астраханцы – народ теплый, гостеприимный. Кто-то, может, принял его как бездомного. Наш город гостеприимный", - подчеркнула она.