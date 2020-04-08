Задержанный в Чечне пользователь Telegram сообщил о сотрудничестве с Тумсо

08 апреля 2020, 13:20

Силовики нашли не менее 10 жителей Чечни, причастных к публикациям в одиозном Telegram-канале "Осал нах 95", сообщил источник в МВД. Один из задержанных публично попросил прощения за свои действия и признался, что передавал информацию блогеру Тумсо Абдурахманову. Признание грозит задержанному серьезными проблемами, предположили его земляки.

Как писал "Кавказский узел", 7 апреля пользователи Whatsapp в Чечне распространили видеозаписи извинений четырех молодых людей за публикации в Telegram-канале "Осал нах 95" ("Пустые люди"), где размещались негативные комментарии и фото других людей. За кадром видео с извинениями мужской голос задавал молодым людям уточняющие вопросы.

Извинившись, трое юношей и девушка также сообщили ники, которые использовали для публикации – "Люцифер", "Лоскутик", "Тайлер" и "Рей" – и призвали других пользователей мессенджера прекратить аналогичные публикации.

Силовики выяснили данные десятка комментаторов Telegram-канала

Полиция располагает данными не менее 10 человек, которые состояли в группе «Осал нах 95» и в группах других мессенджеров, в которых размещались оскорбительные публикации, комментарии и фотографии других людей, сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник МВД по Чечне.

"Их человек 10, если не больше. [Писали] под псевдонимами. Одна девушка – «Рей». Остальные – парни", - сказал он, назвав ники нескольких задержанных – «Люцифер», «Бендер», «Лоскутик», «Нагато, «Лобов», «Тупак» и «Ноктис».

Все задержанные молодые люди демонстрируют раскаяние за свои публикации, добавил источник в МВД, не ответив на вопрос о том, какое наказание их ожидает за участие в Telegram-группах.

Видео с извинением жителя Самашек распространили пользователи WhatsApp

Вечером 7 апреля и сегодня утром несколько пользователей мессенджера Whatsapp распространили видео, на котором молодой мужчина, представившийся жителем села Самашки Ачхой-Мартановского района, просит прощения за участие в группе «Осал нах 95». Также он признался, что передавал информацию известному критику чеченских властей, блогеру Тумсо Абдурахманову.

"Я Муртазалиев Адлан, я из Самашек. Я был в группе «Осал нах», писал туда, надеясь, что меня не найдут в Telegram. Они меня нашли. Я (также) давал информацию Тумсо… Раскаиваюсь. Хотел бы сказать другим, чтобы (так) не поступали", - сказал мужчина, слова которого перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Видео с извинением, в котором указан также ник Муртазалиева («Бендер»), опубликовано в трех группах в WhatsApp, насчитывающих 12, 8 и 6 участников. При этом пользователи воздержались от комментариев к видео, передал сегодня корреспондент "Кавказского узла".

"Одно дело писать в Telegram-группах, закидывать фото и так далее, и совсем другое - сливать информацию Тумсо... Думаю, ему придется хуже, чем тем, кого выявили как авторов публикаций и комментариев в группе «Осал нах»", - поделился своим мнением местный активист Султан с корреспондентом "Кавказского узла".

Блогер Тумсо Абдурахманов, уехавший из Чечни в Европу, стал популярным после публичных дискуссий с чеченскими чиновниками. После одного из таких диспутов спикер парламента Чечни Магомед Даудов объявил ему кровную месть. 26 февраля на Абдурахманова напал мужчина, проникший в его квартиру с молотком. По словам прокурора из Швеции Терезы ​​Стенссон, одна из версий нападения - "заказ из России".

Покаяние Муртазалиева стало шестым за месяц извинением за публикации в "Осал нах 95"

Напомним, что канал "Осал нах 95" получил известность после того, как 11 марта в чеченских Instagram-пабликах были опубликованы извинения молодого человека, представившегося Маратом Цумаевым. Он попросил прощения, в частности, за то, что писал о женщинах "недопустимые вещи".

Авторы публикации подчеркнули тогда, что к извинениям Марата Цумаева принудили местные жители. "Рано или поздно обнаружатся и остальные участники и админы подобных пабликов. Это начало большой охоты!" – заверили администраторы Instagram-пабликов.

Цумаева за его публикации подвергли заочной жесткой критике как пользователи соцсетей, так и опрошенные "Кавказским узлом" жители Чечни. Согласно адату, за оскорбление женщин Цумаеву грозит публичное унижение независимо от того, виновна женщина в чем-то или нет, пояснила 7 апреля чеченская правозащитница Асет Мальсагова.

"Оскорбление женщины – это оскорбление рода, родных, близких, тейпа. [Согласно традиции] с Цумаева должны снять штаны и отправить голым по городу, как бы дико это ни звучало", - сказала Мальсагова "Кавказскому узлу".

Предъявляя претензии женщине в Чечне, мужчина оскорбляет ее род, что автоматически обязывает его род вступиться за него, пояснила ранее "Кавказскому узлу" профессор Чеченского госуниверситета, доктор социологических наук Лидия Курбанова. "В подавляющем большинстве случаев род [мужчины] это не оценивает, поскольку мужчина не должен «падать» до того, чтобы оскорблять женщину", - сказала она.

"Кавказский узел" не располагает данными о том, что Адлан Муртазалиев действительно публиковался в Telegram-канале под ником "Бендер", а также не может утверждать, что он был принужден к публичным извинениям. Однако жители Чечни регулярно публично просят прощения, в том числе в эфире республиканского телеканала, за сообщения в мессенджерах, критику властей и неподобающее поведение. Люди вынуждены публично каяться после давления и угроз, указала ранее Международная кризисная группа в докладе "Чечня: внутреннее зарубежье", опубликованном на "Кавказском узле".

Подробнее о практике принуждения к извинениям, которая с подачи властей Чечни распространилась и за пределами Северного Кавказа, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин". "Кавказский узел" также ведет обновляемую хронику публичных извинений на Кавказе.

Материалы о практике публичных извинений собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Кого Кавказ извиняться заставляет".