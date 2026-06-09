Возобновлена работа курорта "Эльбрус"

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На горнолыжном курорте "Эльбрус" в Кабардино-Балкарии сегодня возобновили работу канатные дороги, которые были остановлены для технического обслуживания.

Как информировал "Кавказский узел", 8 мая администрация "Эльбруса" сообщила, что канатные дороги на курорте закрыты на технические регламентные работы.

Сегодня после технического перерыва возобновили работу все пять канатных дорог: Азау – Кругозор (2350м - 3000м), Кругозор – Мир (3000м - 3500м), Мир – Гарабаши (3500м - 3847м), Мир-2 – Баштала (3500м - 3560м) и Баштала – Чиран (3560м - 3300м), сообщила в своем телеграм-канале администрация "Эльбруса".

Напомним, в сентябре 2025 года в результате обрыва троса канатной дороги на горе Эльбрус погибли три человека, еще несколько человек получили травмы. По делу о гибели людей были задержаны и арестованы директор и главный инженер компании, обслуживающей канатную дорогу. В январе дело было передано в суд.

Также прокуратура подала в суд иски в интересах сыновей двух погибших мужчин. Один из потерпевших потребовал 10 миллионов рублей компенсации за гибель отца, второй - 15 миллионов рублей. 6 июня стало известно, что суд обязал ООО "Маятниковая канатная дорога Эльбрус" выплатить три миллиона за гибель пассажирки.

Приэльбрусье - зимний курорт в Кабардино-Балкарии, который пользуется популярностью среди любителей горнолыжного спорта, фрирайда, сноуборда и других экстремальных видов отдыха.

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