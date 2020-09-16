Аналитики исключили риски для репутации Закаева из-за отречения родных

16 сентября 2020, 01:13

Родные Ахмеда Закаева уже не в первый раз вынуждены отречься от него, напомнила Татьяна Локшина. Отречение родственников - обычное и уже привычное для Чечни шоу, заявил Тумсо Абдурахманов. Остающиеся в Чечне родственники Ахмеда Закаева могут опасаться, что в отношении них могут быть совершены какие-то действия со стороны властей, отметил Руслан Кутаев.

Как писал "Кавказский узел", 10 сентября глава находящегося за пределами России правительства самопровозглашенной Ичкерии* Ахмед Закаев сообщил о задержании его братьев, сестер и племянников. Он связал случившееся со своими заявлениями в поддержку Telegram-канала 1ADAT. 10 сентября в Instagram появилось сообщение, что "род Закаевых после очередных провокационных заявлений своего родственника решил публично осудить [...] Ахмеда Закаева, принявшего на себя всю ответственность за группу матерящихся людей, оскорбляющих чеченский народ". Пользователи соцсети и авторы Telegram-канала 1ADAT предположили, что близких Ахмеда Закаева вынудили выступить против него. 11 сентября Закаев рассказал, что чеченские силовики отпустили его родственников. Представители рода Закаевых на сходе в Урус-Мартане 13 сентября в оскорбительной форме раскритиковали Ахмеда Закаева за поддержку Telegram-канала 1ADAT, затем к критике присоединился муфтий Чечни Салах Межиев, участники схода в мечети "Сердце Чечни" и жители села Джалка.

В Чечне вызвало резонанс видео, где обнаженный человек садится на бутылку, поясняя, что делает это в наказание за сотрудничество с оппозиционным Telegram-каналом 1ADAT. Авторы канала уверены, что модератора их чата Салмана Тепсуркаева похитили и публично унизили силовики. По словам Тепсуркаева, он "писал [оскорбительные] стихи про чужих матерей, сестер, говорил, что они проститутки". Ахмед Закаев осудил унижение Салмана Тепсуркаева и даже назвал себя модератором канала, хотя позднее уточнил "Кавказскому узлу", что до инцидента с Тепсуркаевым не имел к 1ADAT никакого отношения. Председатель парламента Чечни Магомед Даудов пригрозил Закаеву "спросом" за публикации Telegram-канала. "Потом не говори, что мы неправильно поняли тебя, и что это было сказано для связки слов. Ты должен отвечать за свои слова", – перевели "Кавказ.Реалии" слова Даудова.

Родственники Закаева в равной степени могли делать заявления в отношении Ахмеда Закаева на упреждение, полагая, что в отношении них могут быть совершены какие-то действия, считает президент Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев.

«Либо их могли забрать, жестко с ними поговорить, где им могли предложить отречься от него. Несколько лет назад в мечети уже собирались люди и отрекались от него. В равной степени это могло быть инициировано любой из сторон. Но, смысл в том, что люди устали от угроз властей, люди устали нести ответственность за того же Закаева», - сказал Кутаев 15 сентября корреспонденту «Кавказского узла».

10 сентября Ахмед Закаев сообщил о задержании его братьев, сестер и племянников. Он связал случившееся со своими заявлениями в поддержку Telegram-канала 1ADAT. Позднее Закаев рассказал, что чеченские силовики отпустили его родственников.

По его мнению, непричастность Закаева к деятельности Telegram-канала 1ADAT очевидна. «Закаев сделал образное заявление, насколько я слышу это от людей. И нет сомнения, что он никакого отношения к этому не имел, а лишь проявлял солидарность. Власти, конечно же, зацепились за слова и это переведено в ранг публичной критики. Это публичная риторика и в равной степени это все понимают. Отвечать за них я не могу, но убежден, что Закаев к этому информационному ресурсу никакого отношения не имеет. Ясно, что вести дискуссию против неизвестного блогера – это одно, а против информационно раскрученного Закаева – другое», - сказал Кутаев.

Также он уверен, что молодые люди, имеющие отношение к администрированию канала, не связаны с Закаевым.

«Абсолютно убежден, что люди, критически относящиеся к власти в ЧР, не имеют никакого отношения ни к Закаеву, ни к Кутаеву. Это новое поколение, люди которые родились и выросли в последние десятилетия. У них другие ценности, но их протест может базироваться на каких-то отдельных выступлениях. Они не являются ни ичкерийцами, ни закаевцами, это просто протест от того, что они видят каждый день. Потому, что сегодня форму надели их ровесники и компенсируют свою ущемленность, которая была в школе, во дворе, на улице, закрываясь погонами и властью. Потому эта протестная молодежь, которая замечена в республике, не связывает себя с Закаевым или Ичкерией*. Это их протест против того, что они видят ежедневно. А то, что власти публично говорят в адрес Закаева – это уже угроза для него. К кому бы они ни обращались, прямое обращение – это уже угроза», - заключил Кутаев.

Замдиректора Human Rights Watch по Европе и Центральной Азии Татьяна Локшина полагает, что очередное отречение родственников от Ахмеда Закаева не несет для него никаких репутационных рисков.

«Остающиеся в Чечне родственники Ахмеда Закаева уже не в первый раз вынуждены "отрекаться" от него - со всей очевидностью, под давлением властей. И вряд ли нынешнее отречение может повлечь за собой какие бы то ни было репутационные потери для самого Закаева. Ведь, с учетом обстоятельств и последовательности событий, в том, что членов семьи вынудили на это публичное действо нет сомнений», - сказала правозащитница корреспонденту «Кавказского узла».

Локшина расценила сообщение Закаева о том, что вызывающий раздражение в Чечне Телеграм-канал 1ADAT администрируется Закаевым, как акт солидарности с молодыми людьми. «Что до предположительной связи молодежи, ведущей 1ADAT, и Закаева - думается, последний взял на себя ответственность за публикации ТГ-канала в качестве жеста солидарности с критически настроенными и разделяющими сепаратистские взгляды молодыми людьми», - заключила Локшина.

Выступление родственников Закаева по местному телевидению с осуждением в его адрес не продиктованно доброй волей, считает чеченский блогер Тумсо Абдурахманов.

«Родственники, конечно же, не по своей инициативе осудили Закаева и отказались от него. Это обычное и уже привычное шоу Кадырова. Причем с Закаевым уже было подобное несколько лет назад. От него тогда «отказался» весь тейп», - сказал Абдурахманов корреспонденту «Кавказского узла».

Рамзан Кадыров и Магомед Даудов оправдали насилие над Тепсуркаевым. Закаеву Даудов пригрозил "спросом" за публикации Telegram-канала. «Комитет против пыток», который начал работу с целью установить местонахождение Тепсуркаева, обнародовал видео его похищения в Геленджике. А 14 сентября правозащитники сообщили, что Европейский суд по правам человека потребовал от российских властей ответов о том, был ли похищен Салман Тепсуркаев, подвергался ли он пыткам, проводится ли какое-то официальное расследование в связи с этим, а также в связи с видео, где Салман занимается самоистязанием.

В публичных высказываниях Магомеда Даудова в адрес Закаева блогер видит потенциальную угрозу. «В словах Даудова есть угроза. Он как бы говорит, раз Закаев объявил себя админом канала 1ADAT, значит, мы теперь с него спросим за оскорбление. А как они спрашивают - мы увидели на примере с Салманом Тепсуркаевым. Закаев в ответном видео отрекся от оскорблений и уточнил, что он берет на себя ответственность только за критику в границах цензуры. Но вряд ли это изменит позицию кадыровцев», - считает Абдурахманов.

Высказывания Закаева являются не более, чем акцией солидарности, отметил блогер. «ТГ-канал 1ADAT, конечно же, не имеет отношения к Закаеву, а слова Закаева были сказаны символическими. Это подобно хештегу «#яМы......», - заключил блогер.

По словам Тепсуркаева, он был наказан за то, что "писал [оскорбительные] стихи про чужих матерей, сестер, говорил, что они проститутки". 10 сентября главред 1ADAT опроверг версию Тепсуркаева о том, что тот был автором оскорбительных стихов в адрес женщин. По его данным, Тепсуркаев подвергся пыткам за стихотворение "Семейство Делимхановых", написанное человеком под ником Узник. Подробнее о Telegram-канале 1ADAT и истории с Тепсуркаевым можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Пытки за ADAT: за что унизили критика Кадырова".

Материалы о нарушениях прав человека в Чечне, нападках Кадырова на оппозицию и его борьбе с инакомыслящими в республике "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Инакомыслие в Чечне".

* Чеченская Республика Ичкерия — непризнанное сепаратистское государственное образование (1991-2000), созданное после распада СССР на части территории бывшей Чечено-Ингушской АССР и ликвидированное федеральными войсками в ходе второй чеченской кампании. Органы власти Чеченской Республики Ичкерия не путать с запрещенной в России судом организацией "Конгресс народов Ичкерии и Дагестана", которая признана террористической.