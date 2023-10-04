Зарема Мусаева поставлена на профучет в колонии

04 октября 2023, 00:57

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Сразу после этапирования Заремы Мусаевой из СИЗО в колонию-поселение в Аргуне руководство исправительного учреждения поставило ее на профилактический учет на три месяца. Ранее в СИЗО она уже стояла на профучете, сообщила "Команда против пыток"*. Мусаева пока находится на карантине, условия ее содержания удовлетворительные, рассказал адвокат Александр Савин.

Как писал "Кавказский узел", 12 сентября Верховный суд Чечни снизил срок лишения свободы Зареме Мусаевой до пяти лет и заменил срок в колонии общего режима на колонию-поселение. Правозащитники и адвокаты отметили, что у Мусаевой появилось право пересчитать отбытый срок в СИЗО, а также просить об условно-досрочном освобождении. 27 сентября она была этапирована в колонию-поселение в Аргуне.

Чеченские силовики увезли Зарему Мусаеву (супругу бывшего федерального судьи Сайди Янгулбаева) 20 января 2022 года из квартиры в Нижнем Новгороде. В Грозном ей было предъявлено обвинение в нападении на полицейского. Суд в Грозном рассматривал ее дело с июня 2022 года. Подробности приведены в справке "Кавказского узла" "Дело Заремы Мусаевой".

29 сентября руководство колонии в Аргуне поставило Зарему Мусаеву на профилактический учет сроком на три месяца. "Зарема была поставлена на профилактический учет по пункту 24 Инструкции по профилактике правонарушений среди лиц, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы. На профучет ставятся лица, склонные к нападению на представителей администрации и иных сотрудников правоохранительных органов", - рассказала 3 октября корреспонденту "Кавказского узла" сотрудница пресс-службы "Команды против пыток"*.

По ее словам, профучет означает, что за Мусаевой более бдительно следят, проверяют, также возможно наложение взысканий. "Он назначен чисто по статье обвинения - раз осуждена за нападение, значит, может еще раз напасть", - сказала она.

По словам представительницы КПП, постановка Мусаевой на профучет может сказаться на возможности условно-досрочного освобождения. "Профучет как бы предполагает, что она не до конца встала на путь исправления", - пояснила собеседница.

В данный момент Зарема Мусаева находится на карантине, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" адвокат осужденной Александр Савин. "Сейчас условия содержания вполне удовлетворительные, моя подзащитная оценивает их как нормальные. Всё необходимое, включая медикаменты, ей предоставляется или передается, обход врача производится ежедневно", - сказал он.

Он отметил, что у Мусаевой было состояние и хуже за то время, которое он ее защищает. "Она не может передвигаться без трости, страдает головокружениями, которые вызывают раскоординацию, сильными болями в спине. Болезни никуда не делись. Она говорит, что всё нормально, я бы сказал - удовлетворительно, но, безусловно, ей нужно полноценное лечение и нужна реабилитация", - заявил Савин.

3 октября сын Заремы Мусаевой Ябубакар Янгулбаев (внесен Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов) сообщил, что "Команда против пыток"* (названная им "Комитет против пыток") больше не занимается делом его матери. "Соответствующее письмо с информацией я направил матери, прошу сотрудников ФСИН также донести до нее эту информацию", - написал он в своем телеграм-канале, не уточнив причин. Он также сообщил, что "с новым адвокатом занимается вопросом ее условно-досрочного освобождения", не указав, кто является новым адвокатом.

Тем временем "Команда против пыток"* в своем телеграм-канале сообщила, что Мусаева во время визита адвоката Александра Савина передала ему заявление "с просьбой представлять ее интересы при подаче заявления об условно-досрочном освобождении (УДО), на которое она может рассчитывать после смягчения приговора". "Юристы "Команды против пыток"* продолжат работу по делу Мусаевой вместе с ее защитником Александром Савиным", - также говорится в сообщении.

Напомним, чеченские силовики увезли Зарему Мусаеву (супругу бывшего федерального судьи Сайди Янгулбаева) 20 января 2022 года из квартиры в Нижнем Новгороде. В Грозном ей было предъявлено обвинение в нападении на полицейского. Суд в Грозном рассматривал ее дело с июня 2022 года. Подробности приведены в справке "Кавказского узла" "Дело Заремы Мусаевой".

После задержания Мусаевой глава Чечни Рамзан Кадыров обвинил семью Янгулбаевых в организации террористической сети и поддержке терроризма и заявил, что их ждет место "в тюрьме или под землей". Подробности о конфликте Кадырова с Янгулбаевыми приведены в справках "Кавказского узла" "Как Янгулбаевы стали врагами Кадырова" и "Главное о борьбе кадыровцев с Янгулбаевыми".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp** могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* "Команда против пыток" внесена в реестр иностранных агентов.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.