Извинения Цумаева продемонстрировали живучесть представлений о чести рода в Чечне

13 марта 2020, 22:22

Ролик с извинениями Марата Цумаева лежит в русле традиционных для чеченского общества публичных покаяний за оскорбление женщин, указал президент Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев. Инициаторы извинений Цумаева подыграли запущенному властями Чечни тренду, предположили социолог Лидия Курбанова и правозащитница Светлана Ганнушкина.

Как писал "Кавказский узел", пользователи Instagram отказались принять извинения жителя Чечни Марата Цумаева за оскорбительные публикации в Telegram. Молодого человека "вычислили и призвали к ответу" сами местные жители, подчеркнули администраторы чеченских пабликов.

"В Telegram была группа «Осал нах 95» ("Пустые люди"). В этой группе я отправил ссылку на [грозненскую] школу. В эту ссылку забросил фотографии невинных людей. Имея обиду на директора, думая навредить, я забросил эту ссылку. Еще [фотографии] двух невиновных женщин в ссылке забросил. Писал о них недопустимые вещи. Хотел бы попросить прощения. То, что я сделал, неправильно. Больше не допущу подобного немужского поступка", - говорит в ролике Марат Цумаев, слова которого перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Извинения Цумаева нельзя рассматривать как часть общего тренда принудительных публичных извинений, указал корреспонденту "Кавказского узла" президент Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев.

"Ранее публичные извинения приносили те, кто пытался сделать что-то полезное для общества, что-то противопоставить власти. Люди извинялись за обоснованную критику чеченского руководства - по сути, за правду. Цумаев же публично опорочил честь и достоинство нескольких женщин, которые в чеченском обществе имеют сразу четыре ипостаси: мать, дочь, жена, сестра. Среди чеченцев считается очень неприличным осуждать и обсуждать поведение женщины, так как они представляют род, тейп, семью. Таким образом оскорбляется сразу масса человек. Обязательно найдется родственник, который защитит честь женщины; я уверен, что Цумаева поймали не абстрактные представители общества, а родные женщин. С точки зрения чеченских традиций, их понять можно", - отметил Кутаев.

Жители Чечни вынуждены публично каяться после давления и угроз, указала Международная кризисная группа в докладе "Чечня: внутреннее зарубежье", опубликованном на "Кавказском узле". О случаях принуждения к извинениям, которое с подачи Рамзана Кадырова практикуется и за пределами Чечни, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин" и в обновляемой "Хронике публичных извинений на Кавказе".

Публичные покаяния традиционны для чеченского общества, подчеркнул он. "Традиционно извинения не носили принудительного характера, и тем более не проводились с нарушением закона. Если говорить об оскорблениях девушек, то публичные покаяния проводились в мечетях родственниками оскорбивших женщину. Процедура была необходима для возвращения честного имени как женщине, так и роду - ведь если этого не сделать, ее никто не возьмет замуж. Даже если парень влюбится, родственники не пустят ее в семью", - пояснил Кутаев.

Чеченские власти исказили и политизировали давний институт публичного покаяния, считает и профессор Чеченского госуниверситета, доктор социологических наук Лидия Курбанова. "Чеченское общество достаточно локально на протяжении всей своей истории, и имеет устоявшиеся межродовые отношения, что делает институт покаяния свойственным обществу. Однако сегодня у извиняющегося человека нет возможности этого не сделать, нет альтернативы", - отметила Курбанова.

Как и Кутаев, она разделила извинения, принесенные активистами, и извинения Цумаева. "Женщины могли пожаловаться. Не исключаю, что родственники Цумаева также могли бы понести ответственность за его слова, так как они относятся не только к директрисе школы, но и ее родным. Да, это коллективная ответственность, но с морально-этической точки зрения это не плохо. Чем именно руководствовался Цумаев, ума не приложу. Очевидно, это было непродуктивно. Он потерял и не приобрел. Он прекрасно понимал, что найдутся люди, которые могут его унизить", - сказала Курбанова корреспонденту "Кавказского узла".

При этом она предположила, что принуждение Цумаева к публичным извинениям могут быть подыгрыванием запущенному властями тренду. "В связи с изменениями в чеченском менталитете из-за двух войн, да и вообще из-за общих процессов, меняются и ценности, меняется институт семьи. Например, адат категорически запрещает бить женщину, но мы точно знаем, что насилие есть. Впрочем, мужчина остается безнаказанным. Люди перестроились, и из-за общих волнений, напряженности, тревоги, безысходности, экономической составляющей необходимо выпускать пар. Кровь бурлит, и я не исключаю, что общество с помощью публичных извинений может успокаиваться: вот, человек извинился, вроде как и спокойнее стало жить. Это похоже на Средневековье", - заключила Курбанова.

Председатель комитета "Гражданское содействие" Светлана Ганнушкина также не исключила, что на принуждение Цумаева к извинениям повлияла практика властей. "Власть требует, чтобы к ней относились с ежеминутным почтением, чтобы ничего не требовали и никак не задевали. При отсутствии этого может быть и физическая расправа. Другое дело – извинения за честь. Имеет место обида, принесенная в публичном пространстве, и мера [по принуждению к извинениям] в какой-то мере оправдана. Впрочем, я предполагаю, что это делалось по примеру власти - мол, те извинялись, ну давайте и этих заставим", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" правозащитница.

Фразу "это начало большой охоты", которая сопровождает покаяние Цумаева, можно считать объявлением травли авторов канала "Осал нах 95", считает автор Telegram-канала "Спросите у Расула" Расул Асад. "Как может развернуться ситуация для авторов канала дальше, спрогнозировать не могу. [В схожих ситуациях] кто-то продолжает вести каналы, а кто-то может закрыть канал, для собственной безопасности", - сказал блогер корреспонденту "Кавказского узла".

Новости о практике публичных извинений "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Кого Кавказ извиняться заставляет".