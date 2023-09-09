Милашина сочла небезопасным ехать на апелляцию по делу Мусаевой

09 сентября 2023, 18:27

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Журналистка Елена Милашина отказалась от посещения заседания Верховного суда Чечни по апелляционной жалобе на приговор Зареме Мусаевой. Решение связано с отсутствием ответа властей Чечни на вопрос о безопасности поездки, пояснила она.

Как писал "Кавказский узел", в августе юристы "Команды против пыток"* на встрече с омбудсменом Чечни Мансуром Солтаевым попытались узнать, как будет обеспечиваться безопасность журналистки Елены Милашиной в республике. "Если я буду дома - то никаких проблем. Если меня не будет дома - ну, я не знаю, извините", - процитировала лаконичный ответ Солтаева юрист "Команды против пыток"* Екатерина Ванслова.

На обозревателя "Новой газеты" Елену Милашину и адвоката Александра Немова напали 4 июля в Чечне, когда они ехали на процесс по делу Заремы Мусаевой. Журналистка и адвокат были сильно избиты. Врачи сообщили, что Милашина получила черепно-мозговую травму, многочисленные ушибы и до 14 переломов. Реакция властей, правозащитников и адвокатов на инцидент собрана в справке "Кавказского узла" "Нападение на Милашину и Немова в Чечне".

Елена Милашина сообщила сегодня, что решила отказаться от поездки в Чечню на заседание суда по делу Заремы Мусаевой. По ее словам, этому решению предшествовала попытка обратиться к Мансуру Солтаеву.

"29 августа, когда на сайте Верховного суда Чечни появилась информация о дне и времени рассмотрения апелляционной жалобы Заремы Мусаевой, «Новая газета» попыталась связаться с уполномоченным по правам человека при главе Чечни Мансуром Солтаевым. Мы сделали это только по одной причине: 4 июля (в день нападения на меня и адвоката Александра Немова, напрямую связанного с нашей профессиональной деятельностью) Солтаев сказал, что ничего не случилось бы, если бы перед поездкой мы обратились к нему лично с просьбой обеспечить нашу безопасность в «самом мирном регионе» Российской Федерации", - говорится в публикации Милашиной, размещенной сегодня на сайте "Новой газеты".

Журналистка предположила, что "говоря эти слова, господин Солтаев явно преувеличил свои возможности", а "включился в ситуацию с нападением" по указанию спикера парламента Чечни Магомеда Даудова. "В этот раз позиция господина Даудова, очевидно, согласованная с позицией главы Чечни Рамзана Кадырова, совершенно поменялась, что и стало понятно из упорного молчания господина Солтаева, который не вышел на связь с редакцией «Новой газеты»", - говорится в публикации.

Вместо Мансура Солтаева 8 сентября с Милашиной, по ее словам, связался его помощник Тимур Уцкаев. "Он сообщил, что Мансур Солтаев находится в данный момент в зоне СВО в Украине и не знает, вернется ли в Чечню к суду над Заремой Мусаевой", - написала Елена Милашина.

Согласно карточке дела на сайте Верховного суда Чечни, заседание по апелляционной жалобе на приговор Зареме Мусаевой назначено на 11 мск 12 сентября.

Напомним, сама Милашина ранее связала нападение с делом пропавшего чеченского полицейского Ясина Халидова. Нападавших интересовали сведения, которые Халидов успел передать правозащитникам до своего задержания, считает она.

Елена Милашина и ранее подвергалась нападениям в Чечне. Так, 6 февраля 2020 года в Грозном на нее и краснодарского адвоката Марину Дубровину напала группа мужчин и женщин. Врачи диагностировали у Милашиной ушибы. Полиция рапортовала о начале проверки по заявлению журналистки. Нападение на Милашину и Дубровину связано с их работой, предположили правозащитники.

Зарему Мусаеву 4 июля, в день нападения на Милашину и Немова, Ахматовский районный суд Грозного приговорил к 5,5 года лишения свободы, признав ее виновной в насилии над полицейским.

Чеченские силовики увезли Зарему Мусаеву (жену бывшего федерального судьи Сайди Янгулбаева) 20 января 2022 года из квартиры в Нижнем Новгороде. Суд в Грозном рассматривал ее дело с июня 2022 года. Подробности приведены в справке "Кавказского узла" "Дело Заремы Мусаевой".

После задержания Мусаевой Рамзан Кадыров обвинил семью Янгулбаевых в организации террористической сети и поддержке терроризма и заявил, что их ждет место "в тюрьме или под землей". Подробности о конфликте Кадырова с Янгулбаевыми приведены в справках "Кавказского узла" "Как Янгулбаевы стали врагами Кадырова" и "Главное о борьбе кадыровцев с Янгулбаевыми".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp** могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* "Команда против пыток" создана юристами, ранее работавшими в "Комитете против пыток", который был внесён в реестр иностранных агентов. В июне 2022 года "Комитет против пыток" был ликвидирован. 23 августа 2023 года "Команда против пыток" была добавлена Минюстом в реестр иностранных агентов.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.