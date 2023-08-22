Суд в Бишкеке арестовал Мансура Мовлаева на два месяца

22 августа 2023, 12:18

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Житель Чечни Мансур Мовлаев, задержанный в аэропорту столицы Кыргызстана после попытки сбежать из России, арестован судом в Бишкеке до 21 октября.

Как сообщал "Кавказский узел", 21 августа стало известно, что житель Чечни Мансур Мовлаев был задержан силовиками в аэропорту столицы Кыргызстана после попытки сбежать из России.

Первомайский районный суд Бишкека поместил под стражу Мансура Мовлаева, сообщил сегодня Kaktus.media.

Мовлаев арестован до 21 октября, уточнили Vesti.kg.

Ранее Госкомитет национальной безопасности Кыргызстана распространил сообщение, в котором заявил, что Мовлаев был задержан в Иссык-Кульской области. Что он с 16 августа находился в межгосударственном розыске. Следствие считает, что житель Чечни состоял в так называемой спящей ячейке последователей террористического подполья, вынашивающих планы совершить нападения на жителей Кыргызстана для последующего финансирования террористов, сказано в публикации.

Напомним, ранее источники заявили, что в 2020 году Мовлаев был осужден на три года лишения свободы по сфабрикованному делу, что в 2022 году освободился по УДО и был задержан силовиками в Чечне. В отношении него было сфабриковано дело о финансировании экстремизма, ему грозило 10 лет заключения. По данным источников, Мовлаев содержался в нелегальной тюрьме, откуда сбежал и, не имея документов, смог добраться только до Киргизии.

Материалы о нарушениях прав человека и борьбе с инакомыслящими в Чечне "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Инакомыслие в Чечне".

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