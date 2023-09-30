Мансур Мовлаев, Cтопкадр видео https://www.youtube.com/watch?v=9JIalBm1TP0

30 сентября 2023, 08:42

Дело Мансура Мовлаева дошло до суда

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В Первомайский суд Бишкека поступило дело о незаконном пересечении госграницы Киргизии Мансуром Мовлаевым, который сбежал из России и жаловался на преследование со стороны властей Чечни.

Как сообщал "Кавказский узел", 21 августа стало известно, что силовики задержали в Иссык Кульской области Киргизии уроженца Чечни Мансура Мовлаева, который объявлен в России в федеральный розыск по делу о финансировании экстремизма. 15 сентября Мовлаев запросил убежище в Киргизии.

Уголовное дело в отношении Мансура Мовлаева о незаконном пересечении госграницы Киргизии передано в Первомайский районный суд Бишкека. При этом Мовлаев намерен добиваться получения реального срока лишения свободы, так как опасается депортации в Россию, где в отношении него, по его словам, могут применяться пытки, заявил адвокат Мовлаева Бакыт Автандил.

Дело в отношении Мовлаева может быть рассмотрено в начале октября. Мовлаев намерен просить суд, чтобы он приговорил его к максимальному наказанию в виде трех лет лишения свободы, привели 29 сентября слова Автандила "Кавказ. Реалии"*.

"Статья о незаконном пересечении границы относится к нетяжким, обычно по ней назначают штраф и выдворение из страны", – добавил адвокат.

Другие обвинения, кроме обвинения в незаконном пересечении границы, Мовлаеву предъявлены не были, отметил Автандил.

Напомним, ранее сообщалось, что Мовлаев будто бы был членом ячейки террористического подполья.

"Кавказский узел" также писал, что в 2020 году в России Мовлаев был приговорен судом к трем годам заключения, его сторонники заявляют, что дело в отношении него было сфабриковано. Мовлаев сбежал в Киргизию из нелегальной тюрьмы, у него нет документов. Он сбежал из России, поскольку ему грозило около 10 лет лишения свободы.

По данным источников, в 2022 году в отношении Мовлаева было сфабриковано дело о финансировании экстремизма, перед этим он был похищен и удерживался в тюрьме.

Отметим, в Чечне периодически происходят случаи преследования критиков властей. Так, в сентябре 2020 года широкий резонанс в России вызвало видео, на котором обнаженный человек, назвавшийся Салманом Тепсуркаевым, садится на бутылку, поясняя, что делает это в наказание за сотрудничество с Telegram-каналом 1Adat**.

Авторы канала заявили, что модератора их чата похитили и публично унизили силовики, говорится в справке "Кавказского узла" "Пытки за ADAT**: за что унизили критика Кадырова". На "Кавказском узле" также опубликована биографическая справка о Салмане Тепсуркаеве, чья судьба с начала сентября 2020 года остается неизвестной.

Материалы о нарушениях прав человека и борьбе с инакомыслящими в Чечне "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Инакомыслие в Чечне".

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* включено Минюстом России в реестр иностранных агентов.

** Заводской суд Грозного признал ряд публикаций Telegram-канала 1Adat экстремистскими, а также назвал запрещенными интернет-ресурсы движения 1Adat

*** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Правозащитники заявили о бездействии следствия в деле пропавшего грозненца", "Тумсо Абдурахманов отреагировал на версию о покушении", "Опубликована видеозапись с Идрисом Арсамиковым".

Автор: "Кавказский узел"

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