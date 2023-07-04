Зарема Мусаева приговорена к пяти годам и шести месяцам заключения

04 июля 2023, 11:42

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Суд в Грозном приговорил Зарему Мусаеву к пяти с половиной годам лишения свободы, признав ее виновной в по делу о насилии над полицейским.

Как сообщал "Кавказский узел", в связи с нападением в Чечне на журналистку "Новой газеты" Елену Милашину и адвоката Александра Немова защита Заремы Мусаевой ходатайствовала о переносе на несколько часов оглашения ей приговора. Однако суд ответил отказом.

Суд в Грозном приговорил супругу бывшего судьи Сайди Янгулбаева Зарему Мусаеву к 5 годам и 6 месяцам колонии общего режима, признав ее виновной по делу о насилии над сотрудником полиции, передал корреспондент "Кавказского узла".

Подробности дела приведены в справке "Кавказского узла" "Дело Заремы Мусаевой".

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