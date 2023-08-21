Солтаев уклонился от ответа на вопросы правозащитников

21 августа 2023, 23:02

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Юристы "Команды против пыток" на встрече с омбудсменом Чечни Мансуром Солтаевым попытались узнать, как будет обеспечиваться безопасность журналистки Елены Милашиной в республике и как продвигается расследование избиения волгоградца Никиты Журавеля в СИЗО. Добиться конкретных ответов на эти вопросы им не удалось.

Как писал "Кавказский узел", правозащитная организация Amnesty International в представлении Верховному комиссару ООН в апреле указала, что ситуация с нарушениями прав человека в России ухудшилась. Особо правозащитники выделили случаи преследования в Чечне критиков властей и правозащитников, в частности, исчезновение Салмана Тепсуркаева, уголовное преследование Заремы Мусаевой и Оюба Титиева, нераскрытое убийство предшественницы Титиева Натальи Эстемировой.

В ноябре 2022 года Комитет по правам человека ООН указал на нарушения прав человека на Северном Кавказе, выделив преследование уроженцев Чечни Салеха Магамадова и Исмаила Исаева, осужденных за пособничество боевику, а также подавление протестов против мобилизации. Указанные правозащитниками проблемы с правами человека созданы "искусственно", заявил омбудсмен Чечни Мансур Солтаев, назвав заявление "трескотней в ООН".

Юристы "Команды против пыток" встретились с уполномоченным по правам человека в Чечне Мансуром Солтаевым, которому задали ему вопросы о нападении на Елену Милашину и Александра Немова, о пытках в Чечне и об избиении Никиты Журавеля в СИЗО Грозного. Однако Солтаев отказался от опроса в рамках общественного расследования нападения на Милашину и Немова, сообщила сегодня "Команда против пыток".

Солтаев принял юристов в коридоре, сообщила юрист "Команды против пыток" Екатерина Ванслова. "Мы давно пытались попасть на прием к Солтаеву. Сам по себе прием сложно назвать "теплым". Солтаев куда-то торопился, и поэтому "принял" нас на ходу в коридоре. Однако стоит отметить, что многие годы любые взаимоотношения с аппаратом уполномоченного по правам человека в Чечне у нас вообще отсутствовали, поэтому даже такого рода общение нам представляется конструктивным", - приводятся ее слова в Telegram-канале "Команды против пыток".

По ее словам, юристы рассчитывали обсудить нападение на Милашину и Немова - "ведь Солтаев говорил в день нападения, что зря его не предупредили заранее о визите Милашиной в Чеченскую Республику". Теперь же, когда мы спросили о конкретном содействии при следующем визите Елены, Солтаев ответил довольно абстрактно", - рассказала Ванслова. "Если я буду дома - то никаких проблем. Если меня не будет дома - ну я не знаю, извините", - процитировала она слова омбудсмена.

На журналистку "Новой газеты" Елену Милашину и адвоката Александра Немова напали 4 июля в Чечне, когда они ехали на процесс по делу Заремы Мусаевой. Милашина рассказала, что неизвестные на автомобиле создали помехи машине таксиста, в которой она ехала с Немовым, а затем прижали такси к обочине и вынудили его водителя остановиться. Затем они ставили Милашину и Немова на колени и приставляли к их головам оружие. Журналистка и адвокат были сильно избиты. Врачи позже заявили, что Милашина получила черепно-мозговую травму, многочисленные ушибы и до 14 переломов. Юрист "Команды против пыток" потребовал предоставить журналистке госзащиту для следственных действий в Чечне в связи с угрозой ее жизни. Реакция властей, правозащитников и адвокатов на инцидент собрана в справке "Кавказского узла" "Нападение на Милашину и Немова в Чечне".

Ванслова отметила, что встреча не дала понимания о роли омбудсмена в Чечне."Мы так и не получили понятного представления о том, какую роль аппарат уполномоченного по правам человека в Чечне сам по себе играет в защите прав человека, так как на вопросы относительно жалоб граждан на пытки в регионе и реакции на них Солтаев ответил, что полностью доверяет результатам официальных расследований, и его функция заключается в передаче информации в соответствующие органы", - отметила юрист.

По ее словам, Солтаев также заявил, что в Чеченской Республике сейчас права человека "на высшем уровне".

Без конкретных ответов остались и другие вопросы. В связи с избиением Никиты Журавеля в СИЗО Грозного Солтаев заявил, что "компетентной информации" у него нет, и что следственные органы "будут разбираться", сообщила Ванслова.

Мансур Солтаев на своем сайте и в соцсетях к 22.50 мск не сообщал о встрече с представителями "Команды против пыток".

16 августа уполномоченный по правам человека в Чечне Мансур Солтаев отчитался о встрече с арестованным по делу о сожжении Корана Никитой Журавелем, после его жалобы на избиение сыном Кадырова. солтаев заявил о необходимости привлечь следственные органы к проверке. Чеченские чиновники из числа приближенных Рамзана Кадырова похвалили сына главы Чечни после сообщений о том, что он избил в грозненском изоляторе Никиту Журавеля. Член президентского Совета по правам человека Ева Меркачева призвала руководство ФСИН перевести Журавеля в другой регион.

Волгоградец Никита Журавель, который записал видео с сожжением Корана, был задержан 20 мая в Волгограде. На допросе он заявил, что сделал это по указанию спецслужб Украины. Глава Следкома России распорядился передать дело Журавеля в Чечню, объяснив это обращениями жителей республики, попросивших признать их потерпевшей стороной. 27 мая Журавель был доставлен в грозненский СИЗО. Глава Минюста предложил после приговора отправить волгоградца в колонию региона с мусульманским населением. Владимир Путин 13 июня заявил, что Журавель будет отбывать наказание в одном из мусульманских регионов.

Решение передать дело Журавеля в Чечню не только противоречит законодательству, но и создает риск пыток волгоградца и угрозу его жизни, указали ранее опрошенные "Кавказским узлом" юристы. Рассмотрение дела в Чечне может привести к более суровому наказанию Журавеля, отметил правозащитник Валентин Богдан.

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