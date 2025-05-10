Траур по Ахмату Кадырову подчеркнул формальный статус Дня памяти и скорби

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В День памяти и скорби чеченского народа, который отмечается сегодня, власти Чечни сделали акцент на трауре по Ахмату Кадырову. Жители республики продолжают вспоминать жертв репрессий в годовщину депортации, 23 февраля.

Как писал "Кавказский узел", День памяти и скорби чеченского народа отмечается 10 мая, в годовщину похорон Ахмата Кадырова, убитого в результате теракта 9 мая 2004 года. Жители Чечни отмечали, что не готовы совмещать День скорби с трауром по Ахмату Кадырову и жаловались на принуждение к участию в памятных мероприятиях и обрядах.

Эта дата была установлена Рамзаном Кадыровым в 2011 году в качестве альтернативы траура по жертвам сталинской депортации вайнахов. Ранее День памяти и скорби отмечался в Чечне 23 февраля - в дату начала депортации. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Как Кадыров 23 февраля устроил из поминок праздник".

Попытку властей Чечни совмещать траур по жертвам депортации и по Ахмату Кадырову прокомментировали корреспонденту "Кавказского узла" юрист чеченской правозащитной организации "Вайфонд" Амина Лорсанова, политолог Руслан Кутаев и чеченский историк, попросивший не публиковать его имя.

Траур по жертвам депортации как бы отодвигается на второй план

В Чечне 10 мая в основном отмечается как день памяти Ахмата Кадырова, указала Амина Лорсанова. «В первую очередь 10 мая воспринимается как день памяти Ахмата Кадырова, а не как день траура по жертвам депортации. Заметьте, что, хотя формально это День памяти и скорби, посвящённый трагедии 1944 года, содержание и акценты публичных мероприятий сосредоточены на культе личности Кадырова-старшего. Мы можем видеть, как возлагают цветы к его памятникам, транслируют речи и фильмы о нём. Поэтому траур по жертвам депортации как бы отодвигается на второй план. И я скажу больше: на этом фоне он вообще теряет смысл», - сказала она.

9 мая в селе Гелдаган Курчалоевского района прошёл масштабный благотворительный религиозный обряд «сагIа», приуроченный ко Дню памяти и скорби народов Чеченской Республики и памяти Ахмата Кадырова, сообщает государственное ИА "Грозный-информ". В публикации агентства не упоминается сталинская депортация вайнахов, но сделан акцент на политической роли Ахмата Кадырова, и отмечается, что подобные благотворительные мероприятия "ярко символизируют продолжение великого дела" отца главы Чечни.

По словам Лорсановой, практически никто из вайнахов не воспринимает 10 мая как день памяти жертв депортаций. «Чеченцы и ингуши как минимум ещё несколько поколений будут помнить и напоминать о 23 февраля — и никто не сможет это изменить. Несмотря на то, что вайнахи сейчас живут в условиях диктатуры, в душе многие ненавидят эту власть, просто не могут говорить об этом вслух. Те, кто живут за рубежом, продолжают отмечать день скорби именно 23 февраля. А за рубежом живёт очень много вайнахов, и, я думаю, этого достаточно, чтобы эта дата еще долго оставалась в памяти. Она глубоко укоренена в коллективном сознании, эмоционально значима и ассоциируется с реальной болью и трагедией. 10 мая воспринимается лишь как государственная попытка переписать календарь памяти, подчинив его новой политической символике», - отметила она.

Лорсанова также добавила, что критика в адрес Сталина не звучит на мероприятиях 10 мая. «23 февраля — это именно тот день, когда мы усиливаем осуждение и обсуждение роли Сталина, НКВД и сути геноцида. 10 мая же, несмотря на формальное посвящение тем же событиям, подается в другом ключе: акцент делается на фигуре Ахмата Кадырова, его «мудром выборе» в пользу России и восстановлении республики. Критика Сталина в этот день либо отсутствует, либо звучит формально и обезличенно. Поэтому 10 мая — это политически контролируемая дата, тогда как 23 февраля — живая и болезненная народная память», - подчеркнула она.

Причинами депортации были названы массовое дезертирство и подготовка вооруженного восстания в советском тылу, хотя территория Чечено-Ингушской АССР практически не была под оккупацией, а к февралю 1944 года вермахт уже был отброшен на сотни километров от Кавказа. По данным историков, массовые аресты, депортации и расстрелы по национальному признаку при Сталине широко практиковались, что подтверждается множеством документальных свидетельств, указано в справке "Кавказского узла" "10 мифов о роли Сталина в Великой Отечественной войне".

10 мая чеченцы не связывают с депортацией

Руслан Кутаев подтвердил, что мало кто из чеченцев считает 10 мая днем памяти жертв депортаций. «10 мая чеченцы не связывают с депортацией, потому что у людей четко ассоциируется, когда какое событие произошло. Я не видел, чтобы люди, которые неподконтрольны режиму, связывали бы эти даты и вообще смешивали 10 мая и 23 февраля», - сказал он.

Руслан Кутаев в 2014 году публично выступил против запрета февральских траурных мероприятий. После этого он был осужден и отправлен почти на четыре года в тюрьму.

По мнению политолога, Сталина "всегда вспоминают как палача", но в Чечне не считают 10 мая днем памяти жертв сталинских репрессий. «Сталин всегда есть Сталин. Это человек, который был олицетворением зла и всегда распространял зло. Он палач, в любом случае. 10 мая, 23 февраля не связывают друг с другом. Чеченское общество не смешивает их, понимая, что это совершенно разные даты», - указал он.

Заметно смещение в сторону государственного культа личности Ахмата-хаджи

За последние годы произошла "значительная трансформация" в понимании и проведении Дня памяти и скорби 10 мая в Чеченской Республике, указал в свою очередь чеченский историк на условиях анонимности. «Изначально эта дата была установлена в 2004 году после трагической гибели Ахмата-хаджи Кадырова и совмещала в себе две линии памяти: траур по первому президенту республики и поминовение жертв сталинской депортации чеченского народа. Со временем произошел заметный сдвиг в сторону преобладания мероприятий, связанных с памятью об Ахмате Кадырове. Это не означает полного вытеснения памяти о депортации, однако изменились акценты. Если в первые годы установления этой памятной даты оба события воспринимались как равнозначные трагедии чеченского народа, то сейчас заметно смещение в сторону государственного культа личности Ахмата-хаджи», - сказал он.

23 февраля 2025 года в Чечне, Ингушетии и других регионах СКФО проходили мероприятия, посвященные 81-й годовщине депортации вайнахов. Кроме того, местные жители почтили память жертв депортации религиозными, просветительскими и домашними встречами.

По его словам, 23 февраля и 10 мая не могут не отличаться. «23 февраля в республике проводятся мероприятия, посвященные исключительно памяти о депортации. В этот день акцент делается на исторических аспектах трагедии, проводятся научные конференции, публикуются архивные материалы, организуются встречи с очевидцами событий. Эта дата носит более глубокий историко-культурный характер для чеченского народа. 10 мая же память о депортации встроена в более широкий контекст и часто используется для подчеркивания параллелей между двумя трагедиями – выселением народа и гибелью Ахмата Кадырова как лидера, который стремился к восстановлению справедливости», - отметил историк.

Он также объяснил, чем отличаются две эти даты в контексте критики Сталина. «23 февраля критика Сталина и советского руководства звучит более прямо и детально. Обсуждаются конкретные исторические документы, приводятся свидетельства очевидцев, анализируются причины и последствия депортации. Эта дата больше сосредоточена на исторической правде и сохранении памяти о конкретных событиях. 10 мая критика сталинизма приобретает более обобщенный характер и часто встраивается в более широкий нарратив о преодолении исторических травм. Сталинские репрессии упоминаются как пример испытаний, через которые прошел чеченский народ, но эта тема не является центральной», - подчеркнул он.

Нельзя трагедию целого народа подменять трагедией семьи Кадыровых

Ранее жители Чечни рассказали "Кавказскому узлу", что не согласны совмещать День памяти и скорби с трауром по Ахмату Кадырову. "Для любого уважающего себя чеченца 23 февраля было, есть и будет днем траура по жертвам сталинской депортации. Даже советская власть на протяжении нескольких десятилетий не смогла заставить нас забыть об этой трагедии, тем более не получится это сделать у наших нынешних властей", - сказала, в частности, 10 мая 2017 года педагог Раиса. Грозненец Абусаид заявил тогда, что переносить эту дату на 10 мая было безнравственно. "Нельзя трагедию целого народа подменять трагедией семьи Кадыровых, как это сделано сейчас", - сказал он.

Власти Чечни также требовали от жителей отказаться от употребления термина "депортация", заменив его словами "выселение" или "репрессии". При этом опрошенные "Кавказским узлом" аналитики отметили, что властям Чечни не удастся вычеркнуть дату начала депортации из памяти народа.

Годы руководства Чечней позволили Рамзану Кадырову выстроить тотальный семейный культ. Руководящие посты, ключевые должности, награды и названия в честь родственников – все это подтверждает курс на "ахматизацию" Чечни. Как Кадыров делает себя и своих родных идолами, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Во имя отца и сына: как в Чечне насаждается культ Кадыровых".

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