Деанонимизация комментаторов Telegram-каналов в Чечне ставит под угрозу их родных

08 апреля 2020, 04:55

Опубликовав оскорбления в адрес женщин в Telegram, Марат Цумаев поставил под угрозу собственный род, отметили опрошенные "Кавказским узлом" кавказоведы. Еще четверо молодых людей покаялись за то, что публиковали в мессенджере чужие фотографии и писали неподобающие комментарии.

Как писал "Кавказский узел", пользователи Instagram отказались принять извинения жителя Чечни Марата Цумаева за оскорбительные публикации в Telegram. Молодого человека "вычислили и призвали к ответу" сами местные жители, подчеркнули администраторы чеченских пабликов.

"В Telegram была группа «Осал нах 95» ("Пустые люди"). В этой группе я отправил ссылку на [грозненскую] школу. В эту ссылку забросил фотографии невинных людей. Имея обиду на директора, думая навредить, я забросил эту ссылку. Еще [фотографии] двух невиновных женщин в ссылке забросил. Писал о них недопустимые вещи. Хотел бы попросить прощения. То, что я сделал, неправильно. Больше не допущу подобного немужского поступка", - говорит в ролике Марат Цумаев, слова которого перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Согласно адату, за оскорбление женщин Цумаеву грозит публичное унижение - по чеченским традициям, родственники должны снять с мужчины штаны и провести его по людным местам, рассказала 7 апреля корреспонденту «Кавказского узла» бывшая председатель ОНК Чеченской республики, правозащитница Асет Мальсагова.

По ее словам, при этом не имеет значение, виновна ли женщина в чем-то или нет, так как выносить на публику вину женщины – не в чеченских традициях. Узнавший о прегрешении должен был обратиться к родственникам, представителям рода или тейпа, но ни в коем случае не распространять порочащую честь женщины информацию, указала Мальсагова.

«По адату оскорбление женщины наказывается очень строго», - отметила она.

Мальсагова также напомнила, что "согласно институту кровной мести, за убийство мужчины род забирал жизнь убийцы; если тот сбегал, то забиралась жизнь родственника, к примеру, брата, а по адату за смерть невинной женщины забирались жизни двух мужчин".

По мнению Мальсаговой, извинившись, Цумаев «обошелся легким испугом». «Оскорбление женщины – это оскорбление рода, родных, близких, тейпа. По-хорошему, с Цумаева должны снять штаны и отправить голым по городу, как бы дико это не звучало. И неважно, чего бы стоило это мужчинам – хоть 20 лет тюрьмы. Однако подобное [оскорбление женщин] - не смертельный приговор [обидчику]. Цумаеву следовало бы извиниться перед родственниками женщин», - заявила она.

Предъявляя претензии женщине, мужчина оскорбляет ее род

Согласно адату, женщина не является субъектом права, и если мужчина не имеет родственных связей с ней, то должен предъявлять претензии ее родным – прежде всего, мужу, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" профессор Чеченского госуниверситета, доктор социологических наук Лидия Курбанова. Она также отметила, что если мужа нет, то претензии предъявляются брату, затем отцу или детям.

«Это традиционная культура, где имеет место коллективная ответственность. Предъявляя претензии женщине, мужчина оскорбляет ее род, что автоматически обязывает его род вступиться за него. В подавляющем большинстве случаев род это не оценивает, поскольку мужчина не должен «падать» до того, чтобы оскорблять женщину, как-либо связываться с женщиной. Кроме того, это настраивает один род против другого. По адату, женщина не может быть ответственной за тот или иной поступок, за женщину отвечает род, а значит мужчина должен был либо промолчать, либо идти к представителям рода», - отметила она.

В Чечне произошла "ломка традиций, вызванная кровопролитными конфликтами"

В случае, если бы необоснованная претензия касалась сексуального аспекта поведения женщин, судьба Цумаева «была бы предрешена», рассказал корреспонденту «Кавказского узла» старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Михаил Рощин.

«Это закончилось бы печально, вплоть до смерти… Пусть неофициально, но в Чечне действует полиция нравов. Она внедрена с легкой руки главы республики Рамзана Кадырова и теперь спущена на более низкий уровень. Теперь [на жизнь жителей Чечни] в состоянии повлиять и родственники», - рассказал Рощин.

По его словам, Цумаев совершил ошибку, "придав проблеме публичный характер". "Не удивительно, что забеспокоились родственники", - сказал Рощин.

Подобные проявления – следствие «ломки традиций, вызванной кровопролитными конфликтами», считает он. «После таких кровопролитных конфликтов все перемешалось. Да, есть адаты, идеалы и традиции. Но в сознании людей, очевидно, произошли перемены», - резюмировал Рощин.

Жители Чечни осудили поступок Цумаева

Видеоролик с извинениями молодого человека, представившегося Маратом Цумаевым, был опубликован 11 марта в чеченских Instagram-пабликах. Большинство пользователей осудили действия юноши. Опрошенные корреспондентом "Кавказского узла" жители Чечни осудили поступок Цумаева.

«Всегда считал неправильным заставлять людей извиняться на камеру, но в данном конкретном случае поддерживаю это. Оскорблять женщин - это низкий и подлый поступок, недостойный мужчины», - сказал Салавди.

«Это парень признается, что публиковал какие-то порочащие женщин фото и писал что-то плохое. Правильно сделали, что нашли и заставили извиняться. Такие никчемные люди бросают тень на весь народ», - заявила грозненка Седа.

«Моя двоюродная сестра пострадала из-за подобного типа. Она в свое время отвергла его ухаживания, а он из-за этого стал всякие гадости про нее распространять. Хорошо, братья разобрались и буквально вдолбили ему, что клеветать на чужую сестру нехорошо. Даже его родственники потом за это его наказали, потому что это был позорный поступок», – рассказала жительница чеченской столицы Камета.

Действия Цумаева можно квалифицировать как административное или даже уголовное правонарушение, отметил представитель республиканской прокуратуры Султан.

«В зависимости от того, что именно и в какой форме публиковал Цумаев, его при желании можно привлечь к ответственности по закону. Например, в Кодексе об административных правонарушениях есть статьи, предусматривающие ответственность за оскорбление, унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме и оскорблении, содержащееся в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении или в СМИ. В первом случае на физическое лицо может быть наложен штраф в размере до трех тысяч рублей, а во втором – до пяти тысяч. В Уголовном кодексе за клевету или распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство, подрывающих репутацию, предусмотрен штраф до 500 тысяч рублей, а за публичную клевету, например, в выступлениях или в СМИ, грозит штраф до одного миллиона рублей или обязательные работы сроком до 240 часов. Но для этого надо, чтобы потерпевшая сторона обратилась с заявлением в правоохранительные органы, и было возбуждено дело», - рассказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Четверо молодых людей покаялись за участие в Telegram-группах

7 апреля среди пользователей мессенджера Whatsapp в Чечне получили распространение видеозаписи с извинениями молодых людей, которые заявили о причастности к различного рода публикациям в группе "Осал нах 95" в мессенджере Telegram. Трое молодых людей и девушка сообщили в том числе и псевдонимы (ники), которые использовали для публикации.

По мнению автора Telegram-канала "Спросите у Расула" Расула Асада, фраза "это начало большой охоты", которая сопровождала покаяние Цумаева, можно считать объявлением травли авторов канала "Осал нах 95". "Как может развернуться ситуация для авторов канала дальше, спрогнозировать не могу. [В схожих ситуациях] кто-то продолжает вести каналы, а кто-то может закрыть канал, для собственной безопасности", - сказал он.

«Я состоял в группе «Осал нах». Изначально у меня был ник «Люцифер». Там писали о религии. Наткнувшись на это, я тоже писал кое-что. Я думал, меня не найдут. Раскаиваюсь в том, что делал. Если позволите мне дать слово, что больше не повторю подобного, я даю слово», - сказал, опустив глаза, на чеченском молодой человек, чьи слова перевел корреспондент "Кавказского узла". После этого голос за кадром что-то подсказал ему, и он добавил: "Я совершил не мужской поступок. Я не мужчина, постараюсь измениться".

Еще один молодой человек, подписанный как "Лоскутик", называет свои имя и фамилию. При этом на видео его ник сопровождается двумя крестами и двумя радужными флагами.

"Я из города (Грозного). В этой группе я ругал власть, весь свет, закидывал чужие фото […] Если вы будете этим заниматься, и вы попадетесь. Я не мужчина, я ничто», - заявил на чеченском юноша, чьи слова перевел корреспондент "Кавказского узла". На вопрос находящегося за кадром мужчины он отвечает, что под ником "Лоскутик" состоял в группе "Осал нах 95".

Свои фамилию и имя называет и третий человек, который обозначен на видео под ником Tailer. «В Telegram была группа «Осал нах 95». Я туда закинул фотографии людей. Другим, кто закидывает, хотел бы сказать, чтобы не закидывали, вы все равно попадетесь. Там у меня был ник «Тайлер». Прошу прощения у всех, кого забросил, про кого написал плохое», - сказал он на чеченском.

На четвертом видео слова раскаяния произносит девушка в черной медицинской маске. Она утверждает, что под ником "Рей" состояла в группе "Каноха". "[Я] там писала неприличные вещи, думая, что меня не найдут. Хотела бы сказать вам, чтобы не писали. Прошу у вас прощения, не делайте таких вещей, не сидите ни в какой группе», - сказала она на чеченском.

Когда и где была произведена съемка, на видео на указано. Все четверо стоят на фоне одних и тех же желтых обоев. "Кавказский узел" не может утверждать об авторстве роликов с извинениями молодых людей, как и о том, они были принуждены публично извиниться.

Жители Чечни посочувствовали молодым людям

Опрошенные корреспондентом "Кавказского узла" жители Чечни отметили, что молодые люди и девушка выглядят напуганными.

«Видно, что они напуганы. Особенно подростка с ником «Лоскутик» стало жалко. Он говорит с трудом [...] Никоим образом не одобряю того, что они делали, но все же так обходиться с ними неправильно», - полагает Хава.

«Ролики - три или четыре - с извиняющимися молодыми людьми были в одном из Instagram-пабликов с указанием, что будет продолжение с другими задержанными. Cегодня (7 апреля) их уже почему-то удалили, но в Whatsapp рассылают некоторые. С одной стороны недопустимо порочить чьи-то честь и достоинство, с другой - этих подростков тоже жалко. Глупые поступки, за которые теперь расплачиваются», - считает Магомед.

Некоторые из опрошенных корреспондентом "Кавказского узла" жителей Чечни считают, что участников различных групп в соцсетях и мессенджерах, где публикуются порочащие людей материалы, нужно строго наказывать.

«Слышал, что есть в Telegram такая группа, как «Осал нах» и еще что-то, где и про ислам плохо пишут, и всякие гадости про власти, фотографии чужие забрасывают и делают непристойные комментарии. Таких однозначно надо находить и наказывать, и пусть все знают, кто это такие. Так что в этом вопросе я целиком и полностью на стороне властей и правоохранителей, кто с такими вещами борется», - выразил свое мнение грозненец Аслан.

«Видел ролики с этими «героями» Telegram, но, насколько я знаю, есть еще другие участники этих групп, что выявлены и извиняются за свои действия. То, что их нашли и заставили извиняться перед всеми, я считаю правильным. В одном из хадисов сказано, что мусульманину запретны жизнь, честь и имущество другого мусульманина. А такие, как они, посягнули на чужую честь, позволив себе публиковать какие-то порочащие вещи или чужие фотографии. Это не соответствует ни исламу, ни нашим адатам, ни вообще никакой человеческой морали», - сказал по этому поводу Шамиль.

По словам сотрудникам МВД Чечни, в республике выявлена целая группа молодых людей, которые под псевдонимами публиковали в Telegram-группах "непозволительные вещи". «Это есть. Среди них и подростки, и молодая девушка. Теперь они, конечно, глубоко раскаиваются и извиняются», - заявил он корреспонденту "Кавказского узла".

При этом он не смог ответить на вопрос, ждет ли упомянутых молодых людей какое-либо наказание за публикации и комментарии.

Жители Чечни вынуждены публично каяться после давления и угроз, указала Международная кризисная группа в докладе "Чечня: внутреннее зарубежье", опубликованном на "Кавказском узле". О случаях принуждения к извинениям, которое с подачи Рамзана Кадырова практикуется и за пределами Чечни, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин" и в обновляемой "Хронике публичных извинений на Кавказе".