Суд на полгода сократил срок Зареме Мусаевой

12 сентября 2023, 15:00

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Верховный суд Чечни снизил срок лишения свободы Зареме Мусаевой до пяти лет и заменил срок в колонии общего режима на колонию-поселение.

Как писал "Кавказский узел", Зарему Мусаеву 4 июля Ахматовский районный суд Грозного приговорил к 5,5 года лишения свободы, признав ее виновной в насилии над полицейским. Прокурор по делу Мусаевой сегодняшнем заседании по рассмотрению апелляционной жалобы в Верховном суде Чечни попросила смягчить приговор, защита потребовала его отмены. Зарема Мусаева сообщила об ухудшении здоровья в СИЗО и в последнем слове заявила о своей невиновности.

Чеченские силовики увезли Зарему Мусаеву (жену бывшего федерального судьи Сайди Янгулбаева) 20 января 2022 года из квартиры в Нижнем Новгороде. Суд в Грозном рассматривал ее дело с июня 2022 года. Подробности приведены в справке "Кавказского узла" "Дело Заремы Мусаевой".

Судья Верховного суда Чеченской Республики Эльман Адилсултанов смягчил приговор Зареме Мусаевой - 5 лет вместо 5,5 лет, колония-поселение вместо колонии общего режима, а категория преступления была изменена с тяжкого преступления на преступление средней тяжести, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" юрист "Команды против пыток"*, присутствующий в зале.

"Мы в "Команде против пыток"* полагаем, что любой приговор, кроме оправдательного, незаконный. Преступлений, в которых Зарема обвиняется, она не совершала, а гособвинением, на наш взгляд, не представлены доказательства ее вины. Мы считаем, что Зарема должна быть на свободе", - сказал после оглашения постановления Верховного суда Чечни корреспонденту "Кавказского узла" представитель КПП*.

Состояние здоровья Заремы никак не позволяет ей отбывать наказание, добавил он. "Лечения, которое она получила после приговора, мы добивались очень долго. И как будут обстоять дела со здоровьем в условиях колонии - предсказать невозможно. Но это точно скажется негативно", - добавил он.

По словам собеседника, сама Зарема Мусаева осталась довольна, что срок сократили. "Было слышно, как она сказала это адвокату", - пояснил представитель КПП*. Он уточнил, что изменение колонии общего режима на колонию-поселение означает, что отбытый Мусаевой срок в СИЗО - с 1 февраля 2022 года по 12 сентября 2023 года - будет считаться как "день за два", а не "день за полтора", как это было ранее.

Адвокат Мусаевой Александр Савин сообщил, что не смог обсудить со своей подзащитной дальнейшее обжалование. "Согласовать этот вопрос сейчас не получилось. Но и защита, и сама Зарема - мы исходим из неоднократно высказанной позиции о ее полной невиновности", - сказал адвокат корреспонденту "Кавказского узла".

После задержания Мусаевой Рамзан Кадыров обвинил семью Янгулбаевых в организации террористической сети и поддержке терроризма и заявил, что их ждет место "в тюрьме или под землей". Подробности о конфликте Кадырова с Янгулбаевыми приведены в справках "Кавказского узла" "Как Янгулбаевы стали врагами Кадырова" и "Главное о борьбе кадыровцев с Янгулбаевыми".

"Кавказский узел" также писал, что на рассмотрение дела Заремы Мусаевой в Верховном суде Чечни намеревалась приехать журналистка Елена Милашина, однако отказалась от поездки в связи отсутствием ответа властей Чечни на вопрос о безопасности поездки.

На обозревателя "Новой газеты" Елену Милашину и адвоката Александра Немова напали 4 июля в Чечне, когда они ехали на процесс по делу Заремы Мусаевой. Журналистка и адвокат были сильно избиты. Врачи сообщили, что Милашина получила черепно-мозговую травму, многочисленные ушибы и до 14 переломов. Реакция властей, правозащитников и адвокатов на инцидент собрана в справке "Кавказского узла" "Нападение на Милашину и Немова в Чечне".

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