Смягчение приговора дало Мусаевой шанс на условно-досрочное освобождение

14 сентября 2023, 10:47

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У Заремы Мусаевой появилась право пересчитать отбытый срок в СИЗО, а также просить об условно-досрочном освобождении после того, как Верховный суд Чечни смягчил ей наказание, отметили правозащитники.

Как сообщал "Кавказский узел", 12 сентября Верховный суд Чечни снизил срок лишения свободы Зареме Мусаевой до пяти лет и заменил срок в колонии общего режима на колонию-поселение.

Согласно пункту №3 статьи 79 УК РФ, условно-досрочное освобождение может быть применено только после фактического отбытия осужденным не менее одной трети срока наказания, назначенного за преступление небольшой или средней тяжести.

После того, как Верховный суд Чечни сократил срок наказания Зареме Мусаевой и изменил категорию тяжести преступлений у нее появилась возможность пересчитать уже отбытый срок в СИЗО и ходатайствовать об условно-досрочном освобождении, отметили правозащитники из "Команды против пыток"*.

"Адвокат от "Команды против пыток"* Александр Савин направил начальнику СИЗО-1 Грозного запрос, чтобы выяснить, налагались ли на Мусаеву какие-либо взыскания во время отбывания наказания. Также адвокат запросил характеристику Заремы. Эти данные необходимы для подачи ходатайства об УДО в дальнейшем", – сообщили правозащитники 13 сентября в своем телеграм-канале.

Смягчение Верховным судом Чечни наказания Мусаевой стало неожиданным, отметил юрист Сергей Шунин. "Неплохо. Признаюсь, я не ожидал такого от прокурора в суде (который неожиданно ходатайствовал о смягчении) и самого ВС ЧР. Это лучшее, что могло случиться в существующих условиях", – написал он 13 сентября на своей странице в Facebook*.

Напомним, чеченские силовики увезли Зарему Мусаеву (супругу бывшего федерального судьи Сайди Янгулбаева) 20 января 2022 года из квартиры в Нижнем Новгороде. В Грозном ей было предъявлено обвинение в нападении на полицейского. Суд в Грозном рассматривал ее дело с июня 2022 года. Подробности приведены в справке "Кавказского узла" "Дело Заремы Мусаевой".

После задержания Мусаевой глава Чечни Рамзан Кадыров обвинил семью Янгулбаевых в организации террористической сети и поддержке терроризма и заявил, что их ждет место "в тюрьме или под землей". Подробности о конфликте Кадырова с Янгулбаевыми приведены в справках "Кавказского узла" "Как Янгулбаевы стали врагами Кадырова" и "Главное о борьбе кадыровцев с Янгулбаевыми".

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