Адвокат Мусаевой подал прошение об условно-досрочном освобождении

04 октября 2023, 17:23

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Ходатайство об условно-досрочном освобождении Заремы Мусаевой направлено в суд нанятым семьей адвокатом, сообщил сегодня ее сын Абубакар Янгулбаев.

Как писал "Кавказский узел", 12 сентября Верховный суд Чечни снизил срок лишения свободы Зареме Мусаевой до пяти лет и заменил срок в колонии общего режима на колонию-поселение. Правозащитники и адвокаты отметили, что у Мусаевой появилось право пересчитать отбытый срок в СИЗО, а также просить об условно-досрочном освобождении. 27 сентября она была этапирована в колонию-поселение в Аргуне. Представители "Команды против пыток"* сообщили, что руководство колонии в Аргуне поставило Мусаеву на профилактический учет сроком на три месяца.

Чеченские силовики увезли Зарему Мусаеву (супругу бывшего федерального судьи Сайди Янгулбаева) 20 января 2022 года из квартиры в Нижнем Новгороде. В Грозном ей было предъявлено обвинение в нападении на полицейского. Суд в Грозном рассматривал ее дело с июня 2022 года. Подробности приведены в справке "Кавказского узла" "Дело Заремы Мусаевой".

В суд подано ходатайство об условно-досрочном освобождении (УДО) Заремы Мусаевой, сообщил сегодня сын Мусаевой, юрист Абубакар Янгулбаев. "Ходатайство подано адвокатом, нанятым нашей семьей", - написал он сегодня в своем Telegram-канале.

Напомним, 3 октября Янгулбаев сообщил, что "Команда против пыток"* (названная им "Комитет против пыток"*) больше не занимается делом его матери. "Команда против пыток"* в своем телеграм-канале сообщила, что Мусаева во время визита адвоката Александра Савина передала ему заявление "с просьбой представлять ее интересы при подаче заявления об условно-досрочном освобождении", - указано в в сообщении.

После задержания Мусаевой глава Чечни Рамзан Кадыров обвинил семью Янгулбаевых в организации террористической сети и поддержке терроризма и заявил, что их ждет место "в тюрьме или под землей". Подробности о конфликте Кадырова с Янгулбаевыми приведены в справках "Кавказского узла" "Как Янгулбаевы стали врагами Кадырова" и "Главное о борьбе кадыровцев с Янгулбаевыми".

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