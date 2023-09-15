Мансур Мовлаев запросил убежище в Киргизии

15 сентября 2023, 15:55

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Уроженец Чечни Мансур Мовлаев, арестованный в Киргизии по делу о незаконном пересечении границы, запросил временное убежище, сообщил его адвокат.

Как сообщал "Кавказский узел", 21 августа стало известно, что житель Чечни Мансур Мовлаев был задержан силовиками в аэропорту столицы Киргизии после попытки сбежать из России, он арестован до 21 октября.

27-летний уроженец Чечни Мансур Мовлаев, арестованный по обвинению в незаконном пересечении границы, попросил власти Киргизии предоставить статус беженца, сообщил сегодня его адвокат Бакыт Автандил. "От имени Мансура мы обратились в министерство труда, социального обеспечения и миграции с просьбой предоставить статус временного беженца. Министерство направило запрос в государственный комитет национальной безопасности, чтобы им разрешили допуск к Мовлаеву для оформления официальных документов. Если разрешение будет получено, заявление рассмотрят", - сообщил он изданию "Кавказ.Реалии"*.

По словам Автандила, Мовлаев находится в изоляторе, следственных действий с ним не проводится. Адвокат добавил, что обвинение по террористической статье ему не предъявлялось.

Также о том, что Мовлаев запросил убежище сегодня сообщил оппозиционный властям Чечни Telegram-канала.

Госкомитет национальной безопасности Киргизии ранее распространил сообщение, в котором заявил, что Мовлаев был задержан в Иссык-Кульской области и с 16 августа находился в межгосударственном розыске. Следствие считает, что житель Чечни состоял в так называемой спящей ячейке последователей террористического подполья, вынашивающих планы совершить нападения на жителей Киргизии для последующего финансирования террористов, сказано в публикации.

Ранее источники заявили, что в 2020 году Мовлаев был осужден на три года лишения свободы по сфабрикованному делу, в 2022 году освободился по УДО и был задержан силовиками в Чечне. В отношении него было сфабриковано дело о финансировании экстремизма, ему грозило 10 лет заключения. По данным источников, Мовлаев содержался в нелегальной тюрьме, откуда сбежал и, не имея документов, смог добраться только до Киргизии.

Материалы о нарушениях прав человека и борьбе с инакомыслящими в Чечне "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Инакомыслие в Чечне".

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