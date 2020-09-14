Эстафету по осуждению Закаева приняло село Джалка

14 сентября 2020, 21:08

Ахмед Закаев, который назвал власти Чечни ответственными за пытки Тепсуркаева, не имеет права говорить от имени чеченского народа — таков был лейтмотив выступающих на сходе в чеченском селе Джалка. Этот сход прошел после того, как муфтий Чечни оправдал унижение Тепсуркаева.

Как писал "Кавказский узел", 13 сентября в грозненской мечети "Сердце Чечни" прошел сход с участием муфтия республики, богословов и представителей провластных общественных и молодежных организаций. Участники схода осудили Ахмеда Закаева и "евроичкерийцев" и от имени чеченского народа отреклись от них и подвергли проклятию. Днем ранее, 12 сентября, муфтий Чечни Салах Межиев в телесюжете ЧГТРК "Грозный" раскритиковал Салмана Тепсуркаева за "бесстыдные разговоры", а заступившегося за него главу правительства самопровозглашенной Ичкерии* Ахмеда Закаева назвал "изгоем".

7-8 сентября в Чечне, а затем и за ее пределами вызвало резонанс видео, где обнаженный человек садится на бутылку, поясняя, что делает это в наказание за сотрудничество с оппозиционным Telegram-каналом 1ADAT. Авторы канала уверены, что модератора их чата Салмана Тепсуркаева похитили и публично унизили силовики. 10 сентября живущий в Великобритании Ахмед Закаев осудил унижение Салмана Тепсуркаева и даже назвал себя модератором канала, хотя позднее уточнил "Кавказскому узлу", что до инцидента с Тепсуркаевым не имел к 1ADAT никакого отношения. Подробнее о Telegram-канале 1ADAT и случившемся с Тепсуркаевым рассказывается в подготовленном "Кавказским узлом" справочном материале "Пытки за ADAT: за что унизили критика Кадырова".

О «большом сходе граждан» в селе Джалка Гудермесского района говорится в сегодняшнем сообщении на странице ЧГТРК "Грозный" в Instagram. Жители села заявили, что Закаев и его окружение — так называемые «евроичкерийцы», которые находятся далеко от Чечни и никак не участвуют в ее судьбе, не имеют никакого отношения к чеченскому народу и не имеют права говорить от его имени, говорится в этом сообщении.

Из видео, опубликованного здесь же, следует, что в сходе приняли участие кадий Гудермесского района Амир Абдулмуслимов и начальник управления Росгвардии по Чечне Шарип Делимханов. Все выступающие говорят на чеченском языке.

Отметим, высказывание муфтия в адрес Закаева с энтузиазмом воспринял директор рынка в Ойсхаре Саид Чубаев, который ранее заявил, что Тепсуркаев заслуженно унижен за оскорбление женщин и что подобные выходки будут отслеживаться и наказываться так же или еще более жестоко. «Я очень ждал и мечтал. Наши уважаемые люди, ученые, алимы, да и весь народ понял, что нельзя больше терпеть [заявления Закаева и его окружения]. Пора сказать им всем народом «нет»! […] Дайте нам жить нормально! Отстаньте от нас!» — написал Чубаев на своей странице в Instagram.

Это же заявление опубликовано сегодня на странице Instagram-паблика «chp.chechenya», насчитывающего 147 тысяч подписчиков. Оно за семь часов собрало более 26 тысяч просмотров и 106 комментариев, среди которых оказались и критические. «Как же надоел», — пишет msin0104. «Народ вообще не поддерживает вас, ты о чем?» — isslam.27. Ранее опубликованное заявление Чубаева пользователи соцсети раскритиковали и предположили, что видео было записано в расчете на дорогой подарок от властей.

13 сентября было опубликовано видео со схода граждан в Урус-Мартане, на котором представители рода Закаевых в оскорбительной форме раскритиковали Ахмеда Закаева за поддержку Telegram-канала 1ADAT и, заявив о верности "падишаху", потребовали от эмигрантов не вмешиваться в дела Чечни. 1ADAT заявил, что сход организован чеченскими властями. Сам Ахмед Закаев в своем видеообращении в тот же день заявил о наличии у него доказательств, что к похищению и пыткам 19-летнего Салмана Тепсуркаева причастны власти Чечни.

Напомним, Рамзан Кадыров и Магомед Даудов оправдали насилие над Тепсуркаевым. Закаеву Даудов пригрозил "спросом" за публикации Telegram-канала.