Отец Салмана Тепсуркаева попросил забыть о его сыне

07 октября 2020, 23:18

Ширвани Тепсуркаев в новом видеообращении призвал «закрыть тему» с его сыном, заявив, что удовлетворен ответами властей Чечни и не имеет к ним никаких претензий. Новое обращение отца Салмана вынудили записать в связи с появлением информации об опознании двоих его похитителей, уверены авторы канала 1ADAT.

Как сообщал "Кавказский узел", 12 сентября ЧГТРК "Грозный" опубликовала видеообращение отца Салмана Тепсуркаева, который сообщил, что еще несколько лет назад отрекся от уехавшего из республики сына из-за его непослушания и плохого поведения. Также Ширвани Тепсуркаев заявил, что примирился с людьми, оскорбленными публикациями Telegram-канала 1ADAT.

7-8 сентября широкий резонанс в Чечне, а затем и за ее пределами вызвало видео, на котором обнаженный человек, представившийся Салманом Тепсуркаевым, садится на бутылку, утверждая, что делает это в наказание за сотрудничество с Telegram-каналом 1ADAT, критикующим чеченские власти. Авторы канала 1ADAT заявили, что модератора их чата похитили и публично унизили силовики. Правозащитники возложили ответственность за случившееся на власти Чечни, отмечается в справке "Кавказского узла" "Пытки за ADAT: за что унизили критика Кадырова". Также "Кавказский узел" подготовил биографическую справку о Салмане Тепсуркаеве.

Сегодня в соцсетях, в частности в Instagram-паблике «chp.chechenya» (148 тысяч подписчиков) опубликовано новое видеообращение Ширвани Тепсуркаева, который озвучивает просьбу «закрыть тему» с его сыном.

«Месяц назад я записывал видео с просьбой остановить эти сплетни, но сплетни не прекращаются. Это дело закрыто, мы с этим делом разобрались: узнали, кто это сделал, зачем сделал. Мы узнали ответы от чеченских властей, и этот вопрос закрыт. Никто наши права не нарушает», - заявляет на чеченском языке отец Салама Тепсуркаева.

Он заявил о помощи властей: «Власти нам не мешают, власти нам, наоборот, помогают». «Раз это дело завершено, то закройте эту тему. Нам с этого только вред, никакой пользы нам от этого нет. Оставьте нас, не называйте имя моего сына, не называйте моё имя. Мы хорошо живем в Чеченской республике, нам никто ничего не говорит, лишь бы вы перестали. Перестаньте», - говорит Ширвани Тепсуркаев.

Отца принудили записать это видеообращение после того, как двое похитителей Салмана Тепсуркаева были опознаны, это было сделано из-за страха, что постепенно раскрываются все детали преступления, высказывается уверенность в сегодняшнем сообщении Telegram-канала 1ADAT с комментарием к видео.

Слова Ширвани Тепсуркаева, ранее назвавшего унижение своего сына внутрисемейным делом, вызвали протест у пользователей Instagram, которые заявили, что резонансная история сказалась на имидже всех чеченцев.

Напомним, власти России назвали силовиков невиновными в похищении Салмана Тепсуркаева. Молодой человек не был задержан и не подвергался жестокому обращению, заверил представитель России в ответ на вопросы Европейского суда по правам человека, куда обратились правозащитники. Сотрудники "Комитета против пыток" и активисты движения 1ADAT сочли неубедительным это заявление, заявив, что опознали причастных к похищению Тепсуркаева силовиков.

Материалы о нарушениях прав человека в Чечне, нападках Кадырова на оппозицию и его борьбе с инакомыслящими в республике "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Инакомыслие в Чечне".