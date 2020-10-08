Пользователи соцсети сочли вынужденным обращение отца Тепсуркаева

08 октября 2020, 14:38

Видеообращение отца похищенного модератора Telegram-канала 1adat записано под давлением, и до сих пор не ясно, где находится Салман Тепсуркаев, заявила часть пользователей Instagram. Нужно прислушаться к Ширвани Тепсуркаеву и перестать обсуждать пытки, которым подвергся его сын, возразили другие читатели чеченских пабликов.

Как писал "Кавказский узел", 12 сентября ЧГТРК "Грозный" опубликовала видеообращение отца Салмана Тепсуркаева, который сообщил, что еще несколько лет назад отрекся от уехавшего из республики сына из-за его непослушания и плохого поведения. Также Ширвани Тепсуркаев заявил, что примирился с людьми, оскорбленными публикациями Telegram-канала 1adat. В новом видеообращении, распространившемся в соцсетях 7 октября, Ширвани Тепсуркаев призвал "закрыть тему", сказал, что удовлетворен ответами властей Чечни и не имеет к ним никаких претензий. Новое обращение отца Салмана вынудили записать в связи с появлением информации об опознании двоих его похитителей, уверены авторы канала 1adat.

7-8 сентября широкий резонанс в Чечне, а затем и за ее пределами вызвало видео, на котором обнаженный человек, представившийся Салманом Тепсуркаевым, садится на бутылку, поясеяя, что делает это в наказание за сотрудничество с критикующим чеченские власти Telegram-каналом 1adat. Авторы канала заявили, что модератора их чата похитили и публично унизили силовики. Правозащитники возложили ответственность за случившееся на власти Чечни, говорится в справке "Кавказского узла" "Пытки за ADAT: за что унизили критика Кадырова". На "Кавказском узле" опубликована биографическая справка о Салмане Тепсуркаеве.

Публикация видеообращения Ширвани Тепсуркаева в сообществе chp.grozny__95 вызвала ряд критических комментариев. "То есть он тоже считает, что насадить на бутылку граждан за пропаганду - это нормальное наказание?" - удивился ckre0n. "Заставили наши защитники отечества его (Салмана Тепсуркаева. - Прим. "Кавказского узла") это сделать.Тем самым опозорив наш народ на века", - написал camel_112019. "Ужас, даже врагу не пожелаешь этого", - высказалась относительно произошедшего с Салманом Тепсуркаевым lafrenlvn.

Слова Ширвани Тепсуркаева, ранее назвавшего унижение своего сына внутрисемейным делом, также вызвали протест у пользователей Instagram, которые заявили, что резонансная история сказалась на имидже всех чеченцев.

"Это специально, чтобы и отца показать всем, кто он, и заодно опозорить", - высказал предположение относительно нового видеообращения Ширвани Тепсуркаева mussafir_9. "Как он постарел за столь короткое время", - написала amishka8888, сравнив видео с Ширвани Тепсуркаевым за 12 сентября и 7 октября.

К 14.38 мск 8 октября публикация в chp.grozny__95, сделанная 4 октября, собрала 1696 просмотров. У паблика 40,3 тысячи подписчиков.

Читатель Instagram-паблика chp.groznyi также раскритиковал обращение Ширвани Тепсуркаева. "Так нагло говорит, как будто другие виноваты", - написал aslanbekgilanov.

К 14.38 мск 8 октября публикация в chp.grozny, также сделанная 4 октября, собрала 3555 просмотров и 10 комментариев. У паблика 55,5 тысячи подписчиков.

При этом, многие читатели чеченского Instagram-паблика eldit_net согласились с призывом Ширвани Тепсуркаева перестать обсуждать случившееся с его сыном. "Если отец просит не вмешиваться в семейные дела, то нам надо послушаться этого человека", - написал lom_ali_959. "Оставте в покое эту семью, у людей и так стресс", - призвал sigma9895.

К 14.38 мск 8 октября эта публикация, сделанная 4 октября, собрала 13,4 тысячи просмотров и 335 комментариев. У паблика 208 тысяч подписчиков.

Схожие комментарии оставила и часть читателей паблика pro_chechnya, однако они получили возражения на свои высказывания. "Этот вопрос закрыт - говорит Отец. Кто мы такие тогда, чтобы вмешиваться в эту ситуацию?" - написала mariayka34. "mariayka34, а ты не в курсе, что отца этого парня принудили это сказать? Где Салман, если то, что говорят преступники, правда?" - спросил fight_for_shahadah.

"Не создавайте лишних проблем мирным семьям. Вопрос закрыт. Если отец говорит, что все нормально, зачем снова раздувать эту тему?" - заявил akhm_s_331. "akhm_s_331, под угрозами можно что угодно сказать", - возразил tioteo_95. "Пусть отпустят Салмана, тогда и тема будет закрыта", - добавил он, возражая пользователю eliza_71_.

К 14.38 мск 8 октября эта публикация, сделанная 4 октября, собрала 7364 просмотра и 1529 комментариев. У паблика 417 тысяч подписчиков.

Напомним, власти России назвали силовиков невиновными в похищении Салмана Тепсуркаева. Молодой человек не был задержан и не подвергался жестокому обращению, заверил представитель России в ответ на вопросы Европейского суда по правам человека, куда обратились правозащитники. Сотрудники "Комитета против пыток" и активисты движения 1ADAT сочли неубедительным это заявление, заявив, что опознали причастных к похищению Тепсуркаева силовиков.

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