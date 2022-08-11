Адвокат добился встречи с Салехом Магамадовым в тюрьме

11 августа 2022, 14:00

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Сотрудники "Владимирского централа" сегодня пустили защитника к уроженцу Чечни Салеху Магамадову, но разговор контролировался сотрудником тюрьмы, рассказал адвокат Александр Немов. По его словам, Магамадов подтвердил, что два месяца находился на этапе.

Как писал "Кавказский узел", с 15 июля защитникам отказывали во встрече с Салехом Магамадовым во "Владимирском централе", утверждая, что его нет в тюрьме. При этом письмо Магамадову было доставлено, и 4 августа его адвокаты призвали пользователей сети позвонить на горячую линию ФСИН и задать вопрос о том, почему адвокатов не пускают к подзащитному.

11 мая Верховный суд Чечни отказался смягчить наказание Салеху Магамадову и его брату Исмаилу Исаеву, осужденным по обвинению в помощи боевику, защита обжаловала приговор в кассационной инстанции. 7 июня стало известно, что братья этапированы из СИЗО Грозного, а 1 июля появилась информация, что Магамадова доставили в тюрьму "Владимирский централ", где он проведет один год, а Исаева - в СИЗО Краснодара.

Адвокат Магамадова Александр Немов сегодня встретился с подзащитным во "Владимирском централе", его пустили внутрь и позволили увидеть Магамадова, хотя разговор с ним проходил под контролем сотрудника тюрьмы, сообщает сегодня проект SOTA в своем Telegram-канале.

Публикация проиллюстрирована видеороликом, на котором Александр Немов выходит из здания тюрьмы и рассказывает о визите к подзащитному. "Встретился, поговорили. При свидании постоянно присутствовал сотрудник, вот прям тут [близко] стоял и категорически запретил спрашивать любой вопрос, который не относится к оказанию юридической помощи. То есть он исключительно определял, какой вопрос будет относиться к юридической помощи. Поэтому приходилось каждый раз спрашивать у него, чтобы он, не дай бог, не прекратил свидание, о том, какой вопрос является относящимся к юридической помощи", - рассказал, в частности, адвокат.

Он подчеркнул, что следов побоев на подзащитном не заметил, и по речи и движениям Салеха также не смог сделать вывод, что к нему применяли насилие. "Нельзя даже по косвенным признакам сказать, что к нему применялось насилие недавно", - сказал Александр Немов.

Сотрудник тюрьмы запретил обсуждать в том числе самочувствие Салеха, уточнил адвокат. "Все приветы, "как себя чувствуете?" и так далее – всё это он полностью запретил, сказав, что прекратит свидание, как только услышит этот вопрос", - рассказал Немов.

По его словам, Салех Магамадов подтвердил, что два месяца находился на этапе и оказался во "Владимирском централе" лишь в начале августа, следует из публикации.

Напомним, 22 февраля суд в Чечне приговорил Салеха Магамадова к восьми годам, а Исмаила Исаева - к шести годам лишения свободы, признав их виновными в пособничестве боевику из группировки Аслана Бютукаева. По версии следствия, они передали ему хлеб, сок, чай и шоколад. В начале февраля 2021 года 20-летнего Магамадова и его брата, на тот момент несовершеннолетнего, силовики вывезли из Нижнего Новгорода в Чечню. В марте 2021 года братья пожаловались в Следком на избиения и пытки после задержаний как в 2021 году, так и ранее, в 2020 году. На встрече с адвокатами они сообщили, что их заставили подписать сфабрикованные признательные показания.

Обвинения братьев в помощи боевику нелепы, поскольку чеченские силовики заподозрили гея и трансгендера, насмехающихся над религией, в пособничестве стороннику радикального течения в исламе, указала ранее обозреватель "Новой газеты" Елена Милашина.

О том, как живут в Чечне люди с нетрадиционной сексуальной ориентацией и как сложилась судьба некоторых из них после начала массовых облав, гомосексуал из Чечни, покинувший страну, рассказал "Кавказскому узлу" в интервью ""Убьют, не свои, так чужие": гей о жизни в Чечне и бегстве из России".

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