Адвокаты сочли реальным условно-досрочное освобождение Мусаевой

16 сентября 2023, 22:43

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Прокурор предложил смягчить наказание Мусаевой из-за ее состояния здоровья и несправедливости вынесенного судом первой инстанции приговора, сообщил адвокат Александр Немов. Мусаева после изменения приговора имеет все основания попросить об условно-досрочном освобождении, указала адвокат Наталья Добронравова.

Как писал "Кавказский узел", 12 сентября Верховный суд Чечни снизил срок лишения свободы Зареме Мусаевой до пяти лет и заменил срок в колонии общего режима на колонию-поселение. Правозащитники отметили, что у Мусаевой появилось право пересчитать отбытый срок в СИЗО, а также просить об условно-досрочном освобождении.

Согласно пункту №3 статьи 79 УК РФ, условно-досрочное освобождение может быть применено только после фактического отбытия осужденным не менее одной трети срока наказания, назначенного за преступление небольшой или средней тяжести.

Запрос гособвинения на снижение наказания Зареме Мусаевой выглядит неожиданным, признался корреспонденту "Кавказского узла" ее адвокат Александр Савин. "В своих возражениях на нашу апелляционную жалобу прокурор просил оставить приговор Ахматовского районного суда Грозного без изменений. И защита при подготовке к рассмотрению апелляционной жалобы ориентировалась именно на эту позицию гособвинения", - отметил он.

Прокурор попросил смягчить наказание Мусаевой во время прений, уточнил Савин. "В самом начале судебного заседания 12 сентября гособвинитель также полагал приговор законным и обоснованным, а жалобы - не подлежащими удовлетворению. Но в прениях прокурор выразил иную позицию. Он указал на состояние здоровья Мусаевой и попросил смягчить назначенное ей наказание. Такое изменение позиции не противоречит закону. В результате приговор суда первой инстанции был изменен на основании того, что он был несправедливым. Так и указано в картотеке Верховного суда Чеченской Республики. Будут ли у этого (изменения позиции) еще какие-то последствия - пока судить рано", - заключил адвокат.

Как следует из карточки дела на сайте Верховного суда Чечни, приговор по делу Мусаевой изменен с изменением квалификации. Основанием для этого послужила несправедливость приговора.

После того как Верховный суд Чечни смягчил приговор Зареме Мусаевой, шансы на УДО стали для нее еще более реальными, считает адвокат Наталья Добронравова, которая защищала Мусаеву в 2022 году и хорошо знакома с обстоятельствами дела.



"Условно-досрочное освобождение регулируется статьей 79 Уголовного кодекса России. Поскольку Зареме Мусаевой была назначена колония-поселение, суд должен произвести зачет отбытого наказания с перерасчетом "один день в СИЗО за два дня колонии-поселения". То есть, по сути, Зарема уже отсидела 3,5 года. При совершении преступления средней степени тяжести УДО возможно по отбытию одной трети срока, а она две трети уже отбыла. Теперь либо она, либо ее защитник, либо само исправительное учреждение должны подать ходатайство об условно-досрочном освобождении в суд по месту нахождения колонии-поселения, где она будет отбывать наказание", - сказала Наталья Добронравова корреспонденту "Кавказского узла".

Впрочем, добавила она, до подачи такого ходатайства пройдет некоторое время. "Пока даже не пришли в СИЗО №1 города Грозный документы. Пока они прибудут, пока ее отвезут в колонию, пока будет передано личное дело, и только потом будет подано ходатайство", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

По мнению адвоката, в УДО для Мусаевой заинтересованы все стороны. "Нарушений у нее никаких нет, я думаю, и быть не может - человек больной. Я надеюсь, что в данной ситуации само исправительное учреждение не будет заинтересовано ее долго держать, потому что у нее очень плохое состояние, а интерес к ее делу - очень высокий, в том числе со стороны международной общественности, и шансы на получение УДО у Заремы, даст Бог, высоки. Кстати, для получения УДО не требуется признание вины", - подчеркнула она.

Добронравова отметила, что Мусаева стойко проходит через все испытания. "Зарема - молодец, я знаю, как ей тяжело, но она всё выдержала достойно. Жаль, что я не могу ее увидеть и обнять. Это очень мужественный человек, и я желаю, чтоб всё получилось, чтоб она поскорее оказалась на свободе", - заключила собеседница.

Напомним, чеченские силовики увезли Зарему Мусаеву (супругу бывшего федерального судьи Сайди Янгулбаева) 20 января 2022 года из квартиры в Нижнем Новгороде. В Грозном ей было предъявлено обвинение в нападении на полицейского. Суд в Грозном рассматривал ее дело с июня 2022 года. Подробности приведены в справке "Кавказского узла" "Дело Заремы Мусаевой".

После задержания Мусаевой глава Чечни Рамзан Кадыров обвинил семью Янгулбаевых в организации террористической сети и поддержке терроризма и заявил, что их ждет место "в тюрьме или под землей". Подробности о конфликте Кадырова с Янгулбаевыми приведены в справках "Кавказского узла" "Как Янгулбаевы стали врагами Кадырова" и "Главное о борьбе кадыровцев с Янгулбаевыми".

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