Зарема Мусаева в зале суда. Фото "Кавказского узла".

04 июля 2023, 11:42

Зарема Мусаева приговорена к пяти годам и шести месяцам заключения

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Суд в Грозном приговорил Зарему Мусаеву к пяти с половиной годам лишения свободы, признав ее виновной в по делу о насилии над полицейским.

Как сообщал "Кавказский узел", в связи с нападением в Чечне на журналистку "Новой газеты" Елену Милашину и адвоката Александра Немова защита Заремы Мусаевой ходатайствовала о переносе на несколько часов оглашения ей приговора. Однако суд ответил отказом.

Суд в Грозном приговорил супругу бывшего судьи Сайди Янгулбаева Зарему Мусаеву к 5 годам и 6 месяцам колонии общего режима, признав ее виновной по делу о насилии над сотрудником полиции, передал корреспондент "Кавказского узла".

Подробности дела приведены в справке "Кавказского узла" "Дело Заремы Мусаевой".

Материалы о нарушениях прав человека в Чечне, нападках Рамзана Кадырова на оппозицию и его борьбе с инакомыслием в республике размещаются на тематической странице "Инакомыслие в Чечне". Случаи преследования активистов, правозащитников и журналистов в регионах Кавказа собраны на тематической странице "Преследование активистов".

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Примечание:

"Аналитик разъяснил порядок отставки судей Верховного суда Чечни", "Правозащитники усомнились в искренности родственников Халитова", "Чеченские силовики удерживают не менее троих родственников Янгулбаевых".

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

04 июля 2023, 13:04

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