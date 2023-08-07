Добровольцы из Чечни перед отправкой на Украину. Фото: Грозный-Информ https://www.grozny-inform.ru

07 августа 2023, 18:58

Кадыров сообщил об отправке группы бойцов на Украину

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Новая группа добровольцев отправлена из Грозного в зону военной операции на Украине, сообщил Рамзан Кадыров.

Как писал "Кавказский узел", Рамзан Кадыров регулярно отчитывается об отправке групп бойцов из Чечни на Украину. В частности, 25 июля он рапортовал об отправке в зону военной операции очередной группы добровольцев.

К 27 июля в зону боевых действий направлено из Чечни более 28 тысяч бойцов, в том числе более 13 тысяч добровольцев, заявил Рамзан Кадыров.

Очередная группа добровольцев вылетела из аэропорта Грозного в зону военной операции, сообщил сегодня Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале, не уточнив число отправленных бойцов.

Публикация проиллюстрирована видеороликом об отправке группы бойцов. К ним обратились с напутственными словами представители чеченских властей.

Напомним, в составе одной из групп бойцов, также объявленных добровольцами, находился племянник Ахмеда Закаева Хусейн Закаев, которого в мае задержали чеченские силовики. Также на Украину был отправлен и Валид Куруев, в прошлом заместитель муфтия Чечни, об исчезновении которого стало известно в мае, после возвращения в Чечню Хусейна Джамбетова. В чеченском сегменте WhatsApp* распространилась фотография, на которой Куруев, одетый в камуфляжную форму и с палкой в руке, стоит вместе с двумя молодыми людьми, также в камуфляжной форме. 

При этом Кадыров утверждал, что все участники военной операции на Украине из Чечни, в том числе и сотрудники силовых структур, отправились на нее добровольно. "Ни один человек не отправлен против воли. Они сами приняли решение", — процитировало его РИА "Новости" 29 декабря 2022 года.

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Примечание:

"В командовании чеченских силовых подразделений произошли изменения", "Кадыров сообщил о переброске чеченского спецназа на артемовское направление", "Правозащитники прокомментировали отправку "Ахмата" в Москву во время мятежа".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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