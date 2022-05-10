Власти Чечни сделали траур по Ахмату Кадырову основной темой Дня памяти и скорби

10 мая 2022, 23:59

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В День памяти и скорби чеченского народа, который отмечается в годовщину похорон Ахмата Кадырова, память первого президента республики почтили в его родовом селе Ахмат-Юрте и в доме главы региона. Местные жители ранее заявляли, что не готовы совмещать День скорби с трауром по Ахмату Кадырову и жаловались на принуждение к участию в памятных мероприятиях и обрядах.

Как писал "Кавказский узел", День траура и скорби народов республики отмечается в Чечне 10 мая. Эта дата была установлена Рамзаном Кадыровым в 2011 году в качестве альтернативы траура по жертвам сталинской депортации. На эту же дату пришлись похороны первого президента республики Ахмата Кадырова, убитого в результате теракта на грозненском стадионе "Динамо" 9 мая 2004 года. Ранее День памяти и скорби отмечался в Чечне 23 февраля, в день начала депортации чеченцев и ингушей в Казахстан и Среднюю Азию в 1944 году. Участники траурных мероприятий и обрядов 10 мая 2018 году отметили, что акцент был сделан не на жертвах депортации, а на биографии Ахмата Кадырова, отца нынешнего главы Чечни.

Несмотря на усилия властей, большинство жителей региона продолжают считать Днем траура 23 февраля, дату начала депортации чеченцев и ингушей в 1944 году. Глава Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев, публично выступивший в 2014 году против запрета траурных мероприятий, оказался в тюрьме почти на четыре года, говорится в опубликованной на "Кавказском узле" статье "Как Кадыров 23 февраля устроил из поминок праздник".

В Чечне сегодня состоялись акции и обряды, приуроченные к Дню памяти и скорби народов республики. Руководство Чечни и представители общественных организаций почтили память первого президента республики Ахмата-Хаджи Кадырова в его родовом селе Ахмат-Юрте, со дня гибели которого 9 мая исполнилось 18 лет, сообщила "Чечня сегодня".

В Ахмат-Юрте сегодня прошел религиозный обряд саг1а, сообщил телеканал ЧГТРК "Грозный" на своей странице groznytv в Instagram*, насчитывающей 996 тысяч подписчиков. На территории комплекса "Хьажин Беш" последователи устаза Кунта-Хаджи Кишиева совершили зикр. Собравшиеся вспомнили Ахмата-Хаджи Кадырова и его соратников, а затем в селе провели обряд жертвоприношения. Мясо жертвенных животных раздали малоимущим семьям, указано в сообщении.

Обряд зикр в честь Ахмата-Хаджи Кадырова и его соратников в этот день также состоялся в доме главы Чечни. Участие в религиозном обряде приняли председатель совета алимов республик СКФО Хож-Ахмед-Хаджи Кадыров, муфтий Чечни Салах-Хаджи Межиев и другие богословы, жители Ахмат-Юрта и более сотни мюридов Кунта-Хаджи Кишиева, также состоялся обряд саг1а сообщил телеканал.

Рамзан Кадыров также опубликовал пост в соцсети "ВКонтакте", в котором обратился к жителям Чечни в связи с памятной датой и упомянул своего отца, назвав национальным героем и отметив, что "именно он на стыке 20 и 21 веков сумел прервать череду суровых испытаний, выпавших на долю каждого чеченца, и спасти народ от полного уничтожения и вырождения". Под сообщением за 5,5 часа пользователи оставили 422 комментария, среди которых есть несколько постов, посвящённых памяти жертв депортации.

"Депортация по национальному признаку - это страшная веха в истории нашей страны. Насильственному переселению были подвергнуты чеченцы, ингуши, карачаевцы, крымские татары, поволжские немцы, калмыки, балкары и другие народы. Мы не должны об этом забывать. Такое не должно повторится нигде и никогда!" - написала Ольга Ольга. "Историю надо помнить, чтобы не повторять плохого и делать выводы. У всего есть причины", - поддержала ее Римма Филь. "Потрепала жизнь этот народ. Одни сталинские репрессии чего стоят", - отметила Roksolana Cergvava.

Из Чечни и Ингушетии во время депортации 1944 года было вывезено почти 500 тысяч человек. Подробности этих событий приведены в справке "Депортация чеченцев и ингушей" в разделе "Справочник" на "Кавказском узле". В Чечне уже несколько лет годовщину депортации официально не отмечают, а выступавший против запрета февральских траурных мероприятий глава Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев отбывает срок в тюрьме, говорится в материале "Кавказского узла" "Как Кадыров 23 февраля устроил из поминок праздник".

Ранее жители Чечни заявляли корреспонденту "Кавказского узла", что не согласны совмещать День памяти и скорби с трауром по Ахмату Кадырову. Они отмечали, что власти пытаются вытравить из народной памяти события февраля 1944 года, а также утвердить в республике культ личности Кадыровых. "Для любого уважающего себя чеченца 23 февраля было, есть и будет днем траура по жертвам сталинской депортации. Даже советская власть на протяжении нескольких десятилетий не смогла заставить нас забыть об этой трагедии, тем более не получится это сделать у наших нынешних властей", - сказала педагог с 30-летним стажем работы Раиса, комментируя мероприятия к этой дате 10 мая 2017 года. Грозненец Абусаид заявил, что переносить эту дату на 10 мая было безнравственно. "Нельзя трагедию целого народа подменять трагедией семьи Кадыровых, как это сделано сейчас", - сказал он. Жители Чечни также жаловались на принуждение к участию в памятных мероприятиях в этот день.

День траура и скорби народов Чечни, который официально отмечается в годовщину похорон Ахмата Кадырова, игнорируется жителями республики, этот день не воспринимается в качестве значимой даты ни в Чечне, ни в диаспоре за рубежом, заявили ранее "Кавказскому узлу" публицист Ризван Ибрагимов и руководитель Human Rights Analysis Center Ахмед Гисаев.

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