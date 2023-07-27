Кадыров назвал число военных из Чечни в зоне военной операции

27 июля 2023, 15:43

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Более 28 тысяч участников военной операции на Украине отправлены туда из Чечни, среди них 13 тысяч добровольцев, заявил сегодня Рамзан Кадыров. По его утверждению, семь тысяч из них сейчас находятся на передовой.

Как писал "Кавказский узел", глава Чечни Рамзан Кадыров регулярно отчитывается об отправке групп бойцов из Чечни на Украину, предыдущее такое сообщение он опубликовал 1 июля. В конце мая он заявил, что с начала военной операции из республики отправлено 26 тысяч бойцов. 11 июня Кадыров рассказал, что в Чечне из опытных бойцов сформированы два полка министерства обороны "Ахмат-Россия" и "Ахмат-Чечня". 25 июля Кадыров рапортовал об отправке в зону СВО очередной группы добровольцев.

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал сегодня число бойцов, который отправлены из Чечни в зону военной операции. "С начала спецоперации из Чеченской Республики в зону боевых действий направлено свыше 28 тысяч бойцов, в том числе более 13 тысяч добровольцев. Свыше 7 тысяч бойцов на данный момент находится на передовых позициях", - написал он в своем Telegram-канале.

"Кавказский узел" также писал, что в составе очередной группы добровольцев находились племянник Ахмеда Закаева Хусейн Закаев, которого в мае задержали чеченские силовики. Также на Украину был отправлен и Валид Куруев, в прошлом заместитель муфтия Чечни, об исчезновении которого стало известно в мае, после возвращения в Чечню Хусейна Джамбетова. В чеченском сегменте WhatsApp* распространилась фотография, на которой Куруев, одетый в камуфляжную форму и с палкой в руке стоит вместе с двумя молодыми людьми, также в камуфляжной форме.

При этом Кадыров в декабре 2022 года утверждал, что все участники военной операции на Украине из Чечни, в том числе и сотрудники силовых структур, отправились на нее добровольно. "Ни один человек не отправлен против воли. Они сами приняли решение", — процитировало его слова РИА "Новости" 29 декабря 2022 года.

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