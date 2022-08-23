Юрист "Команды против пыток"* заявила о гибели Салмана Тепсуркаева

23 августа 2022, 16:57

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Уроженцу Чечни Салману Тепсуркаеву не удалось помочь, точно известно о его гибели, заявила юрист "Команды против пыток"* Ольга Садовская. Она подчеркнула, что нарушения прав человека в Чечне нарастают и "выплескиваются" на всю территорию России".

Как писал "Кавказский узел", 22 июня 2021 года чеченские следователи отказались признавать потерпевшей жену Салмана Тепсуркаева 18 августа международная правозащитная организация Amnesty International призвала жителей России присоединиться к требованию о поисках Салмана Тепсуркаева, такая поддержка способна вынудить следователей предпринять реальные действия по выяснению его судьбы, указали правозащитники после призыва Amnesty International писать обращения в Следком. Европейский суд по правам человека 19 октября 2021 года признал власти России ответственными за исчезновение и пытки уроженца Чечни Салмана Тепсуркаева и обязал выплатить ему компенсацию в 26 тысяч евро.

В сентябре 2020 года широкий резонанс получило видео, на кадрах которого обнаженный Салман Тепсуркаев садится на бутылку, поясняя, что делает это в наказание за сотрудничество с критикующим чеченские власти Telegram-каналом 1Аdat**. Родственники Тепсуркаева считают, что после похищения в Геленджике его доставили в расположение силовой структуры в Грозном.Подробнее о случившемся с Тепсуркаевым рассказывается в справке "Кавказского узла" "Пытки за ADAT**: за что унизили критика Кадырова".

Салман Тепсуркаев погиб, сообщила юрист "Команды против пыток"* Ольга Садовская ."Есть дело, в котором мы не спасли человека, его убили - дело Салмана Тепсуркаева, по которому недавно было вынесено решение Европейским судом. Мы знаем, что он погиб. Он не выжил", - заявила Садовская в интервью Катерине Гордеевой.

По словам юриста, восстановлена цепь событий после похищения Тепсуркаева. "Мы пытались его спасти. Когда человека похищают и начинается бессонная работа, потому что тебе нужно постоянно проводить коммуникацию с Европейским судом, пытаться выцарапать человека, собрать доказательства. пока они не пропали (...) Здесь его похитили, вот эти люди, они посадили его в эту машину, вот здесь проехали, они въехали в эти ворота и здесь связь оборвалась. Мы должны восстановить эту картину и мы эту картину восстановили, мы собрали всю информацию. Но, к сожалению, это не помогло. То есть, мы точно знаем, что он погиб и даже тех пыток, которые были записаны на видеокамеру, когда его сажали на бутылку, это уже достаточно, чтобы утверждать, что его пытали. Этого человека мы не смогли спасти", - следует из интервью, опубликованного сегодня в YouTube-канале "Скажи Гордеевой".

Беззаконие в Чечне нарастает и "выплескивается" на территорию остальной России, заявила Садовская. "Это сосуд, который переполняется, переполняется и вот это беззаконие, оно будет разливаться по всей территории Российской Федерации рано или поздно. С чего все началось. Сначала было возможно похитить людей на территории Чеченской республики. Потом стало возможным похищать и убивать людей, которые помогают похищенным на территории Чеченской республики. Потом стало возможным сажать правозащитников, подкидывая им наркотики, потому что они помогают людям", - отметила Садовская в интервью.

Сотрудница грозненского офиса Правозащитного центра "Мемориал"*** Наталья Эстемирова была похищена 15 июля 2009 года, вывезена в Ингушетию и убита. По ее информации о нарушениях прав человека в Чечне правозащитники делали запросы в официальные инстанции, составляли списки пропавших без вести, сказано в опубликованной "Кавказским узлом" биографии Натальи Эстемировой. О расследовании и основных версиях убийства правозащитницы можно узнать в справке "Кавказского узла" "Убийство Натальи Эстемировой". Руководитель грозненского офиса Правозащитного центра "Мемориал"*** Оюб Титиев расследовал массовую казнь в Чечне, предпринимая усилия для огласки общественно важных проблем. Суд в Чечне в марте 2019 года признал Титиева виновным в хранении наркотиков и приговорил к четырем годам колонии-поселения. Сам Титиев заявлял, что наркотики ему подбросили силовики. 10 июня 2019 года Шалинский горсуд Чечни удовлетворил ходатайство Титиева об условно-досрочном освобождении, и 21 июня того же года Титиев вышел на свободу, говорится в биографической справке об Оюбе Титиеве, подготовленной "Кавказским узлом".

Однако и дальше события развивались по нарастающей, отметила Садовская. По ее мнению, власти Чечни делают пробные шаги, и если это для них не влечет никаких последствий, продолжают применять такую практику. "Потом стало возможным похищать их из соседних регионов, как случилось с Салманом Тепсуркаевым. А потом это стало возможно везде, как мы видим с Заремой (Мусаевой - Примечание "Кавказского узла") и как мы видим с братьями Магамадовыми (Салех Магамадов и Исмаил Исаев - Примечание "Кавказского узла"). Теперь мы превращаемся в территорию беззакония, которое выплескивается из Чеченской республики", - заявила Садовская в видеозаписи.

Зарема Мусаева, супруга бывшего федерального судьи Сайди Янгулбаева, была 20 января увезена силовиками из Нижнего Новгорода в Грозный. 1 февраля женщину обвинили в нападении на силовика. 20 июня стало известно, что дело Мусаевой, обвиненной в мошенничестве и нападении на силовика, поступило в Ленинский районный суд Грозного. 22 февраля суд в Чечне приговорил Салеха Магамадова к восьми годам, а Исмаила Исаева - к шести годам лишения свободы, признав их виновными в пособничестве боевику из группировки Аслана Бютукаева. По версии следствия, они передали ему хлеб, сок, чай и шоколад. В начале февраля 2021 года 20-летнего Магамадова и его брата, на тот момент несовершеннолетнего, силовики вывезли из Нижнего Новгорода в Чечню. В марте 2021 года братья пожаловались в Следком на избиения и пытки после задержаний как в 2021 году, так и ранее, в 2020 году. На встрече с адвокатами они сообщили, что их заставили подписать сфабрикованные признательные показания.

Садовская добавила, что правозащита в Чечне опасна для жизни. "Наши юристы уже несколько лет не работают в Чечне, находясь там физически, потому что это небезопасно для жизни. У нас был там офис, один офис сожгли, второй раз наш офис разрезали болгаркой и разгромили, а люди прыгали во второго этажа из окон. (...) Сейчас физически никакого офиса в Чечне нет, потом у что это невозможно. У тебя его сжигают, потом ты три месяца ремонтируешь, потом неделю работаешь, потом у тебя опять его сжигают", - отметила Садовская. Она подчеркнула, что работа по делам, связанным с Чечней, ведется из офиса в Пятигорске.

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* "Команда против пыток" (ранее "Комитет против пыток") создана юристами, ранее работавшими в "Комитете против пыток", который был внесён в реестр иностранных агентов.

** в июле 2021 года Заводской суд Грозного признал ряд публикаций Telegram-канала 1Adat экстремистскими, а также признал запрещенными интернет-ресурсы движения, а в мае 2022 года Верховный суд Чечни признал само движение экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории России

*** организация внесена Минюстом в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, ликвидирована по решению суда.

**** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.