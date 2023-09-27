Александр Немов и Зарема Мусаева в зале суда. Фото: https://theins.ru/news/263135

27 сентября 2023, 21:02

Зарема Мусаева этапирована в колонию

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Зарема Мусаева отправлена в колонию-поселение в Аргуне. Адвокаты готовят документы для условно-досрочного освобождения Мусаевой, сообщили сегодня правозащитники. 

Как писал "Кавказский узел", 12 сентября Верховный суд Чечни снизил срок лишения свободы Зареме Мусаевой до пяти лет и заменил срок в колонии общего режима на колонию-поселение. Правозащитники и адвокаты отметили, что у Мусаевой появилось право пересчитать отбытый срок в СИЗО, а также просить об условно-досрочном освобождении.

Чеченские силовики увезли Зарему Мусаеву (супругу бывшего федерального судьи Сайди Янгулбаева) 20 января 2022 года из квартиры в Нижнем Новгороде. В Грозном ей было предъявлено обвинение в нападении на полицейского. Суд в Грозном рассматривал ее дело с июня 2022 года. Подробности приведены в справке "Кавказского узла" "Дело Заремы Мусаевой".

Зарема Мусаева этапирована в колонию-поселение №3 в Аргуне, сообщил сегодня проект "Поддержка политзеков. Мемориал". Защита Мусаевой готовит документы для ходатайства об условно-досрочном освобождении, указано в сообщении в Telegram-канале проекта.

После задержания Мусаевой глава Чечни Рамзан Кадыров обвинил семью Янгулбаевых в организации террористической сети и поддержке терроризма и заявил, что их ждет место "в тюрьме или под землей". Подробности о конфликте Кадырова с Янгулбаевыми приведены в справках "Кавказского узла" "Как Янгулбаевы стали врагами Кадырова" и "Главное о борьбе кадыровцев с Янгулбаевыми".

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Примечание:

"Зарема Мусаева возвращена в СИЗО после лечения в больнице", "Петербуржец оштрафован за пикет в поддержку Заремы Мусаевой", "Абубакар Янгулбаев сообщил о двух уголовных делах против него".

Автор: "Кавказский узел"

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