Четыре родственника Янгулбаевых отправлены на Украину

07 августа 2023, 22:36

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Силовики задержали в Чечне брата бывшего федерального судьи Сайди Янгулбаева и трех его племянников и после трехдневной подготовки отправили их в зону военной операции, сообщил сегодня юрист Абубакар Янгулбаев.

Как писал "Кавказский узел", Рамзан Кадыров регулярно отчитывается об отправке групп бойцов из Чечни на Украину. В частности, 25 июля он рапортовал об отправке в зону военной операции очередной группы добровольцев. Сегодня Кадыров сообщил об отправке очередной группы добровольцев в зону военной операции на Украине.

К 27 июля в зону боевых действий направлено из Чечни более 28 тысяч бойцов, в том числе более 13 тысяч добровольцев, заявил Рамзан Кадыров.

В зону военной операции отправлены 55-летний брат Сайди Янгулбаева Сайд-Ахмед Янгульбаев, два сына другого брата отца – Адам и Юсуп Янгульбаевы, и сын третьего брата Сайди Янгублаева Хасан Янгулбаев. Других сыновей, кроме Адама, Юсупа и Хасана, у их отцов нет. Хасан – отец новорожденного ребенка, у Адама также есть маленький ребенок. Хасан в юношестве болел туберкулезом, говорится в сообщении в Telegram-канале юриста Абубакара Янгулбаева.

Родственников задержала полиция и доставила в университет спецназа в Гудермесе, их подготовка заняла лишь два-три дня, после чего их сразу зачислили в спецподразделение "Ахмат" и отправили в зону военной операции, сообщил Абубакар Янгулбаев изданию "Кавказ.Реалии"*.

Чеченские силовики силой увезли 20 января 2022 года супругу бывшего судьи Сайди Янгулбаева Зарему Мусаеву из квартиры в Нижнем Новгороде. Суд в Грозном рассматривал ее дело с июня 2022 года. В феврале Зарема Мусаева пожаловалась на ухудшение здоровья в изоляторе, 5 июня стало известно, что она утратила способность самостоятельно передвигаться, и что ее госпитализировали. 4 июля Ахматовский районный суд Грозного приговорил Зарему Мусаеву к пяти годам и шести месяцам заключения, признав ее виновной по делу о нападении на полицейского. Подробности дела Заремы Мусаевой приведены в справке "Кавказского узла" "Дело Заремы Мусаевой".

После задержания Мусаевой глава Чечни Рамзан Кадыров обвинил семью Янгулбаевых в организации террористической сети и поддержке терроризма и заявил, что их ждет место "в тюрьме или под землей". 1 февраля советник Кадырова, депутат Госдумы Адам Делимханов пригрозил расправой семье Янгулбаевых. После этого Сайди Янгулбаев и его дети покинули Россию.

3 февраля 2022 года телекомпания "Грозный" сообщила, что на митинге в селении Гойты родственники Янгублаевых и Мусаевых и члены тейпа Келой отреклись от своих родных и пообещали отомстить им. В частности, на митинге выступил брат Сайди Янгулбаева Сайд-Амин Янгулбаев, который заявил, что если раньше других настигнет своего племянника Ибрагима Янгулбаева, которого чеченские власти называют администратором оппозиционного Telegram-канала, то лично его убьет. "Я сделаю все, чтобы настигнуть его раньше. Но если вы меня опередите, я прощаю вам его кровь", - сказал он на митинге. Юрист "Комитета против пыток"* Абубакар Янгулбаев заявил, что это видео свидетельствует о том, что дядя, который был похищен, жив, и не поверил в искренность его слов. Традиция кровной мести не соответствует законам России, заявил тогда же пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Подробности о конфликте Кадырова с Янгулбаевыми приведены в справках "Кавказского узла" "Как Янгулбаевы стали врагами Кадырова" и "Главное о борьбе кадыровцев с Янгулбаевыми".

"Кавказский узел" также писал, что 25 июля стало известно о принудительной отправке на Украину имама Валида Куруева, пропавшего в Чечне в мае. Валид Куруев в прошлом занимал пост заместителя муфтия Чечни, в 2011-2017 годах его неоднократно цитировали в этом качестве официальные республиканские медиа. Он исчез после возвращения в Чечню Хусейна Джамбетова. Фотография Куруева и двух молодых людей в камуфляжной форме, один из которых, как утверждается, - его единственный сын, распространилась среди пользователей WhatsApp** утром 25 июля.

25 июля также стало известно об отправке на Украину Хусейна Закаева - племянника Ахмеда Закаева. Хусейна Закаева в мае задержали чеченские силовики. Он был отправлен в составе группы из 200 человек в зону проведения спецоперации, заявил его родственник Шамиль Закаев.

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