Гособвинение попросило смягчить приговор Зареме Мусаевой

12 сентября 2023, 14:24

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Прокурор по делу Мусаевой на рассмотрении апелляционной жалобы в Верховном суде Чечни попросила смягчить приговор, защита потребовала его отмены. Зарема Мусаева сообщила об ухудшении здоровья в СИЗО и в последнем слове заявила о своей невиновности.

Как писал "Кавказский узел", Зарему Мусаеву 4 июля, в день нападения на Милашину и Немова, Ахматовский районный суд Грозного приговорил к 5,5 года лишения свободы, признав ее виновной в насилии над полицейским.

Чеченские силовики увезли Зарему Мусаеву (жену бывшего федерального судьи Сайди Янгулбаева) 20 января 2022 года из квартиры в Нижнем Новгороде. Суд в Грозном рассматривал ее дело с июня 2022 года. Подробности приведены в справке "Кавказского узла" "Дело Заремы Мусаевой".

Сегодня в Верховном суде Чечни проходит рассмотрение апелляционной жалобы на приговор Зареме Мусаевой, которая получила 5,5 лет. В ходе заседания прокурор попросила смягчить приговор Мусаевой, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" юрист "Команды против пыток"*, находящийся в зале. Сама сторона защиты требует приговор отменить, Зарему оправдать.

"Попросила о смягчении приговора, но не указала, что именно имеет в виду. Можно же уменьшить срок, или изменить вид исправительного учреждения, или назначить условное наказание. Этого она (прокурор) не сказала", - пояснил представитель КПП*.

При этом в ходе заседания представительница прокуратуры спрашивала Мусаеву о состоянии здоровья, отметил собеседник. "Зарема ответила, что после приговора состояние ее здоровья стало еще хуже, чем было. Ее отвезли в больницу, она там прошла лечение, после этого стало чуть лучше. Рассказала, что она в СИЗО не ходила на прогулки, потому что не могла, настолько было плохо. Ей назначили множество препаратов, которые она и раньше должна была принимать, и увеличили дозу инсулина", - сообщил представитель "Команды против пыток"*.

Судебное разбирательство идет быстро - уже прошли прения, и Мусаева сказала последнее слово. В нем Зарема повторила, что "ни в чем не виновата", что женщину, которую называют ее соучастницей по делу о мошенничестве, она даже не видела ни разу, и после 2017 года она вообще в Чечню не приезжала, а что касается нападения на полицейского в январе 2022 года - что она, после долгой дороги из Нижнего Новгорода в Грозный, не имела сил, чтобы что-то такое предпринимать, рассказал юрист.

На суде, помимо представителей КПП и адвоката, присутствует несколько журналистов, добавил он.

После задержания Мусаевой Рамзан Кадыров обвинил семью Янгулбаевых в организации террористической сети и поддержке терроризма и заявил, что их ждет место "в тюрьме или под землей". Подробности о конфликте Кадырова с Янгулбаевыми приведены в справках "Кавказского узла" "Как Янгулбаевы стали врагами Кадырова" и "Главное о борьбе кадыровцев с Янгулбаевыми".

"Кавказский узел" также писал, что на рассмотрение дела Заремы Мусаевой в Верховном суде Чечни намеревалась приехать журналистка Елена Милашина, однако отказалась от поездки в связи отсутствием ответа властей Чечни на вопрос о безопасности поездки.

На обозревателя "Новой газеты" Елену Милашину и адвоката Александра Немова напали 4 июля в Чечне, когда они ехали на процесс по делу Заремы Мусаевой. Журналистка и адвокат были сильно избиты. Врачи сообщили, что Милашина получила черепно-мозговую травму, многочисленные ушибы и до 14 переломов. Реакция властей, правозащитников и адвокатов на инцидент собрана в справке "Кавказского узла" "Нападение на Милашину и Немова в Чечне".

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