Военнослужащий осужден в Нальчике за неявку в часть

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Суд в Нальчике приговорил к году колонии Ислама Зазоева, признав его виновным в уклонении от военной службы в период мобилизации.

Как писал "Кавказский узел", 24 сентября 2022 года в УК РФ были введены части 2.1, 3.1 и 5 статьи 337 о самовольном оставлении части или места службы в период мобилизации. Поправками предусмотрено лишение свободы на срок до 10 лет. Ужесточение законодательства после объявления мобилизации привело к более суровым приговорам за отсутствие в воинской части или дезертирство.

Военнослужащий по фамилии Зазоев признан виновным в самовольном оставлении места службы на срок более 10 суток, но не более месяца 1 , сообщил на своей странице во "ВКонтакте" Нальчикский гарнизонный военный суд. По данным суда, Зазоев без уважительных причин "20 февраля 2026 года в период мобилизации не явился к установленному времени на службу в воинскую часть".

6 марта Зазоев добровольно пришел в военный следственный отдел в станице Троицкой в Ингушетии. "С 20 февраля до 6 марта 2026 года Зазоев проводил время по своему усмотрению по месту своего жительства", - говорится в сообщении пресс-службы суда.

В суде обвиняемый "высказал сожаление о содеянном", отмечается в публикации. Зазоев признан виновным и приговорен к году лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии общего режима.

Имя осужденного пресс-служба суда не указала. Согласно карточке дела на сайте суда, осужденный - Ислам Зазоев. Дело поступило в суд 1 июня, и 9 июня, на первом же заседании, судья Мальбахов вынес приговор.

Напомним, 21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. 28 октября того же года министр обороны отчитался президенту о ее завершении, однако соответствующего указа не последовало. Юристы пришли к выводу, что для завершения частичной мобилизации не нужен указ президента, пояснил пресс-секретарь Путина.

При этом еще 12 декабря 2023 года военный суд в Майкопе в приговоре мобилизованному, оставившему часть в июне 2023 года, подчеркнул, что "в Российской Федерации объявлена частичная мобилизация, которая в период совершения преступления не была окончена".